Ипотека от Россельхозбанка в Самаре: как выбрать выгодные условия в 2020 году

Для многих жителей Самары ипотека остается единственным способом обзавестись собственным уютным гнездышком. Людей, способных просто достать из кармана пару-тройку миллионов и тут же стать владельцем недвижимости, – единицы. Поэтому и спрос на ипотеку остается относительно стабильным из года в год.

Поддержка государства

В прошлом году жители региона, по данным Отделения Самара ВВГУ Банка России, взяли ипотечных кредитов на 52,3 млрд рублей.Это на 6,1 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Причиной небольшого снижения эксперты называют рост цен на первичное и вторичное жилье. Возможно, поэтому банки продолжают снижать ставки. В январе 2020 года в области было выдано 3,2 млрд рублей ипотечных кредитов - это практически не отличается от объемов кредитования в аналогичном периоде прошлого года. И, тем не менее, самарцы, у которых нет острой необходимости в улучшении жилищных условий, предпочитают ждать дальнейшего понижения ставки. Поэтому конкуренция между банками усиливается, что, конечно, в интересах клиентов. На руку потребителям и государственные программы – благодаря этому можно приобрести заветное жилье на выгодных условиях. Узнали все подробности.

Ставки снижаются

Льготная ипотека позволяет приобрести свое жилье даже тем самарцам, у которых собственных средств на жилье не хватает.Благодаря господдержке самарцы смогут оформить льготную ипотеку под 5,9 %:Россельхозбанк начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020». Программа направлена на оказания помощи и обычным людям, и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 5,9%.

- Благодаря нашей программе житель Самарской области может взять ипотеку с пониженной ставкой. Это позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для жителей области станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости, - считает заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин. -Ограничений по площади или стоимости недвижимости нет. Но заемщик может купить жилье лишь у юридического лица на первичном рынке:в строящемся или уже сданном в эксплуатацию многоквартирном доме или доме блокированной застройки.

Если вы собираетесь покупать квартиру, присмотритесь к предложению Россельхозбанка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Квартиру по этой программе смогут купить не только семьи с детьми, а все желающие. Единственное требование – гражданство РФ. Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет. Первоначальный взнос - свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.Максимальная сумма кредита для жителей Самарской области – 3 миллиона рублей. Военнослужащие могут воспользоваться специальным предложением по рефинансированию ипотечного кредита со ставкой 7,99% годовых.

Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

В общем,если вы собирались покупать квартиру, и коронавирус не повлиял на эти планы, присмотритесь к этой программе. Это выгодно и доступно.

НАША СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. При этом, Россельхозбанк как системообразующий финансовый институт участвует в реализации ряда государственных ипотечных программ, направленных на обеспечение жильем семей с детьми, в том числе многодетных, улучшение жилищных условий и покупку дома в сельских территориях.Финансовое учреждение занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Ипотечный портфель банка в мае 2020 года превысил 280 млрд рублей.