В Самарской области на канализационно-насосной станции погибли три человека

Трагедия произошла в Пестравском районе Самарской области. Там во время работ в канализационно-насосной станции на территории местного пансионата погибли три человека. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Еще один человек остался жив. Он сейчас в больнице. О его состоянии ничего неизвестно.

Делом сейчас занимаются следователи. Основные версии трагедии они пока не озвучивают.

- По данному факту Большеглушицкий межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области начал доследственную проверка. На место происшествия выехали сотрудники отдела и следователи – криминалисты управления. Специалисты проводят необходимые процессуальные действия, выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СК по региону.

Другими словами, следователи во время проверки будут искать криминальный след в происшествии. И если выяснится, что в трагедии есть виновные, в отношении них возбудят уголовное дело.

Однако, считает эксперт, бывший сотрудник МЧС Марк Ганиатдулин, скорее всего произошел несчастный случай.

- Такие случаи, к сожалению, не редкость, - отмечает наш собеседник. – Когда дело касается канализации (будь то коллекторы, те же канализационно-насосные станции или очистные сооружения), смерти случаются. Рабочие забираются внутрь и травятся сероводородом. Это очень опасный газ. Бывало, один рабочий терял сознание, за ним лез второй и тоже терял. В итоге оба погибали.

При этом эксперт отмечает – от такого несчастного случая не застрахованы даже опытные работники.

- Если не соблюдать меры безопасности и банально лезть чистить коллектор без противогаза, дело может закончиться очень плохо. А про технику безопасности забывают и молодые, и опытные. Ну а по чьей вине погибли люди в этом случае, пусть следствие разбирается: сами сглупили или начальник недоглядел, - считает Ганиатдулин.

Напомним, год назад в Самарской области произошла похожая трагедия. На свиноферме в Красноармейском районе во время очистки канализационного коллектора погибли инженер и два слесаря. При этом, когда один из работников потерял сознание, двое других направились помогать ему, но пренебрегли мерами безопасности. Все трое отравились токсичными парами.