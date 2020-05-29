В Алексеевском районе появится новое производство

Никогда не останавливаться

Предпринимателя Сергея Евгеньевича Ольхова и его супругу Марину Ивановну, которая руководит крестьянско-фермерским хозяйством, в Алексеевском районе знают все. Семейный бизнес начинался в 2002 году: Ольхов на свой страх и риск взял в аренду небольшую пекарню. И дело пошло: сегодня хлеб, булочки и печенье из Алексеевки славятся далеко за пределами района.

- Хлеб мы делаем по старым традициям, опарным методом: мука, соль, вода и дрожжи. И получается очень вкусно, - улыбается Сергей Ольхов.

Первую прибыль супруги направили на развитие семейного бизнеса - наладили производство пельменей. Помог грант в 300 тысяч рублей от министерства сельского хозяйства области. Приобрели свиней, необходимое оборудование для переработки мяса. Говядину сначала закупали у населения. Теперь в хозяйстве есть собственное стадо коров. Начав заниматься животноводством, Ольховы поняли, что покупать корма очень дорого: намного выгоднее выращивать пшеницу, рожь, овес и ячмень самим. Сначала зерном и травой засевали 200 гектаров, теперь - 800.

- Мы стараемся никогда не останавливаться: сами работаем с утра до вечера, даем работу другим. Даже сейчас, несмотря на сложную ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавируса, я не уволил ни одного сотрудника, люди вовремя получают зарплату. Более того, мы растем и развиваемся: сейчас ведутся пуско-наладочные работы линии по производству подсолнечного масла. Закупили в Волгограде отечественное оборудование, сами монтируем, сами тестируем, - с гордостью говорит Ольхов.

«Настоящее, семечками пахнет»

Новое производство располагается в здании бывшего рынка - предприниматель выкупил пустующее здание, отремонтировал его. Здесь хватит места для хранения и сырья, и готовой продукции.

- Сюда засыпаем семечки, здесь они очищаются от кожуры, - показывает предприниматель. - Шелуха не выбрасывается, а поступает в печь, чтобы нагревать сырье в жаровне. Получается безотходное производство. Прожаренные семечки поступают под пресс - отжимается масло. Потом оно проходит через фильтр, а в результате получается то самое деревенское масло - янтарное, густое, с запахом настоящих жареных семечек.

Производительность маслобойни - 12 тонн семечек в сутки, выход масла - около 40 процентов. Это значит, что ежедневно можно получать до пяти тонн ароматного продукта. Если дело пойдет, предприниматель планирует использовать не только свой подсолнечник, но и брать заказы у других фермеров и сельхозпроизводителей.

- Спрос, я уверен, будет: в районе пока нет такого производства, - рассуждает Сергей Ольхов. - У нас в Алексеевке четыре магазина. Благодаря этому мы можем продавать продукты с минимальной торговой наценкой, практически по себестоимости - например, хлеб стоит 22 рубля. Нам удается сдерживать цены, чтобы людям жилось немного легче. А уж за качество продукции мы отвечаем - все вкусное, натуральное.

И это действительно так. Купленные в магазине предпринимателя фермерские полуфабрикаты мои домашние уплетали за обе щеки. Единственное критическое замечание: «А что так мало купила?» Так что, рекомендуем попробовать.

Состоялся сам - помоги другому

Сергей Ольхов среди односельчан славится добрыми делами. Не случайно уже второй раз Ольхова выбирают депутатом районного собрания. Предприниматель трудится на общественных началах, стараясь откликаться на нужды и чаяния людей. Так, при нас к нему обратились женщины с просьбой посодействовать в ремонте жилья одинокой пенсионерки - бабушка попала в больницу, а волонтеры решили своими силами обновить комнату: поклеить обои, покрасить полы. Но где взять деньги? Конечно, Сергей Евгеньевич не остался в стороне.

- У меня нет какого-то плана по благотворительности, и меценатом я себя не считаю. Но стараюсь помогать и людям, и родному селу по мере возможности. И я счастлив, что такая возможность у меня есть, - говорит Сергей Ольхов.