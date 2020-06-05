"Медики не спят, коек не хватает": главврач из Тольятти обвинил людей без масок в росте числа тяжелобольных коронавирусом

В Самарской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. За сутки прибавилось 89 зараженных, всего их уже почти 3000 за все время. При этом на деле больных еще больше - на инфекционные койки кладут всех людей с тяжелой формой пневмонии, даже если анализы не подтверждают инфекцию. В Самаре, Тольятти и Сызрани проблема стоит наиболее остро. Главврач из Тольятти Николай Ренц в очередной раз рассказал о том, что видят медики и что сокрыто от глаз обычных людей, которые с наступлением тепла совсем забыли о мерах предосторожности, не носят маски и перчатки. И необдуманно подвергают смертельной опасности всех, кого встречают на своем пути.

"На 750 коек - 840 больных".

К сожалению я снова вынужден говорить о коронавирусе, хотя еще в апреле нам казалось, что эта история может достаточно быстро прекратиться. К сожалению, мы не извлекаем уроков, не слышим призывы правительства области, губернатора, президента РФ. И движемся по направлению к ухудшению ситуации. Ежедневно в наше диагностическое отделение обращаются 250-280 человек, это те, кто приходит самотеком, кого привозят на скорой из других больниц. К нам попадают все пациенты со всего города и наши врачи-диагносты дежурят по четыре человека, чтобы все успеть, чтобы определить степень поражения легких и узнать, чем вызвана болезнь.

И количество больных не снижается. Все обращения были услышаны плохо, даже о соблюдении дистанции. В итоге с понедельника в Автозаводском районе мы вынуждены закрывать все виды помощи, в педиатрическом и хирургическом отделении развернем инфекционные койки. И всех пациентов, которых обслуживали мы, теперь лечат другие больницы, для них это тоже огромная нагрузка.

В апреле мы думали, что хватит имеющегося количества коек. Но приходилось открывать все новые и новые. Мы открыли 130 коек в Ставропольской ЦРБ и 80 коек в поликлинике в поселке Шлюзовой. Они заполнились за три дня. Сегодня в нашем госпитале на 750 коек 840 пациентов. И мы вынуждены открывать еще госпиталь на 550 коек, это вынужденная мера.

Николай Ренц рассказал все о ситуации с коронавирусом в Тольятти

"Вам лень носить маску, а страдают старики"

Плохая тенденция - смена тяжести пациентов, их возраста. Молодые люди с хорошим иммунитетом послужили источником для заражения родителей и других людей. Хватило капли аэрозоля, слюны при чихании или кашле. Маски не было на лице - и готово.

Каждый человек должен беречь себя сам, но в данном случае вы поступили неправильно. Результат - большое количество пожилых людей на больничных койках. И нам очень подчеркиваю крайне непросто им помочь. Вирус вызывает внутрисосудистое свертывапние, микротромбообразование и если у человека что то было предвестником сахарный диабет любой атеросклероз уже это является серьезным усугубляющим фактором

У нас огромная нагрузка на докторов, они иногда вынуждены дежурить за заболевших коллег. Мы несем потери - около сотни человек заболели уже из нашего персонала. Больных много, летом работать в защитных костюмах непросто. Мы привлекаем отовсюду врачей и медицинских сестер. Я благодарен коллегам из других больниц буквально со всей области, кто пытается помочь нам в этой ситуации. И поверьте, мы стараемся их встретить радушно.

Люди в масках сегодня героиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вам трудно, но персоналу еще труднее, порой некогда присесть. И я прошу каждого из вас с пониманием отнестись к ситуации и потерпеть. Мы не знаем, когда это закончится. Но это будет зависеть от всех. Официальные цифры по тестам - это верхушка айсберга. По количеству пневмоний мы видим что ситуация складывается далеко не лучшим образом. и я призываю вас в очередной раз будьте осторожнее сами и поберегите тех кто рядом с вами.

Тем временем региональные и муниципальные власти будут бороться с коронавирусом всеми возможными способами: открывать новые койки для больных, создадут ПЦР-лабораторию и соберут в Тольятти лучших врачей со всего региона.

Николай Ренц о коронавирусе в Тольятти: на 750 коек приходится 840 больных.Новости от первого лица больницы: хирургический корпус и детская больница на территории медгородка с понедельника будут принимать пациентов с COVID-19. Таким образом с начала пандемии под коронавирус переоборудовано 3 корпуса, которые ранее имели совсем другой профиль.

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