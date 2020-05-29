«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию

«Набьют полные тележки – и ходят фотографируют пустые полки»

Я работаю в супермаркете уже четвертый год. Устроилась, когда переехала в город из деревни. Думала – временно, но втянулась. Во многих супермаркетах жуткая текучка кадров, но мне повезло – директор адекватный, а я сама достаточно уравновешенный и спокойный человек, умею находить общий язык с людьми. Иногда мне кажется, что только это помогает мне выживать в магазине во время пандемии уже третий месяц подряд.

Хорошо помню первые дни коронаистерии в марте. Не знаю, кто пустил слух, что надо запасаться гречкой и туалетной бумагой, но наши покупатели смели их буквально за два часа. Наберут полные тележки – и ходят фотографируют пустые полки, выкладывают в соцсети – мол, беда, все пропало. Даже вполне приличные клиенты поддались истерии – полные багажники джипов туалетной бумагой забивали. Но при этом с полок исчезли только бюджетные марки. Крупы по сто рублей и дорогую бумагу не тронули. Больше всего жалко было бабушек, которые только этими акционными товарами и живут. Помню, одна такая долго стояла перед полкой, где осталась только гречка за 87 рублей, считала мелочь, да так и не набрала. Пожалели ее с девочками, сказали, что гречка по акции, просто ценники поменять не успели. Недостающую сумму потом в кассу доложили.

Справедливости ради – перебои с поставками было только первые день-два. Потом нас завалили товаром с распределительного центра. Выкладывать на полки не успевали, просто вывозили тележку между рядами и оставляли – моментально пустела. А через неделю ажиотаж стих – люди убедились, что дефицита нет, и успокоились.

Разбавили водку водой - получили «антисептик»

Начальство велело надеть маски, перчатки и поставить антисептики для рук. А где их, эти маски взять? Выдать никто не удосужился – дескать, нету, шейте сами. У одной из коллег знакомая сшила нам всем матерчатые маски. По 200 рублей, заплатили из своего кармана. Купили по одной, брать несколько – слишком накладно. Так и сидели в одной тряпичной маске целый день, надеясь, что вирус обойдет стороной. Неудобно, жарко, лицо потеет, прыщи выскочили, девочка-сменщица очки носит, так они у нее вообще запотевали моментально. Сидит на кассе, ничего не видит – один раз так неправильно сдачу сдала, пришлось из своего кармана разницу доплачивать. После этого она плюнула на предосторожности: чуть начальство отвернется, спускала маску на подбородок.

Перчатки латексные сами в аптеке ближайшей купили две последние коробки, пока были. Тоже не снимали целыми днями, экономили. Кожа на руках преет, портится, даже гель-лак не выдерживает и слезает. А ты сидишь и трясешься, снять их боишься: кто знает, чем эти покупатели болеют? Тем более как раз сезон простуд шел, холодно, все через одного чихали. Первое время я перед тем, как домой к семье зайти, натурально молилась – лишь бы заразу не принести. Даже телефон в зал брать боялась. Потом девочки научили протирать его антибактериальными салфетками.

Вместо антисептика поначалу списали несколько бутылок самой дешевой водки, да еще и развели ее напополам с водой. Концентрация не та, конечно, но кто проверяет? Главное, что пахнет спиртом, покупатели успокоились. А то некоторые прям истерику закатывали – почему у нас антисептика нет. Уборщицу директор заставил все мыть в три раза чаще. Белизны она не жалела, поэтому иногда сразу после уборки в зале стоял такой запах хлорки, что глаза слезились.Более-менее регулярные поставки антисептиков, масок и перчаток для продавцов наладили недели через две после начала пандемии, не раньше.

«Покупашки»: паникеры, скандалисты и пофигисты

Признаюсь честно – сначала очень боялась заболеть. Везде истерия, цифры такие страшные, репортажи из Италии, где трупы грузовиками вывозили. Мы с девочками пошли проверенным путем, пропили на всякий случай лекарства противовирусные с интерфероном, которые иммунитет повышают. Аскорбинку ели, пили травки. Всегда так стараюсь в сезон простуд делать - через нас же и помимо пандемии каждый день сотни людей проходят, привыкли защищаться от ОРВИ. Сейчас накал страстей как-то поутих, наверное, привыкли. И больше думаешь уже не о заразе, а о том, чтобы не схлопотать штраф.

Проверки масочного режима могут дорого обойтись и магазину, и сотрудникам. Вот и сидим в масках и перчатках целыми дням. Не все выдерживают - дышать же невозможно, особенно сейчас, когда тепло стало, от одноразовой маски химический запах идет, через час уже мутить начинает. От перчаток кожа на руках как будто чужая, потеет, деньги считать неудобно. А чуть приспустишь маску на подбородок –рискуешь нарваться на штраф или остаться без премии. Или находятся покупатели, которые начинают предъявлять претензии.

Сами покупатели, или «покупашки», как их между собой называют продавцы, очень различаются по поведению. «Паникеры» скрупулезно выполняют все антивирусные предписания. В магазин приходят только в масках и перчатках, тщательно намывают ручки тележек антисептиком, в зале шарахаются от всех, на кассе устраивают скандалы, если к ним кто-то приблизился ближе чем на полтора метра. Другие, «пофигисты», заявляют, что не верят в коронавирус и все это пропаганда. Такие бесстрашно теснятся друг к другу в очереди и плюют на масочный режим. Иногда это переходит все границы –на днях меняю ценники и слышу в соседнем ряду надсадный такой кашель. Выглядываю –а там бабуля. Мало того, что без маски, так еще сопли-слюни рукой вытирает – да этой самой рукой потом товары на полке лапает. Неужели трудно хотя бы платок с собой носить?

Сейчас у нас повесили везде объявления, что, дескать, обслуживаем на кассе только клиентов в маске. И теперь ни дня не обходится без скандала. Нагуляется такой покупатель по залу с открытым лицом, приходит на кассу, а ему кассир говорит – или маску покупай/надевай, или пробивать не буду. По-разному реагируют. Кто-то соглашается, кто-то устраивает скандал, потрясает законом о защите прав потребителей, даже полицию вызвать грозятся. А нам, продавцам, куда деваться? С одной стороны указания Роспотребнадзора, с другой – клиентоориентированность. Да еще и инструкции из центрального офиса каждый день меняются - сегодня мы покупателей без масок разворачиваем, завтра самых скандальных уже соглашаемся обслужить.А проверяющие не дремлют. Вот на днях в соседнем магазине за обслуживание покупателя без маски оштрафовали кассира, покупателя, директора магазина и наложили штраф на организацию. Зачем мне это надо, на такой риск идти?

У нас с девочками только одна надежда, что летом пандемия пойдет на спад. Иначе мы долго не выдержим. Врачи конечно несут огромную нагрузку, но им за работу с коронавирусом и доплаты, и почет. А мы люди незаметные, про нас вспоминают только если товар выложить не успели или ценник поменять. Доплаты за работу в условиях пандемии смешные - от 5 до 10%. Не нравится – уходи, вместо тебя возьмут новичков без опыта, многие сейчас без работы остались. Вот и держимся за место.