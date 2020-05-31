«Дети ревут, мать в наручниках»: пятерых малышей забрали из семьи из-за ветхого дома

Пятеро маленьких детишек громко, в голос ревут и тянут руки к матери. Но женщина не может им помочь – ее саму заключили в наручники. Такое душераздирающее видео буквально взорвало соцсети в Оренбургской области.

«Пошли вон из моего дома»

На видеозаписи видно, как сотрудники опеки вместе с полицией пришли в дом, чтобы забрать детей, но натолкнулись на сопротивление со стороны женщины. Все произошло в поселке Тюльпанный Домбаровского района.

- Никого не отдам, это мои дети, вы не имеете права! Пошли вон из моего дома! – громко кричит мать, закрывая детей руками. Один малыш на руках, двое рядом на полу ревут: «Мамааа». Женщина довольно грубо отпихивает детей вглубь квартиры, потом отступает туда сама, пытаясь перегородить вход в комнату коляской. Но у нее не получается – полицейские и сотрудники опеки вырывают у нее из рук детей и уводят их из дома.

- Отдай сюда, отдай сюда! – истошно кричит женщина, но на нее надевают наручники.

В результате громко плачущих детей все же изъяли у матери насильно.

«Малыш угодил в реанимацию»

Случай наделал немало шума: многие оренбуржцы в комментариях в соцсетях посчитали, что правоохранители действовали слишком жестко. Однако в УМВД по Оренбургской области заявили, что были вынуждены использовать силу: дескать, женщина не спешила выполнять свои родительские обязанности и оказывала сопротивление правоохранителям.

- Это уже не первый выезд в эту семью, здесь уже несколько раз были комиссии и проверки, - прокомментировали правоохранители. - А сама мать уже трижды к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Например, в декабре прошлого года ребенок 2018 года рождения был госпитализирован на скорой и попал в реанимацию. Но мать не пустила врача в дом для осмотра других детей. Позднее в составе комиссии дети были осмотрены медработником. В результате у детей обнаружили телесные повреждения.

Кроме того, правоохранители подчеркнули, что женщина, ее сожитель и дети обитают в доме, непригодном для проживания.

- Женщине много раз объясняли, что детям необходима медицинская помощь, однако она оказала физическое сопротивление сотрудникам полиции. Поэтому им пришлось применить физическую силу и специальные средства, - объяснили в полиции.

Позднее представители полиции объяснили, что детей доставили в больницу, чтобы оказать им медицинскую помощь, сейчас здоровью малышей ничего не угрожает.

«Полстраны так живет»

Как стало известно, семья приобрела дом на средства маткапитала еще два года назад, однако переехали в дом лишь недавно. Жилье действительно в ветхом состоянии. Соседи рассказывают, что это обычная многодетная семья из района, живут хоть и небогато, но, дескать бывают ситуации и хуже и вообще – «полстраны так живет». А то, что глава семьи иногда не прочь «заложить за воротник» - так это тоже не редкость. Что же теперь, у всех детей забирать?

Кстати, судебные приставы уверяют, что судебного решения об изъятии детей не было. К ситуации уже подключилась уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

- Нужно разобраться во всех обстоятельствах, но, безусловно, нужно постараться сохранить семью, - уверена она.

Также в ситуацию уже вмешался оренбургский губернатор Денис Паслер. Официальный телеграм-канал правительства региона сообщает, что семье уже выделялась матпомощь в 100 тысяч рублей, чтобы привести жилье в порядок, однако этого не было сделано. Губернатор поручил детально разобраться в ситуации.

Также после общественного резонанса прокуратура и следственные органы Оренбургской области уже заявили, что проведут проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи и дадут оценку действиям службы опеки и полиции.