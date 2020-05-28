2020-05-28T13:52:42+03:00
Спорт

Бывший защитник сборной России Александр Анюков завершил карьеру футболиста

Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» планирует стать тренером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За свою карьеру Александр пять раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также бронзовые медали чемпионата Европы.За свою карьеру Александр пять раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также бронзовые медали чемпионата Европы.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший защитник сборной России, петербуржского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков объявил о завершении карьеры игрока. Сначала в «Крыльях», где 37-летний футболист провел этот сезон, объявили, что не будут продлевать с защитником контракт (он истекает 31 мая, так что сезон Анюков не доиграет), а потом футболист объявил о завершении карьеры.

- Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне, - приводят слова Анюкова в пресс-службе «Крыльев». - Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих. Для меня это был особенный вызов – после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

Карьеру игрока Анюков завершил в родной Самаре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Карьеру игрока Анюков завершил в родной Самаре.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По словам Александра, его родные были рады, что он вернулся под конец карьеры в Самару.

- Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там, где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло – спасибо за это губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова. Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего – играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб – мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем!

После завершения карьеры футболиста Александр Анюков планирует стать тренером.

- Александр возвращается в Санкт- Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности, - рассказали в «Крыльях».

В Петербурге Александра Анюкова по праву считают легендой «Зенита». Фото: ФК "Зенит"

В Петербурге Александра Анюкова по праву считают легендой «Зенита».Фото: ФК "Зенит"

Анюков – уроженец Самары и воспитанник местного футбола. Он выступал за «Крылья» с 2000 по 2005 год и был одним из творцов наивысшего достижения самарской команды – бронзовых медалей чемпионата страны. Позже – спустя четыре года – Анюков выиграет еще одну «бронзу», на этот раз со сборной России на Евро-2008.

В 2005 году защитник перешел в петербуржский «Зенит», за который провел 271 матч и отметился 11 голами. С сине-бело-голубыми защитник пять раз становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Перед сезоном 2019/2020 Анюков уехал в аренду в «Крылья Советов», где и закончил карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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