Американский легионер БК «Самара» Джаксен: «Из-за большого количества пропаганды у нас неправильное восприятие России»

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Самара», американец Баден Джаксен, который сейчас пережидает пандемию коронавируса на родине, дал онлайн-интервью клубной пресс-службе и ответил на вопросы болельщиков. Мы подготовили конспект разговора с Баденом.

Интервью с баскетболистом Баденом Джаксеном.

О жизни в США во время коронавируса

- Жизнь сильно изменилась. Я не могу ходить в привычные магазины, рестораны. Некоторые залы, в которых я занимался с весами, поддерживал форму, закрылись, и теперь мне приходится многое из этого делать дома. Я не могу увидеться с некоторыми друзьями. Не могу перемещаться по стране в той мере, в какой хотелось бы - это все из-за коронавируса.

В свой обычный день я просыпаюсь, готовлю завтрак (сегодня утром приготовил овощной омлет с безглютеновыми панкейками), медитирую, звоню семье, чтобы удостовериться, что у них все в порядке. Связываюсь с друзьями, потом бегаю и занимаюсь дома. Играю в Call of Duty, Mortal Kombat, NBA 2K, просто расслабляюсь.

Сейчас главный план – вернуться к своей обычной жизни.

Джаксен в «Самаре» полтора сезона. В прошлом году он помог команде выиграть «золото» Суперлиги. Фото: БК «Самара».

О России и Самаре

- Был такой момент, когда я спросил у себя «Черт, как я здесь оказался?». Живя в Америке [Баден родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, - прим. ред КП-Самара] я никогда не подумал бы, что окажусь в Самаре, в России, и это изменит мою жизнь. Из-за большого количества пропаганды у нас здесь нельзя получить правильное восприятие того, что происходит в России на самом деле.

Но в Самаре я почувствовал себя как дома. Когда приехал и увидел, насколько гостеприимные здесь люди, когда познакомился со своими одноклубниками, тренерами, болельщиками. Когда я был маленьким, в жизни бы не представил, что когда-либо окажусь в России. Но я приехал сюда, и рад этому.

Баден родился в Нью-Джерси, играл за университет Северной Каролины, но большую часть профессиональной карьеры провел вне США – в Европе и на Ближнем Востоке. Фото: БК «Самара».

О клубе

- «Самара» - определенно лучшая команда. По крайней мере, в Суперлиге. Здесь все на уровне – организация, профессионализм. Здесь заботятся об игроках. В городе есть хорошие рестораны. В Самаре однозначно стоит побывать.

О самой большой жести

- Когда в прошлом сезоне я играл с неправильно написанной фамилией на майке. Там было «Яксен» вместо «Джаксен». Мне пришлось носить это на майке весь сезон! Была жесть!

«Самара» - первый российский клуб в карьере Джаксена. До этого он играл во Франции, в США, Канаде, на Кипре, в Греции, в Катаре и Латвии. Фото: БК «Самара».

О «Лейкерс» и Кобе Брайанте

- «Лейкерс» - это невероятный опыт. Мне выпал шанс увидеть Кобе Брайанта и поговорить с ним. Не так долго, как хотелось бы, но у него была тренировка, мне посчастливилось быть на ней. И я видел трофеи в тренировочном зале клуба. В общем, было здорово побывать в том же зале, где тренировались и играли многие члены Зала Славы: Шакил О’Нил, Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон и многие другие. Для меня было честью оказаться там.

Кто из баскетболистов меня вдохновляет? Когда я рос, это был Трэйси Макгрэйди. Еще, конечно же, Майкл Джордан и Дуэйн Уэйд. Пожалуй, эти трое больше всего вдохновили меня стать тем, кто я сейчас, как на площадке, так и за ее пределами.

О Путине и Трампе

- Я мало знаю о политике и не слежу за ней. Но в России я слышал, что Владимир Путин – могущественный человек. Сможет ли Дональд Трамп остаться президентом на второй срок? Надеюсь, что нет. У меня нет особых мыслей по поводу Трампа, но, надеюсь, еще на один срок он не останется.