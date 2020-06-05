Вслед за трубой: кто строит самарские нефтепроводы

Есть люди, которые спокойно живут на одном месте до самой старости - рождаются, заканчивают школу, ходят изо дня в день на одну и ту же работу, растят детей, воспитывают внуков - и все в родном городе. Другим же суждено постоянно менять адреса, переезжая с одной точки карты в другую, и тяга к перемене мест тут ни при чем. Просто есть обязывающие профессии - например, если ты военный. Или строитель магистральных нефтепроводов, как начальник службы по комплектации Строительного управления № 2 ООО «Транснефть - ТСД» Никита Бузинов.

С жаркого юга - на Дальний Восток

Никита Бузинов родом из Тихорецка Краснодарского края. После школы закончил в Ростове-на-Дону с красным дипломом Донской государственный технический университет, получив профессию инженера-механика. Вернувшись в родной город, устроился по специальности на Тихорецкий мясокомбинат, где мама была медработником. Прошел год, два, пять - так бы, глядишь, и остался здесь навсегда, если бы не двоюродный брат. Родственник трудился в системе «Транснефть», которая в 2009 году начала грандиозную стройку нефтепровода ВСТО-2 («Восточная Сибирь - Тихий океан»), соединяющего месторождения Западной и Восточной Сибири с нефтеналивным портом Козьмино Находки. Получив приглашение, Никита Бузинов долго не колебался (хотя с женой ждали первенца): Сибирь сама себя не покорит!

- Работал там с самого начала стройки до ввода нефтепровода в эксплуатацию. Окончательно вернулся домой 30 января 2014 года, переводом в ООО «Транснефть - ТСД», - вспоминает Никита Игоревич. - Как подарок судьбы, первым объектом стала перевалочная нефтебаза «Тихорецкая» из зоны ответственности AО «Черномортранснефти». После пяти лет разлуки с семьей был счастлив поработать дома. Здесь мы строили два 50-тысячных резервуара и линейную часть нефтепроводной системы по проекту «Юг-1».

Место назначения - Самара

Впрочем, засиживаться дома Никите Бузинову не приходилось. Едва были сданы в эксплуатацию резервуары, направился в Челябинск - на строительство импортозамещающего завода АО «Транснефть Нефтяные Насосы». Объект, возводившийся с применением множества инновационных технологических решений, построили всего за семь месяцев. Вернувшись домой, погрузился в проект «Юг» (реконструкция системы трубопроводного транспорта, соединяющей НПЗ средней полосы России с портом Новороссийска) уже на реализации второго этапа - «Юг-2». Однако специалиста снова перебросили туда, где нужнее - в Москве ПАО «Транснефть» обустраивало здание своего центрального офиса. В столице Никита Игоревич задержался на 2,5 года - пока башня «Эволюция» в Москва-Сити не была полностью доработана и укомплектована. А вообще, благодаря специфике своей работы в службе комплектации Никита Бузинов за 11 лет работы в системе «Транснефти» объездил почти всю страну. Чтобы обеспечивать строительство материалами, комплектующими, мало держать телефонную связь с заводами-поставщиками. Нужно контролировать поставки на всех этапах - вплоть до изучения производства нужных материалов и оборудования. С декабря он под Самарой - ведутся работы по целому ряду объектов АО «Транснефть - Приволга».

В коллективе знают: на Никиту Бузинова можно положиться - и как на соратника, и как на товарища. С одним только начальником управления сколько пудов соли вместе съели - хотя оба из Краснодарского края, познакомились в Хабаровске, на строительстве ВСТО. С тех самых пор вместе и работают, переезжая с одного объекта на другой.

Строительное управление №2 расположилось в поселке Придорожный под Самарой - выбрали равноудаленное место от всех объектов, на которых кипит работа. Когда здесь будет все сделано, строители нефтепроводов отправятся в другую точку на карте - страна большая!