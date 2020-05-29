Под Тольятти из автомата и пистолета расстреляли нарушителей самоизоляции, собравшихся на остановке

Ночью 3 мая на остановке у СНТ «Ермаковское» недалеко от Тольятти было неспокойно. Там собрались семь злостных нарушителей режима самоизоляции — пили, шумели и явно не скучали в ожидании автобуса. Все закончилось тем, что к месту импровизированный вечеринки подъехала машины, из которой вышли несколько вооруженных парней и открыли стрельбу по компашке.

— Из материалов, собранных правоохранителям, следует, что двое неизвестных и несколько раз выстрелили в сторону остановки. После этого они уехали, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

К счастью, последствия случившегося не оказались трагичными. В результате происшествия незначительную травму получил 23-летний молодой человек. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Полицейские Ставропольского района — там все и случилось — начали выяснять причины обстрела и искать тех, кто его устроил. Из опроса пострадавших, а также благодаря оперативной работе дебоширов удалось найти.

Как установили эксперты, стрельба велась из светошумового автомата холостыми патронами. При работе такого оружия из ствола вырывается огонь и выходит дым. Опасности оно почти не представляет и не требует разрешения на ношение. Также злоумышленники использовали травматический пистолет. Владелец его сразу после нападения выкинул.

— Сейчас в отношении 26-летнего жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, — делятся в облМВД.

На допросе подозреваемый не стал отнекиваться. Причиной поступка стало вовсе не желание показать людям, что нельзя нарушать карантин. Он объяснил, что таким образом заступился за своего несовершеннолетнего друга. Незадолго до ЧП у юноши с теми ребятами, кутившими на остановке, произошел конфликт.

— Со слов фигуранта, он хотел только напугать присутствующих. Сейчас тольяттинец признает свою вину и раскаивается в содеянном, — добавляют в полиции.

Между тем расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств будут выявлены новые обстоятельства. Стрелку же теперь грозит до двух лет лишения свободы.