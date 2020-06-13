Под Самарой упал самолет ЯК-52: погибли инструктор и молодой курсант

В субботу, 13 июня, в Кинельском районе Самарской области произошло ЧП. Неподалеку от поселка Октябрьский в 11:51 разбился легкомоторный самолет Як-52. К сожалению, не обошлось без жертв.

На месте работают экстренные службы

- Самолет упал с малой высоты при выполнении планового полета. Это произошло в 1 километре южнее от поселка Октябрьский. Известно, что самолет принадлежал Самарскому областному клубу ДОСААФ России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Самолет приземлился в поле, не задев никаких строенийФото: Предоставлено "КП"

По данным оперативного ведомства, на момент происшествия на борту самолета находились два человека. Это 52-летний инструктор и 18-летний курсант. Выжить им не удалось, они скончались на месте.

Самолет Як-52 получил серьезные механические повреждения, однако обошлось без последующего горения. На земле при падении самолета никто не пострадал, также не было никаких разрушений. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они выясняют все детали произошедшего.