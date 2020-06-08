В Тольятти прохожие спасли девушку от изнасилования, а она убежала с места событий

Подмога пришла быстро

Ночью в субботу, 6 июня, в 10 квартале Тольятти было неспокойно. На улице Дзержинского неизвестный пытался изнасиловать девушку. Неравнодушные прохожие услышали ее крики и вмешались в тот момент, когда незнакомец уже буквально лежал на своей жертве. Его серьезно побили и вызывали на место правоохранителей.

— Это произошло примерно в три часа ночи. Я проснулась от того, что какая-то девушка на улице звала на помощь и громко плакала, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Петрова (личные данные изменены). — К ней достаточно быстро пришел на помощь мужчина. С резкими выражениями он подбежал и отбил ее от нападавшего.

Обидчик дамы попытался скрыться. Сделать этого у него не получилось.

— Его догнали и начали бить. При этом постоянно повторяли: «Что ты ей сделал?», — продолжает Татьяна. — К тому человеку, который первоначально отпугнул насильника, присоединились и другие. А с балконов кричали, чтобы они прекратили шум.

Полиции наказывать некого

Благодарить своих спасителей девушка не стала. Она так испугалась, что при первой возможности убежала с места событий.

Мужчину серьезно избили, но и он не обращался в полицию с заявлениемФото: соцсети

По адресу случившегося вызвали полицейских. Сотрудники оперативно приехали и начали опрашивать очевидцев, разбираться в обстоятельствах произошедшего. Последние, к слову, сложились так, что сейчас некого привлекать к ответственности.

— Потерпевшая по данному факту в органы внутренних дел не обращалась. Мужчина, которому причинили травмы, тоже не писал никаких заявлений, — сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинцы делятся, что обвиненного в попытке изнасилования товарища видели в травмпункте. У него проблемы с рукой. Что же касается пострадавшей, то она о себе знать не дает. Горожане советуют ей все-таки написать заявление, чтобы никто другой не подвергался опасности.