День России 2020 в Самаре: полная программа праздника 12 июня

12 июня 2020 года День России в Самаре будем праздновать не как обычно - на площадях, улицах, в парках, а в домашней обстановке, чтобы обезопасить себя и близких от заражения коронавирусом.

Программа, которую подготовили самарские культурные площадки к этому празднику, напомнит, в какой большой и многонациональной стране мы живем, расскажет о богатой истории нашей земли, предложит признаться в теплых чувствах к малой и большой родине. Театры и музыкальные коллективы Самары подарят зрителям свои лучшие спектакли и концерты.

Онлайн-флешмобы «Россия в объективе» и «Я рисую Россию»

Принять участие в этих акциях может любой желающий.

Для тех, кто владеет фотоискусством, нужно опубликовать снимок любимого уголка России и рассказать, почему именно это место дорого. И обязательно выложить в социальные сети с хештегом #Россиявобъектвие.

Для детей придумали флешмоб «Рисую Россию» — юные самарцы вместе с родителями должны создать рисунки на тему будущего и настоящего России, рассказать, кем они себя видят в стране будущего. И выложить фото рисунка в соцсети с хештегом #РисуюРоссию #Большая-Перемена.

КОГДА: с 6 по 12 июня.

Челледж #РусскоеСлово и #РусскиеРифмы

Эта акция также доступна для всех.

Участники должны прочитать стихотворения известных российских классиков или отрывки из любимых книг отечественных писателей, записать на видео и выложить в социальные сети с хештегом #РусскоеСлово #РусскиеРифмы.

Кстати, самарский театр «Камерная сцена» участвует в этой культурной акции. Смотрите, как актеры театра читают стихи о России в группе ВКонтакте.

КОГДА: с 6 по 12 июня.

«Гражданский экзамен» ко Дню России

Хорошо ли вы знаете Конституцию России, исторические вехи страны, победы и героев? Это можно будет проверить во время «Гражданского экзамена». Его приурочили ко Дню России 2020, доступен он будет онлайн с 9 по 12 июня 2020 года на сайте гражданскийэкзамен.рф.

В тесте 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для каждого россиянина.

По итогу «Гражданского экзамена» участники получат электронный именной сертификат о его прохождении.

КОГДА: с 9 по 12 июня.

Споем гимн России вместе со всей страной

Онлайн-акция «Общероссийское исполнение гимна страны» пройдет 12 июня и объединит всех жителей России. Хочешь стать частью такого огромного хора? Вспоминай слова гимна родины. 12 июня его можно будет исполнить у открытого окна дома или с балкона. Время общероссийской акции будет объявлено дополнительно.

КОГДА: 12 июня.

Вспомним слова гимна России

Флешмоб «Флаги России. 12 июня»

Чтобы принять участие в этом флешмобе, достаточно вывесить из окна квартиры и балкона или поднять над крышей своего дома российский триколор. И показать таким образом, что вы гордитесь своей страной. Приветствуется также размещение и поднятие флага России в необычных местах – можно проехать по улице на авто с флагом, развернуть флаг с друзьями в своем дворе. Сфотографировать или снять видео и выложить в соцсети.

КОГДА: 12 июня.

Флешмоб «Окна России»

С 5 по 12 июня 2020 года россиян приглашают поучаствовать в акции, украсив свои окна флагами, рисунками, надписями, посвященными России, своей малой родине (городу, поселку, деревне). Опубликовать фото творческих работ в социальных сетях можно с хештегами и кратким рассказом о своем городе, дворе, малой родине: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.

КОГДА: с 5 по 12 июня.

Музыкальный спектакль «Опять цветет акация…» (16+)

Театр юного зрителя «СамАрт» дарит самарцам накануне Дня России 2020 один из своих лучших спектаклей - музыкальную постановку по мотивам известной оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация». Спектакль был поставлен в Самарском ТЮЗе в 2012 году. Представление пройдет в онлайн-формате на канале YouTube.

Действие происходит то в шумной одесской коммуналке, то в самом настоящем одесском театре, где актеры репетируют спектакль «Белая акация». И в театре или наяву бравый капитан Костя отправляется в нелегкое путешествие в Антарктиду, а влюбленная в него Тося жертвует карьерой артистки, чтобы через позывные в радиоэфире объясниться в своем чувстве.

КОГДА: 11 июня, 18.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Сцена из спектакля "Когда цветет акация". Фото: архив театра

Спектакль «Кавказский меловой круг» (16+)

Незадолго до Дня России 2020, 10 июня, театр нашего города «Самарская площадь» примет участие в федеральной программе «Большие гастроли-онлайн» с новым спектаклем по Бертольду Брехту «Кавказский меловой круг». Аудитория «Больших гастролей» огромна – 14 миллионов человек по всей России, присоединяйтесь и вы, чтобы увидеть яркий спектакль в жанре комического балагана.

Сюжет пьесы основан на библейской притче о человеческой бескорыстности. В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство. Идет война, и героиня спасает чужого ребенка, проходя через цепь испытаний. Кажется, что все напрасно, жизнь проиграна… Но вдруг происходит нечто чудесное, абсолютно неожиданное…

После трансляции видеозапись сохраняется в соцсетях, на сайте и на YouTube-канале «Большие гастроли», чтобы зрители могли увидеть спектакль в любое другое время.

КОГДА: 10 июня, 19.00.

ГДЕ:

https://vk.com/bolshiegastroli

https://ok.ru/bolshiegastroli

https://www.facebook.com/BolshieGastroli/

https://www.youtube.com/c/БольшиеГастроли

http://большиегастроли.рф/theatre-online/

Сцена из спектакля "Кавказский меловой круг". Фото: архив театра.

День России с Самарской государственной филармонией

12 июня в 10.00 самарская филармония приглашает на онлайн-концерт. Ценители классической музыки услышат Симфонию №2 А.П. Бородина в исполнении оркестра Самарской филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова.

В этот же день в 12.00 в рамках проекта «Место встречи – Самарская филармония» можно будет побывать на встрече с одним из самых знаменитых скрипачей в мире – Вадимом Репиным.

КОГДА: 12 июня, 10.00, 12.00.

ГДЕ: https://vk.com/filarm_ru

Лекция «Многоликая Самара» в Детской картинной галерее

Детская картинная галерея приглашает на «Семейный лекторий», который интересно будет смотреть и детям, и родителям. Уже 6 июня будет доступен интересный рассказ из цикла «Многоликая Самара». Лектор А. Житков расскажет, как благодаря сплаву национальностей, религий и характеров уже к концу XIX века Самара стала крепким торгово-промышленным центром. Вы сможете найти ответы на вопросы: как наш город стал многонациональным, чем занимались в городе представители национальных общин, какая община была наиболее многочисленной?

КОГДА: с 6 июня.

ГДЕ: https://vk.com/childgal_samara?w=wall-30018421_8354

День России с Детской областной библиотекой

Накануне Дня России библиотека проведет мероприятие в онлайн-формате в своей группе ВКонтакте.

- Сначала видеообзор книг познакомит детей с достопримечательностями России: озером Байкал, фонтанами Петергофа, собором Василия Блаженного и многими другими замечательными местами.

- Затем пройдет онлайн-викторина «Чудеса России».

- Виртуальная выставка «Россия – страна великих талантов» познакомит детей и взрослых с книгами о людях, прославивших страну.

КОГДА: 11 июня, 10.00 – 19.00.

Викторина на День России 2020 в Самарской областной юношеской библиотеке

Присоединяйтесь к викторине «Отсюда начинается Россия», и вы сможете проверить свои знания о российских традициях.

КОГДА: 12 июня, 12.00.

ГДЕ: https://vk.com/bookcity

Внимание! Афиша празднования Дня России 2020 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями.