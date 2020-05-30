24 июня - Новая дата Парада Победы в Самаре 2020: официальная программа мероприятий, участники

Определена новая дата Парада Победы в Самаре - это 24 июня 2020 года. Именно в этот день торжественные мероприятия пройдут по всей стране, начиная с Москвы. В каких-то городах парады будут минималистичными, однако в Самаре традиционно обещают порадовать горожан грандиозным праздником. Более того, если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация стабилизируется, программу мероприятий Парада Победы 2020 в Самаре жители смогут посмотреть полностью на улице, оказаться на трибунах или же наблюдать за парадом в городе.

К подготовке мероприятия военные уже приступили. Заново начались репетиции торжественного прохождения. В начале июня будет определена полная программа праздника 24 июня. В этот день в 1945 году прошел первый парад войск на Красной площади Москвы в ознаменование Победы над фашистской Германией, так что и в этот раз Парад проведут в исторический день.

Полная программа мероприятий в день Парада Победы в Самаре 24 июня 2020

Пока неизвестно точное время, когда начнется Парад Победы в Самаре в 2020 году. Обычно торжественный марш на площади Куйбышева начинается в 10.00 - когда все расчеты пройдут по площади, на большом экране включают речь Президента Владимира Путина с Красной площади.

Известно, что в этом году после Парадных расчетов по площади не будут проходить люди с портретами воевавших предков в Бессмертном полку. Все остальное останется таким же, как всегда.

По площади пройдут 27 коробок парадных расчетов, в них будет более 2000 человек. В строю - военнослужащие, представители разных родов войск - это первая, военная часть парада.

Во второй части на площадь выходит военная техника.

В третьей - на площади появляются юнармейцы, кадеты, активисты военно-патриотических клубов на восстановленной технике.

Обычно в Самаре проходит и воздушный Парад, но его уже провели 9 мая и неизвестно, будут ли его повторять.

Какая техника будет на Параде Победы 2020 в Самаре 24 июня

К Параду Победы 9 мая в Самаре готовились заранее, так что уже в апреле вся военная техника была собрана на границе города. Но потом ее снова рассортировали по частям. Тем не менее, 24 июня участниками мероприятия станут не только те, кто пройдет маршем по площади, но и те, кто выведет на площадь танки и БТР.

Вот список военной техники, которая примет участие в Параде Победы 24 июня:

четыре танка Т-72Б3;

две пусковые и две заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»;

две самоходных гаубицы «Мста-С», а также реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган»;

шесть бронеавтомобилей «Тигр»;

две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300».

Какие еще мероприятия ждут самарцев 24 июня после Парада Победы 2020

Напомним, что 9 мая 2020 года День Победы уже отмечали, но в основном это были виртуальные мероприятия. Люди пели на балконах, проводили Бессмертный полк - онлайн, глава региона спел под окнами ветеранов - в общем праздник получился душевный.

Так что пока неизвестно, будут ли дополнительные мероприятия для зрителей в день Парада Победы. Обычно горожанам дают посмотреть на военную технику и кормят солдатской кашей. Скорее всего из-за ограничений эпидемиологического плана уличной еды горожанам точно не достанется.

Но губернатор Дмитрий Азаров объяснил, что власти будут изо всех сил пытаться сделать так, чтобы военные маршировали не перед пустыми трибунами, чтобы на них были зрители. Об их безопасности позаботятся очень строго.

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