Виртуальные лагеря и концерты мирового уровня: каким может стать онлайн-Грушинский фестиваль в 2020 году

Стало известно, каким будет Грушинский фестиваль - 2020 в Самаре в условиях коронавирусной эпидемии и сложностей самоизоляции. Организаторы рассказали об этом в онлайн-пресс-центре «КП-Самара». К сожалению, в этом году мероприятие не смогут провести на Поляне на Мастрюковских озерах. Более того, на Поляну никого не пустят - это особенно отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. И попросил не приезжать на Поляну, чтобы не столкнуться с трудностями.

- Тот уровень эпидемиологической опасности, который есть в Самарской области, ориентирует на то, чтобы находить новые форматы работы. И это коснулось и нашего культового события - Грушинского фестиваля. Мы традиционно принимали гостей на Мастрюковских озерах практически в течение полувека. Это сложившаяся традиция, ведь фестиваль уже стал международным. Люди его ждут, начинают готовиться очень задолго, но в этом году мы приняли решение проводить его онлайн, но не отменять ни в коем случае. Собрать участников очно было бы с нашей стороны большой безответственностью, - подчеркнул Александр Фетисов.

Однако отменять Грушинский фестиваль - 2020 в Самаре не решились, все-таки это очень важное мероприятие для культурной жизни. И оно может пройти полностью в режиме онлайн, причем это даже обогатит фестиваль - если все получится.

- Перед организаторами стоит сложная задача, чтобы сохранить радость человеческого общения и личных встреч. Это будет непростое техническое решение, но мы хотим обеспечить возможность обратной связи исполнителя и зрителей, а также возможность интерактивных прогулок по Грушинской поляне, - отметил представитель Фонда Олега Митяева Вадим Усков.

Как же планируют организовать фестиваль в этом году?

В идеале это будет карта поляны на сайте, человек сможет перемещаться между сценами, гулять по карте, посещать тот или иной концерт, видеть расписание выступающих и выбирать, на чье выступление прийти. Сами же концерты будут транслироваться на платформах разных социальных сетей, чтобы объем трафика распределялся между ними. И это не «подвешивало» интернет.

Более того, задача организаторов сделать некое подобие лагерей - только виртуальных. Цель сделать лагеря, куда можно записаться по заявкам, где люди смогут общаться в чатах, обмениваться фото и видео.

- Ширвиндт сказал, что спектакли без зрителей - это все равно, что секс по телефону. Мне хочется надеяться, что эта другая форма проведения Грушинского фестиваля позволит нам больше внимания уделить поэтической составляющей. Больше значения будет придаваться слову. В авторской песне сегодня есть свои мастера, и мы хотим найти их продолжателей. Задача фестиваля сделать их как можно более известными. Возможно, мы поможем им снять клип или записать альбом, - отметил художественный руководитель фестиваля Олег Митяев.

Организаторы рассказали, как пройдет фестиваль

«Надо думать о том, как убрать графоманов»

Поэт и исполнитель Александр Городницкий высказал и свое мнение. Он считает, что на подготовку осталось совсем немного времени.

- Нарушено главное условие фестиваля – живое общение между собой, никакими техническими средствами мы его не заменим. Отказываться от фестиваля, конечно, нельзя, не надо ждать, когда коронавирус пройдет. Сейчас, когда все сидят по домам, когда у людей снизился уровень моральной самозащиты, когда люди разобщены, им нужно такое общение, и, может быть, в этом плане наш Грушинский стал важнее, - говорит Городницкий.

Бард предложил отменить трехступенчатое жюри, доверить выбор первой ступени худсовету, который состоит из уважаемых людей. И отметил, что уже может рекомендовать несколько интересных коллективов и солистов.

- Но мы должны серьезно относиться к выбору. А еще мы можем сделать концерт мирового уровня. Нам не надо никого везти, не надо платить деньги за размещение. Мы можем пригласить к участию лучших бардов-исполнителей. И, на мой взгляд, нужно проводить фестиваль дольше, не три дня, чтобы были мастерские, прослушивания, чтобы жестче был отбор. Это наш шанс сделать Грушинский еще интереснее, - поделился свои мнением бард.

Президент клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман тоже высказал свое мнение. Он поблагодарил правительство Самарской области за поддержку даже в таких сложных условиях.

- Мы услышим песни дорогих людей, мы без этого жизни не представляем. Я не сомневаюсь, что на нашем любимом празднике мы увидим новых лауреатов и верных друзей Грушинского фестиваля, - поделился он.