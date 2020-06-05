Экология в приоритете: как СНПЗ минимизирует воздействие на окружающую среду

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») в течение ряда лет реализует программу модернизации производства. Параллельно развиваются и объекты природоохранного назначения. Главная цель - увеличение глубины переработки нефти, особое внимание - повышению экологической безопасности. Строительство новых и реконструкция действующих технологических установок ведутся с учетом всех требований природоохранного законодательства, с применением наилучших доступных технологий, обеспечивающих минимизацию воздействия на окружающую среду.

Наиболее значимый объект модернизации - комплекс каталитического крекинга FCC. После его пуска из технологической цепочки будет выведен ряд устаревших установок. Параллельно со строительством объекта реализуются несколько экологических проектов.

Так, реконструкция установки физико-химической очистки стоков «Вемко» и сооружений биологической очистки стоков позволит снизить техногенную нагрузку на поверхностный водоем. Возвращение в природу максимально очищенных стоков лишь одна из задач экологичного производства. В планах предприятия - свести к минимуму забор воды из водоема. Для этого на СНПЗ совершенствуют систему оборотного водоснабжения.

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод СНПЗ включена в приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Самарской области». Заботясь о численности волжского «населения», в 2019 году завод выпустил в Саратовское водохранилище рекордное за последние годы количество рыбы - 195 тысяч мальков сазана. Контролирует Сызранский НПЗ и чистоту воздуха: круглосуточный мониторинг состояния воздушной среды выполняют три современных стационарных экологических поста и передвижная экологическая лаборатория.

Выпуск высококачественной продукции - это также вклад в экологию. Все моторное топливо Сызранского НПЗ соответствует высшему экологическому стандарту. Недавно завод приступил к выпуску низкосернистого судового топлива RMLS 40. Бункеровка судов таким топливом минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

Личный вклад

Реализуя масштабные экологические проекты, на Сызранском НПЗ не умаляют важность работы с людьми. Уже год здесь реализуют проект по раздельному сбору отходов. СНПЗ стал одним из первых предприятий Сызрани, взявшим на вооружение данный мировой тренд. В подразделениях установили специальные контейнеры, и теперь коллектив собирает раздельно пластик и бумагу. На дальнейшую вторичную переработку уже отправлено около семи тонн отходов. В 2019 году сотрудники Сызранского НПЗ приняли активное участие в городской экологической акции по сбору пластиковых крышек.

Еще один проект сызранских нефтепереработчиков - переход на электронный документооборот - существенно сокращает использование офисной бумаги. Заводчане не только сами придерживаются принципов экологической культуры, но и воспитывают ее у юных земляков. В ноябре 2019 года Сызранский НПЗ вновь провел городской экологический фестиваль «Сохранить природу - сохранить жизнь», в рамках которого прошел творческий конкурс для старшеклассников на природоохранную тематику. Традиционно заводчане принимают участие в городских субботниках. Массовых уборок в этом году пока не было, но коллектив навел порядок на предприятии и прилегающей к нему городской территории. Каждый нефтепереработчик вносит личный вклад в экологию родного края и старается привить бережное отношение к природе своим детям. Все понимают: ее красоту и чистоту можно сохранить лишь совместными усилиями.