Приемная кампания в вузы 2020 в Самаре: как пройдут выпускные экзамены, как подать документы в вуз

В Самарской области продолжается приемная кампания в вузы в 2020 году. В этом году она имеет ряд ограничений: отменены очные дни открытых дверей, прием документов будут вести исключительно в электронном виде. Какие еще новшества ждут вчерашних школьников, как подать документы в вуз, получить консультацию, когда выпускники будут сдавать ЕГЭ - обо всем расскажем в нашем материале.

Когда начнется прием документов от абитуриентов?

Подать документы на поступление в один из самарских вузов можно будет начиная с 20 июня. Однако ЕГЭ начнут сдавать 2-3 июля. Соответственно, основной поток поступающих ждут уже во второй половине июля.

В июне могут подавать документы в вузы выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавры, те, кто сдавал ЕГЭ в 2019-м и раньше.

При этом подать документы можно до начала ЕГЭ. Сначала выпускника внесут в лист ожидания, как только он сласт ЕГЭ и баллы появятся в базе, приемная комиссия проведет рейтинговое зачисление.

Подавать документы можно в пять вузов, в каждом из них - на три специальности по выбору.

Как будут принимать документы от абитуриентов в 2020 году?

Самарские абитуриенты в 2020 году смогут поступить в вуз, подавая документы в дистанционном режиме - это прописано в приказе минобрнауки России №547. Принимать документы по почте или лично запрещено.

Вузы в ближайшее время определятся, как это будет происходить. Например, в СамГМУ обещают прикрепить специальную форму онлайн-модуля регистрации, где можно будет прикреплять документы.

Также специальная форма появится на сайте СамГУПС. Информацию обещают также разместить в группе ВК. Вступительные экзамены внутри вуза будут сдавать с применением дистанционных технологий.

В Самарском университете предлагают заранее зарегистрироваться в специальной форме и обещают прислать всю информацию о поступлении, как только она появится.

В Тольяттинского государственном университете отметили, что абитуриенты этого вуза смогт подать документы через Госуслуги - в сервисе Поступи онлайн.

Какие документы нужны для поступления в вуз

Абитуриенту нужно оцифровать паспорт, справки, документ об образовании, договор о целевом обучении. Все документы должны быть четко различимыми, в формате pdf. Заявления и согласия будут заверяться цифровой подписью.

Дополнительные экзамены в творческие вузы смогут провести лично, для этого будут созданы списки и абитуриентов будут приглашать по порядку.

Всех абитуриентов просят следить за информацией на сайтах вуза - при смягчении режима в Самарской области, возможно изменение правил подачи документов.

Когда будет проводиться зачисление в вузы в Самарской области

Приемным комиссиям придется работать в сжатых сроках. Сначала зачисляют всех, кто имеет льготы, кто проходит по квотам. На втором этапе зачислят абитуриентов на 80% бюджетных мест. И в последнюю очередь зачислят оставшихся 20% абитуриентов.