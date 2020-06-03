Я танцевать хочу: 200 тольяттинских ребят будут бесплатно учиться в школе балета

Распространение опасной коронавирусной инфекции угрожает не только здоровью людей, но и экономике. Особенно пандемия ударила по предприятиям малого и среднего бизнеса. Небольшие компании не имеют достаточных средств, чтобы продержаться какое-то, даже не очень продолжительное, время на плаву, не оказывая услуги жителям региона. Особенно непросто приходится негосударственным учреждениям культуры, частным школам дополнительного образования, обучающим детишек по различным направлениям.

Так, в детской школе балета Lil Ballerine в Тольятти занимаются дети от 2 до 10 лет. Малыши покоряют мир настоящего балета – сложный, требующий бесконечной самоотдачи, но в то же время красивый, грациозный, захватывающий… Школа использует авторскую программу обучения малышей «Балет и сказка». Это помогает в игровой форме с легкостью усваивать сложный учебный материал. Но сейчас занятия временно прекращены. Школа оказалась в непростой ситуации, но на помощь приходят меценаты – предприятия, которым не все равно, что происходит в родном городе. Образовательный проект тольяттинского филиала школы балета Lil Ballerine в рамках программы Администрации Президента Российской Федерации, Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства поддержал ПАО «КуйбышевАзот». Для участия в программе школа прошла серьезный отбор. Учреждение дополнительного образования полностью соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым в условиях непростой эпидемиологической ситуации к организациям, которые участвуют в программах Администрации Президента РФ.

Требований немало: отдельный вход и площадь помещения не менее 200 кв. м для возможности соблюдения социальной дистанции, а также не менее семи квадратных метров на ребенка в зале занятий. Технические помещения – раздевалки – должны быть оборудованы ограничительными барьерами и санитайзерами. Во время занятий необходимо соблюдать масочный режим, а также регулярно измерять температуру как воспитанникам, так и педагогам – конечно, бесконтактным способом. Кроме того, учреждение-участник программы обязано предоставить всю необходимую документацию и образовательную лицензию.

Поддержка ПАО «КуйбышевАзот» заключается в закупке сертификатов на обучение в школе балета для 200 детей-сирот, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей. Списки будущих звезд балета формируются сотрудниками городской администрации Тольятти. Таким образом, «КуйбышевАзот» не только помогает удержаться на плаву в это непростое время, но и помогает ребятам заниматься творчеством. Многие из них, не имея родителей, даже и мечтать об этом не могли.

«КуйбышевАзот» рад участвовать в очень эффективном благотворительном проекте, разработанном Администрацией Президента РФ. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Проект рассчитан на год. Старт приурочен к Международному дню защиты детей – 1 июня. Первые 50 сертификатов – естественно, с соблюдением всех мер безопасности – были вручены директором по персоналу «КуйбышевАзота» Татьяной Герасименко и руководителем департамента социального обеспечения Тольятти Светланой Лысовой.

В красивом зале балетной школы собрались представители приюта для детей и подростков «Дельфин», Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа, общественной организации многодетных семей Тольятти «Радуга», Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие».

Светлана Лысова поблагодарила «КуйбышевАзот» и генерального директора предприятия Александра Герасименко за подаренную детям возможность осуществить мечту и приобщиться к искусству балета.

– Ваша финансовая поддержка очень своевременна: она поможет школе продержаться в непростых условиях ограничений по коронавирусной инфекции. Все преподаватели с нетерпением ждут, когда эпидемиологическая ситуация позволит приступить к работе и занятиям с детьми – обладателями сертификатов, – подчеркнул директор детской школы балета Lil Ballerine в Тольятти Иван Федоров.

Татьяна Герасименко в свою очередь отметила, что «КуйбышевАзот» рад участвовать в очень эффективном благотворительном проекте, разработанном Администрацией Президента РФ. Проект направлен и на поддержку малого бизнеса, оказывающего услуги по развитию и образованию, сохранение рабочих мест, и одновременно дает возможность оказать помощь многодетным семьям, а детям – получить новые навыки.

Участие городской администрации помогло сделать помощь адресной – а это особенно важно.

Предприятие не только помогает школе удержаться на плаву в это непростое время, но и помогает ребятам заниматься творчеством. Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Татьяна Яковчук, представитель общественной организации многодетных семей "Радуга"

- Наши детки долго находились на самоизоляции, скучали, и я думаю, что это будет прекрасным подспорьем для многодетных мам, которые смогут отдать своих детей в школу балета

Татьяна Булгакова, заведующая социально-педагогическим отделением социального приюта "Дельфин"

- Это очень важно для наших детей. Это и полезно, это даст толчок их развитию духовному, моральному и, конечно, тому что они увидят эту красоту