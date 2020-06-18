Куда отправиться отдохнуть в Самарской области с палаткой

Где отдохнуть с палаткой в Самарской области? В этом году такой запрос актуален не только для любителей туристических походов. Многим пришлось отказаться от туров в жаркие страны, круизов по южным морям и от любимых многодневных фестивалей. Но это не повод унывать. Живописные поляны, водопады и озера родного региона ждут. Специально для тех, кто в этом году планирует отлично отдохнуть с палаткой в Самарской области, мы при поддержке компании МТС подготовили подборку любопытных мест, где стоит побывать.

Мастрюковские озера

Пусть в этом году легендарный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина и пройдет в онлайн-формате, забывать про красоту Мастрюковских озер не стоит. Разбить здесь палаточный лагерь можно и так.

Мастрюковские озераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преимущества. Во-первых, место это уже обжитое. Десятилетиями сюда приезжают с палатками туристы со всей страны. Проблемы с выбором площадки для лагеря возникнуть не должны. Для тех, кто любит цивилизацию, – поближе к фестивальной поляне. Ведь можно арендовать домик на соседней турбазе и пользоваться холодильником, санузлом, стиральными машинами и парковкой, а ночевать в палатке. А для тех, кто хочет погрузиться глубже в природу, – поближе к Волге. Во-вторых, в шаговой доступности песчаный пляж, сосновый бор. Здесь можно позагорать, порыбачить в протоках и по привычке петь всю ночь до рассвета под гитару, а проводив с небосвода последнюю звезду, любоваться туманом над рекой и первыми лучами солнца.

Добраться до этого места можно не только на личном автомобиле, но и на электричке или автобусе до Прибрежного, а затем пару километров спуститься к Волге. Кстати, со связью здесь все хорошо, к примеру, МТС ловит стабильно, почти как в городе, поэтому можно не только наслаждаться красотой окрестностей, но делиться яркими фото.

Координаты: 53.465915, 49.905454

Остров Зелененький и Электрон

Еще одно традиционное и крайне доступное место, где можно отдохнуть с палаткой в Самарской области, – острова в Красноглинском районе. Пожалуй, самый популярный из них – остров Зелененький. Только представьте песчаный волжский пляж, шикарный вид на Жигулевские и Соколье горы, нежный шелест волн. На острове нет опасных змей, а из животных лишь домашние собаки, что приехали отдохнуть вместе со своими хозяевами. Из-за популярности места здесь бывает достаточно шумно. Случается так, что звуки из соседнего палаточного лагеря приходится перебивать любимыми треками из приложения МТС Music. Хорошо, что в приложении более 50 миллионов треков в самом высоком качестве.

Отличное место для купанияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Преимущества. Остров находится буквально в городской черте. Добраться можно и на городском автобусе, а потом немного спуститься к Волге и воспользоваться услугами паромщика. В глубине острова есть затон, где любят рыбачить местные.

Координаты: 3.362482, 50.166263

Голубое озеро

В Сергиевском районе области можно найти потрясающе красивое небольшое озерцо с прозрачной водой ярко-синего цвета, которая не замерзает даже зимой. В народе оно известно как Голубое озеро. Сюда стремятся дайверы со всей страны и даже из-за ее пределов. Они ныряют в бездонные глубины и, кажется, до сих пор так и не выяснили, что же там на дне. А напротив есть еще одно озеро - с живой водой. Так и хочется проверить: получится ли избавиться от всех хворей, искупавшись в водоемах поочередно. Осуществить это возможно разбив лагерь поблизости. Честно сказать, если вы не увлекаетесь подводной съемкой или дайвингом, скорее всего, озеро может вас и не впечатлить, ведь вся его красота под толщей воды. Но побывать в этом месте точно стоит. Особенно тем, кто устал ставить палатки на берегу Волги. А если нет возможности отправиться в подводные глубины, прямо на берегу озера можно посмотреть видео от самарских дайверов, ведь, несмотря на удаленность, с МТС даже здесь любое видео загружается без проблем.

Автор фото Дмитрий Ефремычев (Дайвинг-клуб SCUBA-MAFIA)

Преимущества. Тайны озера однозначно притягивают. В окрестностях есть небольшой «водопад» и быстра речка. Неподалеку гора Высокая. Ее описал еще Петр Симон Паллас, посетивший эти места в октябре 1768 года. У чувашей эта гора известна как Сюль-Ту, а русские зовут ее жареным бугром. С ней связано много легенд. Пусть ее высота всего около 100 метров, с вершины открывается отличный вид на окрестности.

Координаты: 53°54'44"N 51°29'15"E

Село Ягодное

В другой части Самарской области, близ города Тольятти в Ставропольском районе, есть еще одно уникальное место — песчаные пляжи села Ягодное. Оно идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть не хуже, чем на курортах Европы. Они здесь кажутся бесконечными, а пологое дно отлично подходит для тех, кто не любит заплывать на глубину. Красоту этого места дополняют живописные скалы. Село Ягодное не только для любителей ярких фото, но и для тех, кто хочет отдохнуть всей семьей.

Фото группы"НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭКСКУРСИИ|САМАРА" (gorod_kurort/VK.com)

Преимущества. Доехать до шикарных пляжей от Тольятти совсем не сложно. Место подходит для отдыха с детьми. Здесь действительно можно оценить всю красоту Жигулевского моря. Главное, ставя палатку, не забыть о приливе.

Координаты: 53.613184, 49.028257

Чубовка

Чубовское водохранилище напоминает марсианские долины. Находится оно на северной окраине села Чубовка Кинельского района Самарской области. Водохранилище создано в 1980 году на базе оврага и реки Падовки (приток реки Самары). Создавали его для сельскохозяйственных целей, но сейчас оно больше используется для отдыха. Увы, здесь почти нет деревьев, так что от утреннего зноя палатку будут спасать лишь кусты. Это место подойдет для тех, кто уважает рыбалку. Местные рыбаки уверяют, что в водохранилище обитают карп, щука и толстолобик. Берега, поросшие ветлой, имеют множество удобных мест для рыбалки с удочкой.

Чубоква. Фото группы "НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭКСКУРСИИ|САМАРА" (gorod_kurort/VK.com) Автор фото: Алиса Усатова

Преимущества. Из местных красот - небольшой водопад, разумеется, искусственного происхождения. В окрестностях есть и другие водоемы, многие их них в частных владениях и приспособлены под коммерческую рыбалку. Для тех, кто не любит посидеть на берегу с удочкой, здесь будет скучновато. Но с МТС и это место может стать отличным для семейного отдыха. Ведь, пока кто-то рыбачит, остальные смогут посмотреть любимые фильмы на свежем воздухе или поделиться впечатлениями в социальных сетях.

Координаты: 53.412325, 50.57345

Чубоква. Фото группы "НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭКСКУРСИИ|САМАРА" (gorod_kurort/VK.com) Автор фото: Алиса Усатова

Полуостров Копылово

Еще одно очень популярное место для отдыха с палатками – полуостров Копылово. Находится он на Волге в городе Тольятти. Остров образовался в ходе строительства ГЭС. С одной стороны он присоединен к нижней части дамбы плотины ГЭС, второй – смотрит на Самару. Это живописное и экологически чистое место. Здесь много турбаз, проложены экскурсионные маршруты, но места, где можно поставить палатки, пока есть.

Преимущества. Здесь хорошие пляжи, а рыбаки-любители уверяют, что и рыба отличная. Поэтому место подходит для семейного отдыха. Важный плюс – доступность. Но это же и минус. Тихое место придется поискать.

Координаты: 53°24'44.4"N 50°34'24.4"E

Черновское водохранилище

Рядом с Самарой есть еще одно популярное место для отдыха – Черновское водохранилище. Здесь, конечно, не так живописно, как на волжских берегах, но для поклонников рыбной ловли и тех, кто бежит от городской суеты, будет самое то.

Черновское водохранилище

Главное преимущество - очень близко к городу. Поэтому тем, у кого опыта в походах немного, будет комфортно. Мол, не понравилось спать в палатке, арендовал домик на соседней базе отдыха. Не получилось приготовить обед на костре, прогулялся до местного кафе. Прекрасно подходит это место и для рыбалки с берега. А уловом, благодаря МТС, можно сразу же похвастаться друзьям или спросить у них совета для лучшего клева. Здесь можно провести отличные выходные всей семьей, разбив палаточный лагерь.

Координаты: 53.103853, 50.390545

Озеро Березовское

Если вы хотите отдохнуть на берегу озера, но как можно дальше от цивилизации, возможно, вам понравится озеро Березовое, что расположено в пригороде Чапаевска у поселка Березовый. Места здесь, что называется, дикие, туристами не освоенные. Поэтому и мусора пока немного, и рыбалка вполне успешная.

Отличное место для спокойной рыбалкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преимущества. Подойдет это озеро для тех, кто хочет отдохнуть вдали от людей, порыбачить, позагорать на траве, а вечером насладиться беседой у костра. Как уверяют местные рыбаки, здесь водится красноперка и даже щука, окунь. Прихватите с собой спиннинг. От Чапаевска сюда вообще можно добраться на велосипеде, а вот из Самары лучше на машине.

Координаты: 53.052221, 49.696673

Сокский карьер

Карьер весной. (Автор фото: Алена Ковалева)

Для тех, кого не прельщает отдых на берегу водоема, предлагаем поход в Сокский карьер. Известковый карьер расположился в поселке Волжский Красноглинского района Самары. К карьеру можно спуститься с вершины горы Тип-Тяв или подняться от реки Сок. Красота этого места завораживает. Здесь можно провести несколько дней, изучить Сокские штольни, полюбоваться видами, а главное, все это в городской черте.

А еще это отличное место для фотосессий (Автор фото: Анна Глотова)

Координаты: 53.412502, 50.155086