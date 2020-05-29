Погода в Самаре на июнь 2020 года: лето начнется с дождей, гроз и похолодания

Озвучен прогноз погоды в Самаре на июнь 2020 года. В первые дни лета в городе продолдится похолодание, пройдут дожди. А 1 июня возможна гроза. Рассказываем подробности.

С 1 июня в Самаре немного похолодает

Лето в городе начнется с небольшого понижения температуры. Если в последнюю неделю мая столбики термометра поднимались до 28 градусов тепла, то в первые летни дни они будут колебаться у отметки +20 +21. Об этом сообщает Гидрометрцентр России.

Ветер будет не очень сильным, около 4-5 метров в секунду, он будет дуть с севера.

Ночи будут чуть холоднее. Температура будет колебаться от 10 до 11 градусов,

Осадки возможны

В регион надвигается холодный фронт. Характер погоды будет неустойчивый. Грозы прогремят по территории всего региона.

Прогноз гидрометцентра благополучный как всегда, в пределах нормы температура и осадки.

Средняя температура по области в июне будет немного больше 16,5 -17 градусов.

Более точный прогноз на каждые три следующие дня и на неделю будут давать синоптики Приволжской УГМС.

Народные приметы про погоду на июнь

Для того, чтобы определить погоду, наши предки смотрели не в интернет, а за окно. В чем-то и мы можем последовать их примеру.

Например, если в первые дни июня идет дождь - а именно такую погоду и обещают горожанам синоптики - то весь месяц будет сухим.

А вот дождь 6 июня предвещает обильный урожай грибов.

Гром 7 июня предвещает затяжные ливни, 8 июня сырость в воздухе говорит о том, что наступит пора ненастной погоды.

А вот обильная роса 21 июня говорит о том, что лето будет сухим, но урожай получится хороший.