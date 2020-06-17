2020-06-17T17:02:04+03:00
Общество

Голая женщина на детской площадке и «домашнее насилие» на улице. Как пьяная компания шокировала жителей Самары

В скандальную ситуацию, разыгравшуюся на улице Георгия Димитрова, пришлось вмешаться сотрудникам полиции [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Мужчина избивал свою избранницу скалкой на глазах десятков свидетелейМужчина избивал свою избранницу скалкой на глазах десятков свидетелейФото: принтскрин видео.
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Ограничения, связанные с коронавирусом, в Самаре еще окончательно не сняли, но не всех они волнуют. Так, 16 июня во дворе дома № 93 на улице Георгия Димитрова разыгралась скандальная ситуация, шокировавшая буквально всех, кто за ней наблюдал.

— Началось все с того, что за столиком рядом с детской площадкой собрались нетрезвые люди. Одна из участниц застолья была голой! — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Иван Семенов (личные данные изменены). — Дети, которые находились на площадке, глазели на это все.

На замечания людей выпивохи реагировали сугубо отрицательно. Матом просили не снимать их на видео, ругались, заканчивать свои посиделки совсем не собирались. Так продолжалось несколько часов, а потом дело приняло еще более страшный оборот.

Голая женщина за столом не реагировала на замечания Фото: принтскрин видео.

Голая женщина за столом не реагировала на замечанияФото: принтскрин видео.

— Они разбились на группы. Кто-то ругался, кто-то остался за столом, кто-то под ним спал, — продолжает Иван. — А одна пара — походу, муж и жена — прямо на улице, на глазах у всех, устроили разборки. Мужик таскал эту женщину за волосы и бил ее скалкой по голове.

Очевидцы просили дебошира остановить акт «домашнего насилия» на улице, но он пропускал все мимо ушей. Сама же пострадавшая, казалось, не была сильно против. Судя по виду, она засыпала.

Остановить беспредел смогли только сотрудники полиции. Они оперативно прибыли на вызов свидетелей и разобрались с хулиганами, которых теперь собираются привлечь к ответственности.

— По факту инцидента, произошедшего во дворе дома на улице Георгия Димитрова, 93, проведена проверка. Все участники установлены и привлечены к административной ответственности, — комментируют samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В самарском дворе женщину избили скалкой по голове.

Правоохранители добавляют, что двое мужчин — одному из них 51 год, а другому 50 — отправлены под арест на 10 суток. В отношении 57-летней дамы административные материалы направлены в суд. Теперь ей тоже грозит наказание.

Добавим, что видео произошедшего появилось в социальных сетях. Судя по комментариям пользователей, они такое поведение не одобряют. Но и не удивляются ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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