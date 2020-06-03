Перекрытие улицы Солнечной в Самаре: что происходит, как будет ходить транспорт

В Самаре анонсировали перекрытие улицы Солнечной до августа. Это нужно для того, чтобы отремонтировать коллектор ливневки. Ремонт продлится два месяца и, как любые масштабные дорожные работы, доставит некоторые неудобства автомобилистам и пешеходам. Проезжую часть Солнечной по направлению «из города» 1 июня перекрыли на участке от XXII Партсъезда до Шверника. Вплоть до начала августа ездить здесь можно будет лишь по соседней нечетной полосе - «в город». Эта часть дороги не будет затронута ремонтом, движение по ней продолжится в обычном режиме. А для поездок в сторону Барбошиной поляны и проспекта Кирова организован объезд по соседним улицам. Чтобы подготовить население района к переменам, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко накануне старта работ провел на объекте выездное совещание.

- Мы разъясняем общественности, для чего и как ведутся работы, - отметил Владимир Василенко. - Их планируем завершить к 1 августа, и к новому учебному году неудобств в этом большом микрорайоне уже не будет. Подчеркну, что эти два месяца подрядчик будет трудиться и днем и ночью, причем без выходных.

Также вице-мэр распорядился до начала работ привести в порядок сквозной проезд от улицы Шверника - устранить недостатки покрытия проезжей части, чтобы у местных жителей была возможность нормального подъезда к своим домам. Потерпев два месяца, они навсегда избавятся от водных потоков на дороге - нового модернизированного коллектора должно хватить на полвека. Старую железобетонную трубу заменят на пластиковую с улучшенными характеристиками. Она будет иметь большую пропускную способность и более долговечный срок эксплуатации - порядка 50 лет. Также на участке XXII Партсъезда - Шверника строители смонтируют новые колодцы: 25 смотровых и 18 дождеприемных. После того как с подземными работами будет покончено, участок благоустроят - восстановят асфальтобетонное покрытие дороги, бордюры и газоны.

Схема проезда, действует до 1 августа

Как будет ходить транспорт из-за перекрытия улицы Солнечной в Самаре

Чтобы не терять время и нервы, автомобилистам следует заранее продумывать свой маршрут. Пассажирам автобусов №№61, 89 и 226 в июне и июле тоже нужно учесть некоторые особенности движения: в сторону исторической части города общественный транспорт будет следовать без изменений, а в сторону Барбошиной поляны автобусы поедут по улицам Ново-Садовой и Шверника. Далее, с правым поворотом, они будут выходить на улицу Солнечную. По этим же улицам и автомобилисты могут объезжать участок ремонта. В обратном направлении автобусы будут следовать как обычно. - Лично я отношусь с пониманием к таким мерам. Теперь чуть раньше приходится выезжать на работу. Но ради того, чтобы улицу не подтапливало и дорожное полотно не разрушалось, чтобы всем нам было комфортно ехать, придется потерпеть, - делится мнением житель Самары Иван Никифоров.

Подумали и о том, чтобы минимизировать неудобства для тех горожан, которые проживают в микрорайоне и с остановок общественного транспорта пешком идут к своим многоэтажкам. С учетом «выпадающих» из схемы привычных остановок (расположенных на перекрытом участке) путь неблизкий.

- Первая остановка от улицы Шверника - только через 400 метров, в районе Солнечной, 27. Нужно организовать временную площадку. При необходимости произвести отсыпку территории асфальтогранулятом, - такое поручение вице-мэр дал в ходе общегородского совещания, прошедшего 2 июня в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Новая остановка общественного транспорта в Самаре на ул. Солнечной

Чтобы сократить расстояние между остановками, оперативно проработана возможность организации временного остановочного пункта на участке объезда - на улице Шверника. Разработана схема. В течение двух ближайших месяцев остановочная площадка будет располагаться в районе дома №19а.

- Временную площадку планируем сделать к середине недели, - отметил на совещании 2 июня заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары - начальник отдела организации дорожного движения Андрей Карпочев. - Она будет в 50 метрах от улицы Солнечной. Остановочный павильон не предусмотрен, но в указанном месте будет установлен соответствующий знак с выгородкой блоками.

Профильные службы получили задание еженедельно включать в график рабочего объезда улицу Солнечную и обращать повышенное внимание на содержание участка.

- Это очень важно для густонаселенного микрорайона «Солнечный», пятой и шестой просек. Я хочу, чтобы все понимали значимость работ и ответственность перед людьми, - подчеркнул Владимир Василенко.