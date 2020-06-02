Крылья Советов, расписание игр после возобновления чемпионата: с кем играют с 19 июня 2020, время матчей

Пожалуй, каждый любитель футбола с нетерпением ждал возвращения любимой игры. А когда Российский футбольный союз согласовал рестарт чемпионата на конец июня текущего года, остался только пара вопросов: когда именно и во сколько.

При этом болельщики «Крыльев Советов» крайне насторожено встретили эти новости. Ведь календарь у подопечных Миодрага Божовича едва ли не самый трудный среди всех команд чемпионата. Безусловно, присутствуют поединки и против прямых соперников, но только вдумайтесь: КС сыграют с «Зенитом» и «Локомотивом» на выезде и с «Ростовом» и «Краснодаром» дома. Все эти соперники претендуют и бьются за медали (некоторые за самой первой пробы).

Все это, конечно, не добавляет оптимизма. Особенно на фоне того, что матчи вовсе могли пройти без болельщиков. И тогда домашний это матч или гостевой приобретало лишь формальный оттенок. Но Роспотребнадзор разрешил футбольным регионам принимать по 10% от вместимости стадиона. Таким образом, на «Самара Арене» смогут поприсутствовать около 4,5 тысяч человек. При условии, что у них будут на лицах маски и будет соблюдаться социальная дистанция.

Так или иначе, но новость эта добавила оптимизма, кажется, и болельщикам, и самим футболистам. Ведь пример того же чемпионата Германии, где трибуны до сих пор остаются пустыми, показывает, что смотреть такие поединки в разы скучнее.

Что до «Крыльев», то им досталась, пожалуй, историческая миссия. Ведь матч самарцев против «Ахмата» на «Самара Арене» станет первым в российском чемпионате после возобновления. Он пройдет 19 июня и начнется в 19:00 по самарскому времени. Для КС этот матч станет едва ли не самым ключевым, ведь в соперниках – прямой (прямейший) конкурент в борьбе за выживание.

Календарь Крыльев Советов после возобновления сезона 2019/2020 в Чемпионате России по футболу

(жирным выделены домашние матчи самарского клуба)

23 тур: 19 июня 19:00 «Крылья Советов» – «Ахмат» *(здесь и далее время самарское)

24 тур: 26 июня 21:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

25 тур: 30 июня 19:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

26 тур: 4 июля 19:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

27 тур: 7 июля 21:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

28 тур: 12 июля 19:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

29 тур: 15 июля 17:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

30 тур: 22 июля 20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»