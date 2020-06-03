2020-06-03T09:14:11+03:00
Общество

Перекрытие улицы Солнечной в Самаре: что происходит, как будет ходить транспорт

На время капремонта ливневого коллектора в границах улиц XXII Партсъезда и Шверника на ул. Солнечной улицу перекрывают, а неудобство для граждан постарались минимизировать
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
На улице Солнечной отремонтируют ливневкиНа улице Солнечной отремонтируют ливневки
Изменить размер текста:

В Самаре анонсировали перекрытие улицы Солнечной до августа. Это нужно для того, чтобы отремонтировать коллектор ливневки. Ремонт продлится два месяца и, как любые масштабные дорожные работы, доставит некоторые неудобства автомобилистам и пешеходам. Проезжую часть Солнечной по направлению «из города» 1 июня перекрыли на участке от XXII Партсъезда до Шверника. Вплоть до начала августа ездить здесь можно будет лишь по соседней нечетной полосе - «в город». Эта часть дороги не будет затронута ремонтом, движение по ней продолжится в обычном режиме. А для поездок в сторону Барбошиной поляны и проспекта Кирова организован объезд по соседним улицам. Чтобы подготовить население района к переменам, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко накануне старта работ провел на объекте выездное совещание.

- Мы разъясняем общественности, для чего и как ведутся работы, - отметил Владимир Василенко. - Их планируем завершить к 1 августа, и к новому учебному году неудобств в этом большом микрорайоне уже не будет. Подчеркну, что эти два месяца подрядчик будет трудиться и днем и ночью, причем без выходных.

Также вице-мэр распорядился до начала работ привести в порядок сквозной проезд от улицы Шверника - устранить недостатки покрытия проезжей части, чтобы у местных жителей была возможность нормального подъезда к своим домам. Потерпев два месяца, они навсегда избавятся от водных потоков на дороге - нового модернизированного коллектора должно хватить на полвека. Старую железобетонную трубу заменят на пластиковую с улучшенными характеристиками. Она будет иметь большую пропускную способность и более долговечный срок эксплуатации - порядка 50 лет. Также на участке XXII Партсъезда - Шверника строители смонтируют новые колодцы: 25 смотровых и 18 дождеприемных. После того как с подземными работами будет покончено, участок благоустроят - восстановят асфальтобетонное покрытие дороги, бордюры и газоны.

Схема проезда, действует до 1 августа

Схема проезда, действует до 1 августа

Как будет ходить транспорт из-за перекрытия улицы Солнечной в Самаре

Чтобы не терять время и нервы, автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут. Пассажирам автобусов №№61, 89 и 226 в июне и июле тоже нужно учесть некоторые особенности движения: в сторону исторической части города общественный транспорт будет следовать без изменений, а в сторону Барбошиной поляны автобусы поедут по улицам Ново-Садовой и Шверника. Далее, с правым поворотом, они будут выходить на улицу Солнечную. По этим же улицам и автомобилисты могут объезжать участок ремонта. В обратном направлении автобусы будут следовать как обычно. - Лично я отношусь с пониманием к таким мерам. Теперь чуть раньше приходится выезжать на работу. Но ради того, чтобы улицу не подтапливало и дорожное полотно не разрушалось, чтобы всем нам было комфортно ехать, придется потерпеть, - делится мнением житель Самары Иван Никифоров.

Подумали и о том, чтобы минимизировать неудобства для тех горожан, которые проживают в микрорайоне и с остановок общественного транспорта пешком идут к своим многоэтажкам. С учетом «выпадающих» из схемы привычных остановок (расположенных на перекрытом участке) путь неблизкий.

- Первая остановка от улицы Шверника - только через 400 метров, в районе Солнечной, 27. Нужно организовать временную площадку. При необходимости произвести отсыпку территории асфальтогранулятом, - такое поручение вице-мэр дал в ходе общегородского совещания, прошедшего 2 июня в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Новая остановка общественного транспорта в Самаре на ул. Солнечной

Чтобы сократить расстояние между остановками, оперативно проработана возможность организации временного остановочного пункта на участке объезда - на улице Шверника. Разработана схема. В течение двух ближайших месяцев остановочная площадка будет располагаться в районе дома №19а.

- Временную площадку планируем сделать к середине недели, - отметил на совещании 2 июня заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары - начальник отдела организации дорожного движения Андрей Карпочев. - Она будет в 50 метрах от улицы Солнечной. Остановочный павильон не предусмотрен, но в указанном месте будет установлен соответствующий знак с выгородкой блоками.

Профильные службы получили задание еженедельно включать в график рабочего объезда улицу Солнечную и обращать повышенное внимание на содержание участка.

- Это очень важно для густонаселенного микрорайона «Солнечный», пятой и шестой просек. Я хочу, чтобы все понимали значимость работ и ответственность перед людьми, - подчеркнул Владимир Василенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
В Тольятти пассажирский автобус врезался в фуру, пострадали три девушки
В Самарской области от коронавируса умер еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 3 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев
Самарцам рассказали, когда в городе заработают фонтаны
В Самарской области выявили очередной очаг бешенства
В Тольятти несколько квартир начали покрываться плесенью из-за неправильно построенной вентиляции
В Самаре продолжают неистово воровать крышки колодцев
В Самарской области 57-летний мужчина незаконно хранил дома боеприпасы
Самара попала в список велосипедных столиц
Замдиректора магазина в Самаре насмерть забил покупателя битой
В Самарской области ждут аномальную жару
В Самаре рассказали, когда откроют пляжи
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 июня 2020 года: секреты диагностики раскрыл врач
В Самаре Волгарь и Фрунзенский мост свяжут новой дорогой
В Самарской области еще 66 человек выздоровели от коронавируса
Самарцам рассказали, как будет ходить транспорт из-за перекрытия улицы Солнечной
Депутаты Тольятти просят сделать 1 сентября выходным днем
В Самаре вылечили месячного малыша с коронавирусом
Самарские медики рассказали о судьбе детей, которых родили женщины с коронавирусом
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
Стали известны победители викторины «Угадай легенды российского кинематографа»
Стали известны дата и время матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре автобус на пешеходном переходе сбил женщину
В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции
Юные КВНщики из Самары попали в телепроект с Михаилом Галустяном
В Самаре осудят полицейских, которые «крышевали» подпольные казино
Школы Самарской области получили 35 новых автобусов
Юристы бесплатно помогут самарцам разобраться с кредитами
В Самарской области ожидаются гроза и град