Шесть человек погибли на дорогах за выходные. Что происходит?

Самарскую область в последние дни то и дело потрясают сообщения о страшных авариях: то на полной скорости автомобилист протаранил стелу «Самара» на Стромиловском шоссе, то на М-5 «Веста» влетела в «четверку», и ВАЗовский автомобиль от удара отбросило прямо на дерево, которое росло у обочины.

Но прошлая пятница, 29 мая, по данным ГИБДД, побила все антирекорды по числу аварий с тяжелыми последствиями. Вспоминаем, что и почему произошло.

Не доехал до глазной больницы

Все знают, что по правилам дорожного движения велосипедист, подъехав к пешеходному переходу, должен спешиться, по проезжей части своего «железного коня» провести за руль и лишь потом снова его седлать.

Чего уж греха таить, многие велосипедисты это правило нарушают – разогнавшись как следует, кинут взгляд по сторонам и едут верхом, надеясь на русский авось и обнадеживающее «успею проскочить».

29 мая проскочить не успел 41-летний самарец. Велосипедист попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser прямо на «зебре», ЧП произошло на улице Ново-Садовой, немного не доезжая до больницы им. Ерошевского. Спасти пострадавшего медики не успели. Полиция сейчас проводит проверку по факту ЧП, чтобы выяснить, кто виноват в трагедии.

На ул.Ново-Садовой велосипедист попал под колеса внедорожника. Фото: облГИБДД

В областной ГИБДД констатируют: последние выходные мая побили все антирекорды. Если до этого в среднем за уик-энд фиксировали 15-20 ДТП с двумя десятками пострадавших, то прошедшая пятница стала поистине «черной»:

– 29 мая в ДТП на территории региона погибли 5 человек, – рассказали в Госавтоинспекции корреспондентам «КП-Самара». – Всего за выходные, с учетом пятницы, произошло 36 аварий, в них шесть человек погибли, еще 42 получили травмы.

Чуть-чуть не дожила до столетия

В Ставропольском районе столкновение на «встречке» унесло жизни двоих человек. Специалисты пока разбираются, что именно произошло в тот вечер на дороге «Тольятти - Узюково - Димитровград», но, по предварительным данным, виновником ЧП стал водитель «тринадцатой»:

– Около 7 часов вечера он начал обгон, не убедившись в безопасности маневра, – констатируют в областной ГИБДД. – В результате столкнулся с «Приорой», которая двигалась по встречной полосе.

Удар был такой силы, что обе машины вылетели в кювет. Предполагаемый виновник аварии погиб, ему было всего 25 лет.

В Ставропольском районе из-за рискованного обгона погибли два человека. Фото: облГИБДД

В «Приоре» в момент аварии находились четыре человека. Хуже всего пришлось пассажирам: 98-летняя женщина погибла на месте, 42-летний водитель, еще один взрослый пассажир и 12-летний мальчик попали в больницу.

Рискнул или подрезали?

Но на этом «черная» пятница для Самарской области не закончилась – через 3 часа в регионе погибли еще двое: 33-летняя молодая женщина и ребенок. Девочке было всего 8 лет.

– Они ехали в автомобиле «Лада Ларгус», ДТП произошло на 52 км автодороги «Ульяновск - Димитровград - Самара», – говорят в полиции. – Предположительно, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

Очевидцы в соцсетях разделились на 2 лагеря: одни говорят, что водитель пошел на обгон, но его подло подрезали. Другие – что водитель рискнул и нарушил ПДД, поэтому и не справился с управлением. Правду теперь предстоит установить экспертам.

Между тем водитель «Ларгуса» выжил – 36-летнего мужчину врачи даже не сочли нужным госпитализировать. А вот выжившую в страшной аварии 5-летнюю малышку положили в больницу.

В Красноярском районе в кювет улетел "Лада Ларгус". Фото: облГИБДД

– В основе большинства ДТП лежит грубое нарушение правил дорожного движения, – констатируют в Госавтоинспекции Самарской области. – Самые частые из них – это как раз выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и нарушение правил проезда перекрестков.

Шестой погибший за выходные – это пешеход, который в Новокуйбышевске переходил дорогу, пусть и не по «зебре», но в зоне видимости пешеходного перехода. 34-летнего мужчину сбила «Приора», водитель пока не смог внятно объяснить, почему не снизил скорость заранее.

Как избежать аварии

Автомобилистам сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют быть всегда настороже и никуда не торопиться, даже если очень нужно.

– Не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения, в критической ситуации они чаще всего не играют никакой роли, – объясняют инспекторы ГИБДД, – Опасные обгоны, превышение скорости и даже один неверный поворот руля ставит под опасность не только водителя, но и окружающих: его пассажиров плюс людей, которые едут в соседних автомобилях или даже просто стоят на обочинах.

Врачи советуют автомобилистам всегда иметь в салоне не только бутылку воды, но и шоколад – они помогут сохранять столь необходимую концентрацию внимания.

Пешеходам специалисты советуют проявлять бдительность всегда и везде: еще минуту назад машины на горизонте не было, и вот она уже экстренно тормозит в нескольких сантиметрах от вас. Поэтому так важно переходить дорогу по «зебре» – тут водители хотя бы ожидают появления человека на дороге. В иных случаях попытка срезать путь может стоить жизни.

Еще одной мерой для обеспечения собственной безопасности могут стать световозвращающие элементы на одежде, обуви и сумках – в темноте такого «подсвеченного» человека будет видно издалека, и водители ему еще и мысленно спасибо скажут.

Велосипедистов и мотоциклистов любители черного юмора в шутку называют «хрустиками» – они едут по проезжей части, но в отличие от автомобилистов ничем не защищены. Именно поэтому инспекторы ГИБДД настаивают на том, чтобы те и другие носили защиту – у «бывалых» на шлемах иной раз бывает столько царапин и вмятин, что польза от таких «головных уборов», что называется, налицо.

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