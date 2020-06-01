Список домов под снос в Самаре в 2020 году: кого хотят признать аварийными

Программа переселения из аварийного жилья несмотря на коронакризис идет своим чередом – список домов под снос в Самаре в 2020 году уже известен. «КП-Самара» выяснила, какие дома собираются расселить в 2020 году, кого – признать аварийным, какие здания власти планируют изъять у собственников и снести.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в городской администрации, в целом в госпрограмму переселения включены 500 аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. До 2025 года в городе будет расселено 4 199 квартир общей площадью 155 161,10 кв. метров. В них живет 11 713 человек.

- До конца 2020 года в Самаре планируется расселить 62 аварийных многоквартирных дома, в которых расположены 348 жилых помещений общей площадью 12 017,7 кв. метров, - сообщили в мэрии.

Часть из них находятся в историческом центре города – традиционно к этой части Самары приковано особое внимание. Так, на новые квартиры уже в этом году должны уехать жители 13 домов. Это дом на ул. Братьев Коростелевых, 168 литеры Б, Б 1,6, ул. Рабочий городок, 6 литера Е, ул. Фрунзе, 56 литера А, А1-А6, пер. Узенький, 3 литера Бб, ул. Рабочий городок, 9 литеры И,И1,И2, ул. Галактионовская, 98 литеры А,А1,А2,а,а1,а2 ул. Маяковского, 52 литеры Г,г,г1, ул. Рабочий городок, 7 литера Ж, ул. Галактионовская, 86 литеры А,А1,А2,АЗ,а,а1,а2, ул. Водников, 40 литера А,А1,А2,АЗ, ул. Алексея Толстого/Комсомольская, 36/23 литеры А,А1, ул. Коммунистическая, 5 литеры Б,Б1,Б2,б,б1 и ул. Пушкина, 234 литера А.

Кроме того, часть уже расселенных аварийных домов власти собираются снести. Например, в Ленинском районе намерены сровнять с землей дома на ул. Садовой, 307 Б и на ул. Чапаевской,168, А, Б, а в Самарском районе – дом на ул. Алексея Толстого, 104 (литера АА1А2АЗА4).

Также чиновники начали разрабатывать проектно-сметную документацию для того, чтобы снести здания на ул. Ленинской,276 (литера Аа), ул. Братьев Коростелевых, 39/41 (литеры Ввв1в2 и АА1а), ул. Вилоновская, 57 (литеры АА1А2а), ул. Ульяновская, 36 (литеры АА1 А2АЗаа1аа2аЗ), ул. Садовая/Маяковского, 275/35 и ул. Льва Толстого, 84 (литеры А,А1,а,а1), ул. Галактионовская, 19, (литера Е,Е1,Е2,ЕЗ), ул. Алексея Толстого, 65 (литера ББ166162), ул. Садовая, 19 (литеры АА1аа1а2), ул. Самарская, 22 (литеры ББ1Б2БЗ), ул. Венцека, 125 (литеры Бб), ул. Братьев Коростелевых, 30 (литера АА1), ул. Алексея Толстого, 22-24 (литера Д), ул. Куйбышева/Крупской, 1/24, ул. Садовая, 89-91 (литера В), ул. Алексея Толстого, 84 (литера А).

Еще 17 домов в Ленинском районе собираются обследовать, чтобы признать аварийными и подлежащими сносу. Такую участь власти приготовили для домов по ул. Буянова, 80 (литера А), ул. Вилоновская, 114 (литера внутренняя А), ул. Галактионовская, 90 (литера внутренняя А), ул. Галактионовская, 90 (литера внешняя/секция В), ул. Красноармейская, 60 А, ул. Ленинская, 216 (литера А), ул. Ленинская, 179 (литеры А и Б), ул. Садовая, 231 (литера Б), ул. Самарская, 145-147-149/19 (литера Б), ул. Самарская, 145-147-149/19 (литера В, ВЗ), ул. Молодогвардейская, д.134-136 (литера Б), ул. Молодогвардейская, 140 (литера А и Б), ул. Молодогвардейская, 146 (литера Г), ул. Молодогвардейская, 103 (литера Е), ул. Молодогвардейская, 107 (литера Е)

А в Самарском районе обследуют конструкции для признания аварийными семи зданий, расположенных по адресам: ул. Галактионовская, 55, литера Д, ул. Фрунзе, дом № 110, литера А, ул. Фрунзе/Комсомольская, д. 26-28/46-48, литера АА1К, ул. Фрунзе/Комсомольская, д. 26-28/46-48, литера Б, ул. Фрунзе/Комсомольская, д. 26-28/46-48, литера Г, ул. Фрунзе, дом № 135, литера АА1БВв-в2ДС, ул. Комсомольская, д. 47, литера АА1А2А.

Кроме того, городские власти подготовили ряд постановлений об изъятии у собственников жилых помещений в аварийных домах.

Список аварийных домов, в которых у собственников будут изыматься квартиры

- ул. Вилоновская, д. 48

- квартал 7-й, дом № 27.

- ул. Алексея Толстого, д. № 42-44, Литера Б

- ул. Белорусская, дом № 116

- улица Некрасовская, дом № 14

- ул. Пушкина, д. 234 литера А,

- проезд Южный, дом № 114

- ул. Алексея Толстого, д. 61

- ул. Ставропольская, д. 228

- Железнодорожный район, 128 км, д. 129,

- ул. Ленинская, д. 328, литера Аа,

- ул. Неверова, д. 57,

- пер. Узенький, дом № 3.

- ул. Енисейская, д. 3,

- ул. Авроры, д. 12

- ул. Ново-Садовая, дом № 167

- ул. Пушкина, д. 234.

- ул. Куйбышева, д. 41 литера ЕЕ1,

- пгт. Сухая Самарка, ул. Белорусская, д. 119,

- ул. Советская, дом № 35

- ул. Нагорная, дом № 209/ Ташкентский переулок, д. 64,

- ул. Алексея Толстого/ Ленинградская, дом № 112/3-5, Литера ЛЛОЛ1Л2Л3Л4

- Куйбышевский р-н, ул. Белорусская, д. 113

- ул. Советская, д. 56

- улица Никитинская, дом № 50

- пер. Ташкентский, д. 56

- пер. Ташкентский, д. 60,

- улица Алексея Толстого, дом № 106, литера А

- ул. Самарская, д. 168-170

ПОЛНЫЙ СПИСОК АВАРИЙНЫХ ДОМОВ ПОД РАССЕЛЕНИЕ-2020 В САМАРЕ

1. ул. Рижская, 5 литера Б;

2. ул. Лысвенская, 3, литера З;

3. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 9/8;

4. пос. Управленческий, ул. Солдатская, 11;

5. пос. Мехзавод, квартал 1, д. 1А, литеры Е,е,е1,е2,е3;

6. пос. Мехзавод, квартал 11, д. 27;

7. пос. Мехзавод, квартал 3, д.1, литера И;

8. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 14;

9. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 10;

10. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 12;

11. пос. Мехзавод, квартал 10, д. 4, литера Е;

12. пос. Мехзавод, квартал 3, д. 2, литера З;

13. ул. Фрунзе, 133 литера АА1А2;

14. ул. Алексея Толстого, 22-24 литера Д;

15. ул. Степана Разина, д. 88 литера Г;

16. ул. Водников, 73, литера АА1;

17. ул. Водников, 21-23, литера АА1А2А3А4;

18. ул. Алексея Толстого/Ленинградская, 112/3-5, литера ЛЛ0Л1Л2Л3Л4;

19. ул. Самарская, 14-16 литера ВВ1В2В3;

20. ул. Чапаевская, 12, литеры ББ1б;

21. ул. Алексея Толстого, 104 литера АА1А2А3А4;

22. ул. Максима Горького, 69 литера А;

23. ул. Садовая, 19, литеры АА1аа1а2;

24. ул. Куйбышева, 41, литеры ЕЕ1;

25. ул. Алексея Толстого, 106 литера А;

26. ул. Некрасовская, 14 литера АА1;

27. ул. Венцека, 94, литеры АА3А1А2А4А5аа2;

28. ул. Молодогвардейская, 81-83 литера ДД1Д2;

29. ул. Алексея Толстого, 84 литера А;

30. ул. Чапаевская, 99-101 литера АА1А2;

31. ул. Алексея Толстого, 67, литеры ББ1Б2бб1б2;

32. ул. Садовая, 38, литера А;

33. ул. Алексея Толстого, 65, литеры ББ1бб1б2;

34. ул. Венцека/Алексея Толстого, 12-14/82, литера ДдМ;

35. ул. Венцека, 18, литеры БВГбб1вв1в2г;

36. ул. Алексея Толстого, 86 литера Бб;

37. ул. Алексея Толстого, 90, литера АА1А2А3А4аа1;

38. ул. Льва Толстого, 79, литеры Ааа1;

39. ул. Алексея Толстого, 88, литеры АА1А2;

40. ул. Венцека/Алексея Толстого, 12-14/82, литеры АА1аа1а2;

41. ул. Ленинская, 40 литера ЖЖ1жж1;

42. ул. Молодогвардейская, 28 литера А;

43. ул. Степана Разина, 116, литера Б;

44. ул. Алексея Толстого, 12-14, литера Г;

45. ул. Степана Разина/Некрасовская, 140/16-18, литера Ааа1Б;

46. ул. Песочный пер., 11 литера АА1А2А3аа1;

47. ул. Самарская, 255 литера А,Б,В;

48. ул. Вилоновская, 57 литера АА1А2а;

49. ул. Вилоновская, 59 литера ББ2Б3Б4;

50. ул. Ленинская/Вилоновская, 157/51 литера АА1А2А3А4;

51. ул. Красноармейская, 31, литеры А,Б,В;

52. ул. Садовая, 265-267 литера Ааа1а2а3;

53. ул. Арцыбушевская, 31 литера А,Б;

54. ул. Самарская, 107, литера А,а2;

55. ул. Чернореченская, 8, корпус 5;

56. ул. Садовая, 106-108, литеры Г, Д;

57. ул. Вилоновская, 48, литеры Ббб1;

58. ул. Ленинская, 276 литера ББ1бб1;

59. ул. Ленинская, 193, литера А;

60. ул. Садовая, 228, литера А;

61. ул. Ленинская, 205, литера А;

62. ул. Ленинская, 272, литеры АА1А2А3А4;

63. ул. Красноармейская, 69, литера А;

64. ул. Буянова, 46-48, литеры Ааа1,Ббб1,Вв;

65. ул. Чапаевская, 168, литера А,Б;

66. ул. Самарская, 168А;

67. ул. Вилоновская, 70, литера А;

68. ул. Вилоновская, 67, литера А;

69. ул. Арцыбушевская/Л.Толстого, 32/120, литера В,В1;

70. ул. Красноармейская, 67, литера А,а;

71. ул. Братьев Коростелевых, 92, литера ББ1бб1б2;

72. ул. Арцыбушевская, 126, литера Аа;

73. ул. Полевая, 53, литеры А,а;

74. ул. Ульяновская, 36, литеры АА1А2А3аа1аа2а3;

75. ул. Ленинская, 328, литеры Аа;

76. ул. Ленинская, 276, литеры А,а;

77. ул. Ленинская, 283, литеры А;

78. ул. Ленинская, 95, литеры Аа;

79. ул. Гая, 21а;

80. ул. Структурная, 7Е;

81. ул. Буянова/Вилоновская, 89/95;

82. ул. Красноармейская, 66;

83. ул. Никитинская, 6 литеры К,к1,к2,к3,к4,к5,к6;

84. ул. Паровозная, 27;

85. ул. Никитинская, 4 литера В;

86. ул. Никитинская, 7, литеры Аа;

87. ул. Деповская, 6, литера А;

88. Московское шоссе, строение 7, д. № 270, литера Л;

89. Девятая просека, Первая линия, 4;

90. Девятая просека, Первая линия, 5;

91. Девятая просека, Вторая линия, 8;

92. Московское шоссе, строение 6, д. № 270, литера Ф,Ф1,Ф2,ф,ф2;

93. ул. Калинина, 16;

94. Приволжский пер., 15;

95. ул. Дальневосточная, 29;

96. ул. Олимпийская, 12, литера Б;

97. ул. Каховская, 40 «А», литера Ш;

98. ул. Свободы, 178, литера Г;

99. ул. Пугачевская, 80 «А», литера К;

100. ул. Красноармейская, 87;

101. Кирова пр., 165 А литера Ю;

102. ул. Металлистов, 35 А;

103. ул. Ленинградская, д. 97 литера Б;

104. ул. Самарская, д. 22 литеры ББ1Б2Б3;

105. ул. Водников, д. 67 литера Б;

106. ул. Максима Горького, д. 11 литера В;

107. ул. Максима Горького, д. 31-33 литеры АА1;

108. ул. Пионерская, д. 57 литера Б;

109. ул. Ленинская, д. 6/8 литера А;

110. ул. Венцека, д. 125 литеры Бб;

111. ул. Садовая, д. 35 литеры ВВ1вв1в2;

112. ул. Самарская, д. 46-48 литеры АА1А2а;

113. ул. Садовая, д. 89-91 литера В;

114. Ново-Вокзальный тупик, д. 2;

115. ул. Алексея Толстого, д. 65 литеры АА1А2А3аа1;

116. ул. Алексея Толстого, д. 42-44 литера Б;

117. ул. Олимпийская, д. 14;

118. ул. Куйбышева/Крупской, д. 1/24;

119. ул. Братьев Коростелевых, д. 30 литеры АА1;

120. ул. Красноармейская, д. 11 литеры ББ1б;

121. ул. Карачаевская, д. 17 А литеры Ее;

122. ул. Никитинская, д. 35;

123. Московское шоссе 18 км, д. 6;

124. Московское шоссе 18 км, д. 4;

125. ул. Советская, д. 87;

126. ул. Ивана Булкина, д. 36а;

127. ул. Бобруйская, д. 89а;

128. ул. Куйбышева, 71, литера ББ1;

129. ул. Водников/Комсомольская, 39/15, литера Аа;

130. ул. Водников, 84, литера АА1А2А3А4;

131. ул. Степана Разина/Комсомольская, 23/29-31, литера ГГ1;

132. ул. Льва Толстого, 83, литера АА1А2;

133. ул. Алексея Толстого, 63, литеры АА1А2а;

134. ул. Алексея Толстого, 61, литеры Ввв1В2В3в3В4в5в6;

135. ул. Фрунзе, 127, литера В;

136. ул. Степана Разина/Венцека, 80-82/31-33, литеры ВВ1;

137. ул. Степана Разина, 52, литера АА1;

138. ул. Молодогвардейская, 78, литера АА1А2;

139. ул. Ленинская, 104-106, литера Ааа1;

140. ул. Чапаевская/Венцека, 76-78/44, литеры АА1А2Б;

141. ул. Молодогвардейская, 40, литеры АА1а;

142. ул. Молодогвардейская, 40, литера ГГ1Г2Г3Г4гг1;

143. ул. Максима Горького, 119, литеры ББ1бб1;

144. ул. Водников/Комсомольская, 41/10-8, литеры АА1А2А3Гаа1;

145. Репина пер., 7-9, литеры ЗЗ1зз2;

146. ул. Куйбышева, 76, литеры АА1А2А3А4А5А6ЕГ;

147. ул. Куйбышева, 68-70, литеры А-А15;

148. ул. Фрунзе, 123-125, литеры ББ1б;

149. ул. Фрунзе, 131, литера АА1;

150. ул. Чапаевская, 51, литера ББ1НН1;

151. ул. Водников, 81, литера А;

152. ул. Водников, 12, литера АА1а1а2;

153. ул. Самарская, 107, литера А;

154. ул. Галактионовская/Рабочая, 125/9, литера А;

155. ул. Ленинская, 201, литера Ааа1а2;

156. ул. Ленинская/Вилоновская, 159-161/66, литеры АА1А2аа1, ББ1б;

157. ул. Ново-Садовая, 175, литеры АА1,

158. ул. Советская, 35,

159. ул. Нагорная, 203,

160. ул. Братьев Коростелевых, 39-41 литеры АА1а,

161. ул. Братьев Коростелевых, 39-41 литеры Ввв1в2,

162. ул. Братьев Коростелевых, 39-41 литеры Дд,

163. Березовый проезд, д.8,

164. Березовый проезд, 12.