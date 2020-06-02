Хвостатых опять на улицу? В Самаре зооприют хотят закрыть из-за просроченной аренды

В Самаре стационар и зоогостиница ветеринарной клиники «ФлагманВет» оказались под угрозой закрытия. Виной всему пандемия коронавируса, из-за которой у организации практически пропал доход. В результате аренду стало платить совсем нечем, и арендодатели сразу двух филиалов приюта указали собакам и кошкам на дверь

Не та сфера деятельности

Об отчаянном положении зооприюта рассказала директор «ФлагманВет» Инна Тарасенко. В соцсетях она обратилась к самарцам с просьбой о помощи, попросив поучаствовать в сборе необходимой для оплаты аренды суммы. Выяснилось, что зоозащитникам нужно за неделю собрать огромную сумму - 480 тысяч рублей.

- Стационар на Красноармейской, 6а - временный дом и центр реабилитации для 300 бездомных кошек и собак. Это двухэтажное здание находится в областной собственности, мы арендуем его уже более трех лет. За это время мы заплатили более 10 миллионов рублей в бюджет в качестве арендных платежей, - рассказала Инна Тарасенко журналисту «КП-Самара». - Мы коммерческая организация, но принципиально стараемся сделать ветеринарные услуги максимально доступными по цене, а все, что зарабатываем, тратим на помощь бездомным животным. Как только началась пандемия и ввели режим самоизоляции, наши доходы очень сильно упали, их вообще почти нет. Те, кто нам помогал, тоже сейчас это временно делать не в состоянии. Поэтому мы практически сразу направили арендодателю письмо с просьбой об отсрочке арендных платежей. Не простить их нам, нет, но хотя бы отсрочить и дать рассрочку. Ответ пришел только сейчас, через три месяца. Нам заявили, что отсрочка не согласована, так как наша сфера деятельности не вошла в список отраслей, пострадавших от коронавируса.

Инна Тарасенко просит помощи для питомцев приюта. Фото: соцсети

«Платите долг или съезжайте»

Арендодатель был неумолим – приют должен заплатить накопившийся долг за три месяца в 480 тысяч рублей и начать регулярно выплачивать аренду с июня. Одновременно беда случилась и с другим филиалом приюта на ул.Ново-Урицкой, где в вольерах живет более 50 собак. Там арендодатель земли также попросил животных «на выход» еще два месяца назад, дав немного времени на то, чтобы переехать.

- Мы рассчитывали за эти два месяца найти другой участок, построиться там и переехать, но пандемия спутала все планы. И теперь мы должны не только покинуть территорию, которую занимали пять лет, где находится блок социальной адаптации собак, не только срочно найти для них новое место, но и взять где-то почти полмиллиона рублей на аренду до 10 июня, - рассказала Инна Тарасенко. – Мы никогда не просили ничего для себя, но сейчас нам не оставили вариантов, и мы вынуждены обратиться за помощью ко всем неравнодушным. Дайте нам возможность выжить!

На просьбу о помощи уже откликнулся губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На своей страничке в соцсети он прокомментировал ситуацию.

- Видел ваши обращения ко мне с просьбой помочь стационару для животных «ФлагманВет», который оказался в затруднительном положении. Дал поручение разобраться в ситуации и решить проблему, - написал глава региона.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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