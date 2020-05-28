«Газпром нефть» помогла купить современный томограф в Оренбургскую областную инфекционную больницу

«Дочка» «Газпром нефти», компания «Газпромнефть-Оренбург», помогла приобрести компьютерный томограф для Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. Современное оборудование планируется использовать, в том числе, при обследовании пациентов с подозрением на коронавирус, что позволит вывести качество и скорость диагностики опасного заболевания на новый уровень.

«С появлением томографа качество диагностики теперь у нас выйдет на новый уровень. Ведь компьютерная томография стала одним из главных инструментов распознавания COVID-19, - пояснил главный врач Оренбургской областной инфекционной больницы Андрей Попов. - Раньше нам приходилось транспортировать пациентов на КТ в другие клиники, теперь мы сами будем диагностировать пневмонию и следить за динамикой. А по окончании пандемии этот аппарат позволит нам более детально обследовать больных с пневмонией и ВИЧ».

При участии предприятия приобретается современный 32-срезовый томограф с увеличенным туннелем и будет обустроено специальное помещения для его размещения. Компьютерный томограф позволит не только с максимальной точностью и за короткое время диагностировать болезнь, но и следить за динамикой ее развития для максимально эффективного лечения.

Кроме того, ранее «Газпром нефть» бесплатно поставила партию средств медицинской защиты для врачей региона. В гуманитарный груз вошло около 155 тысяч единиц защитных костюмов, медицинских масок, респираторов, специальных очков и экранов, перчатки и антисептики. Гуманитарная помощь поступила в больницы Оренбурга, Бузулука и Новотроицка, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

«Мы благодарны медикам Оренбуржья за их самоотверженный труд. В условиях пандемии успех в борьбе с COVID-19 в значительной степени зависит от их профессионализма, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Евгений Загребельный. - Не менее важно и наличие качественного современного оборудования, а также создание максимально комфортных условий для работы тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает людей. Уверен, что приобретение компьютерного томографа поможет нашим врачам в их ответственном труде и станет вкладом в борьбу с коронавирусом. Мы будем и в дальнейшем поддерживать наших медиков».

Напомним, в апреле на фирменных станциях техобслуживания компании G-Energy Service в Оренбуржье началась бесплатная замена масла в машинах скорой медицинской помощи. Как видим, «Газпромнефть-Оренбург» продолжает оказывать всестороннюю поддержку экстренным службам, медикам и волонтерским организациям.