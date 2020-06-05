Кто стер половину города? Показываем зачаровывающие фотографии утреннего тумана в Самаре

Утром 5 июня Самара утонула в густом тумане. Проснувшись и выглянув в окно, горожане удивились - куда пропала половина двора? Кто стер соседнюю многоэтажку? Собачники, которые отправились на раннюю прогулку, делились в социальных сетях фотографиями пустых дворов, утонувших в тумане, мгновенно потерявших резкость. В этом году туман, который увидели горожане 5 мая, стал, пожалуй, самым густым и непроглядным. Но далеко не первым: туман часто опускался на город в апреле.

Кажется, что люди на скамейках просто смотрят в клубящийся порталФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

О необычном природном явлении жителей Самары предупреждали в ГУ МЧС РФ по Самарской области еще накануне.Туман пообещали при видимости 500 метров, на ночь и утро 5 июня. Эксперты даже объявили желтый уровень опасности.

На набережной люди бродят, как ежики в туманеФото: Айна УТИБАЕВА

Пока пешеходы наслаждались красивыми картинками, автомобилисты сходили с ума. Жить сразу стало опасно. Несмотря на то, что специалисты сразу попросили двигаться с небольшой скоростью, учитывать особенности погоды, включать аварийную сигнализацию.

Ничего не видно буквально на расстоянии вытянутой рукиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже к 10 утра туман рассеялся. Дымка осталась над Волгой и в низинах, а вот дороги уже стали светлыми и чистыми. Стоит отметить, что в Самаре все чаще случаются густые туманы и чаще всего это связано со сменой погоды - вернее, заменой воздушных потоков с холодных на теплые или наоборот.