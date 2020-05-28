"Сел на коня и заговорил": спасенные от смерти лошади теперь помогают болным деятм и не только

В реабилитационном центре «Иппотерапия» на 9 просеке сейчас живет 8 лошадок, у каждой из них - свой характер и таланты. Корреспонденты «КП-Самара» познакомились с обитателями и посетителями центра, послушали легенды и правду об иппотерапии и «конях-терапевтах».

Сказочная мощь

- Это Пикник, она к нам попал, когда ему было всего полтора годика, причем в таком состоянии, что без слез не взглянешь: страшно худой, весь в колтунах – так за ним «ухаживали» прежние хозяева, - рассказывает корреспондентам «КП-Самара» заведующая отделением Иппотерапии Светлана Панова про огромного коня, который не спеша прогуливается по манежу. Грива у него модно подстрижена, а глаза кокетливо закрывает косичка.

- Ну откормили вы его на славу: вон пузико какое, или это он его на самоизоляции нагулял? – интересуемся мы.

- Это вам кажется, Пикник – из породы тяжеловозов, он сейчас по лошадиным меркам весьма молод, в меру строен и полон сил, уверяет Светлана Панова. – Он спокойный, удобный и широкий, поэтому работает не только в иппотерапии, но и обучает детей верховой езде.

Пикник попал в центр истощенным жеребенком и превратился в красавца-коняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, «удобный и спокойный» можно сказать про каждую лошадь, которая работает с детьми в этом Центре. Сюда отбирают самых доброжелательных и уравновешенных животных, а потом еще пару лет обучают их не бояться шорохов, звуков, криков и резких жестов, ведь работать им предстоит с детишками, поэтому главная задача – обеспечить безопасность маленьких пациентов.

Любимец детей и взрослых – Колобок, он уже «пенсионер», ему 30 лет, и он слеп на один глаз. Когда коню было 10 лет, хозяева хотели забить его на мясо, Колобка спасли, выкупили и обучили иппотерапии. За 20 лет работы он оброс легендами и мифами: говорят, если на нем покататься, то в семье скоро родится ребенок.

В Центре признаются: сначала это была просто шутка – в декрет уходили молоденькие сотрудницы, которые ухаживали за конем. Потом про «волшебные свойства» Колобка прослышали посетительницы, кто-то из них забеременел, так легенда стала былью. А конек стал необычайно популярен.

Удивительные свойства приписывают и Венере: у предыдущих хозяев молодая лошадка каким-то образом выкормила чужих жеребят, от которых отказались их мамы в табуне. Как гласит предание, на тот момент сама она детеныша под сердцем не носила. Зато когда ее выкупили сотрудники центра, Венера стала необычайно быстро набирать вес. Ей сначала урезали рацион, а потом выяснили, что лошадка – беременна.

Невозможно сдержать эмоций, когда едешь на лошадке по имени ВенераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ее жеребята выросли и уехали в другие города, а она у нас учила детишек прыгать – до метра в высоту взлетала, - вспоминает Светлана Панова. – Сейчас ей уже 18 лет, прыгать ей тяжеловато, поэтому Венера работает в более спокойном режиме.

Чудеса иппотерапии

Кроме мифических чудес, в Центре рассказывают о вполне реальных случаях, когда иппотерапия помогла людям.

- Несколько лет назад мальчик, который впервые к нам пришел на занятие, закричал в восторге «Мама!», когда его посадили на лошадь, - вспоминает директор АНО РЦ «Иппотерапия» Тамара Азарова. – Мамочка была в шоке: оказывается, ребенок до этого ни слова не говорил, представляете?

- А моему сыну Матвею он помог перестать бояться людей, животных и даже собственных рук, - Инна Ванян привозит возит своего мальчика в Центр с 2013 года, с тех пор его состояние заметно улучшилось. – У Матвея аутизм, мы долго сидели дома в четырех стенах, он был очень зажатый, даже руки вверх поднять не мог. Когда приехали сюда впервые, я думала, что на лошадь он не сядет.

Матвей занимается в центре с 2013 года и смог преодолеть страх перед людьми и животнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но инструктор проявил терпение: сначала ребенок смотрел, как катаются другие, потом ему предложили погладить лошадку, причесать ей хвост, угостить морковкой. А после Матвей согласился сесть верхом. С тех пор на реабилитацию в иппоцентр он с родителями ездит регулярно, делает упражнения, без посторонней помощи ездит на коне, руками срывает листики с веток над головой.

- Он очень ждет этих занятий, и когда мы выходим из дома, чтобы ехать сюда, он спрашивает: «А морковку?» Для него очень важно поблагодарить животное за занятие, - рассказывает Инна Ванян.

К слову, кроме сена, овса, морковки и яблок лошадей можно побаловать еще и арбузами. Это удивительно, но сотрудники центра уверяют: все их питомцы арбузы обожают.

- Кроме того, у каждого есть свои вкусовые пристрастия, - рассказывает Светлана Панова. –Например, Рассказ обожает банановую кожуру, а Визирь – кабачки.

Во время экскурсии по иппоцентру нам показывают и лошадей-спортсменов: Монами – частная лошадка, очень высокая, с тоненькими стройными ножками. На такую красотку ребенок просто не залезет.

Все лошади здесь спокойные и дружелюбныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот бывший спортсмен Бакс, который уже давно завершил карьеру, ростом пониже, он очень добрый, поэтому все посетители его очень любят. Лошади узнают своих хозяев, умеют радоваться и обижаться. А еще – попрошайничать. Мы кормим коня Гроса сахарком, а он пытается выпросить еще: облизывает и грызет дверь, которая преграждает ему проход. Потом делает поклон – мол, смотри, как я умею, давай награду.

Помогут всем

Иппотерапия развиваться начала не так давно – в России о ней заговорили лишь в конце 20 века. Но сейчас медики признают: животные действительно способны помочь людям.

- Движение лошади имитирует шаги человека, кроме того, при движении она передает до 100 разнообразных импульсов, и человеческий организм им отвечает, - объясняет Тамара Азарова. – Кроме улучшения психоэмоционального состояния, иппотерапия снимает мышечные спазмы, улучшает осанку, развивает вестибулярный аппарат, улучшает координацию.

Раньше бесплатно в иппоцентр могли попасть только дети-инвалиды, с этого года – и дети с ограниченными возможностями здоровья, с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. Инвалидам старше 18 лет придется заплатить 10% от его стоимости занятий, но суммы будут весьма умеренные. К примеру, час катания на лошади здесь стоит 700 рублей, обучение верховой езде – 900 рублей. Двери центра открыты в том числе и для здоровых детей и взрослых.

Грос интересуется: нет ли у вас сахарку?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кроме лошадей, у нас есть еще и лечебный корпус, где работают психолог, инструктор по ЛФК, врач-педиатр, массажистки, которые делают профессионально и детский, и взрослый массажи, - рассказывает Тамара Азарова. – На праздники мы стараемся устраивать мероприятия для наших пациентов – спектакли с участием лошадей и чаепития, но из-за коронавируса на День Победы и День защиты детей никого в гости не приглашали.

Когда режим самоизоляции только ввели, посетителей в центре почти не было, лошадки заскучали. Сейчас маленькие пациенты стали возвращаться к занятиям, а значит, поводов погулять и заработать что-нибудь вкусненькое у «иппотерапевтов» прибавилось.

КОНКРЕТНО

АНО РЦ «Иппотерапия» находится в Самаре на 9 просеке.

Какие документы нужны для прохождения курса реабилитации, можно узнать по телефону +7 (917) 955-78-60.

Прайс и время работы Иппоцентра указаны на сайте.