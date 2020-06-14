"Мечтаю о "номерных" сомах": инспектор ДПС из Самары рассказал о необычном увлечении

Руслан Мирзаев работает в полиции: в 2016 году он пришел в патрульно-постовую службу, а потом перевелся в городскую ГИБДД на должность инспектора ГИАЗ полка ДПС. Сейчас там во многих служебных кабинетах стоят аквариумы – так увлеченно рассказывал коллегам о своем увлечении, что заразил многих

Увлечение длиною в 20 лет

Аквариумистика предоставляет широкий простор для творчестваФото: Предоставлено героем публикации

- Они были яркие, красочные, я был просто восхищен, - признается Мирзаев. – Начал читать про рыб еще и еще, нашел новые аквариумы, завел еще питомцев – скалярий, барбусов. Через некоторое время они начали давать потомство. Это потрясающе: из маленького волосочка вырастала рыбка, настоящее чудо.

Потом юноше поступил в школу милиции, потом в вуз. Часть коллекции оставил родителям, остальное отдал соседке, которая тоже разводила рыбок и в детский садик, где работала его мама. Но рыбки в жизнь инспектора вернулись: сначала первого питомца подарил знакомый, а потом начались новые покупки.

"Скалярии - шпионы, барбусы - задиры"

Сейчас у Руслана Мирзаева 8 аквариумов и около двух десятков питомцев разных видов и подвидов - всего около 70 рыбок.

У них нет имен, зато есть характеры и привычки: неончики держатся стайками и плавают косяком, барбусы «задирают» соседей, скалярии «шпионят» за хозяином.

Сом анциструс альбинособитания в естественной среде может вырасти до 15–18 сантиметров, а в аквариумах они обычно гораздо меньше - не больше 6–7 сантиметровФото: Предоставлено героем публикации

- Иногда складывается впечатление, что это не я подошел на рыбок посмотреть, а они на меня, - рассказывает Руслан Мирзаев. – Стоит мне вернуться со службы, как скалярии начинают за мной следить: куда это я? За кормом или нет? Снимаешь крышку аквариума, все уже толпятся в одном углу, от эйфории чуть ли не выпрыгивают из воды.

Аквариумист уверен: хозяина рыбки узнают по каким-то только им ведомым приметам. Посторонних недолюбливают – пытаются слиться с окружающей средой, если подходит незнакомец: я не рыбка, я кустик, вот, зеленая такая же, нет меня.

Наслушавшись рассказов о его питомцах, коллеги полицейского тоже купили аквариумы – кто-то домой детям, другие – в кабинеты, говорят, успокаивает нервы в особо тяжелые дни.

Скалярия Кои "шпионит" за хозяиномФото: Предоставлено героем публикации

Что почем?

Насколько затратно и трудоемко содержать дома аквариум? По словам Мирзаева, это зависит от того, начинаете вы с нуля или у вас уже есть все необходимой. Конечно, на первом этапе придется «раскошелиться»: аквариум, освещение, фильтр, обогреватель, термометр, специальный грунт, кормушка, сифон – без всего этого не обойтись, стоить это будет от 3 тысяч рублей за простейший маленький круглый аквариум до 25 тысяч за красивый аквариум в 300 литров с ярким освещением, хорошими фильтрами и прочими премудростями.

Дальше – все зависит от хозяина: разные виды кормов, дизайнерские улучшения внутри аквариума сейчас можно подобрать на любой вкус и кошелек.

- Лично я корма я закупаю раз в 2-3 месяца, трачу на это около 800 рублей – но это сухой, замороженный и живой корм, - рассказывает Руслан Мирзаев. - Рыбок кормлю каждый день, раз в неделю – чищу систему фильтрации воды, раз в 2-3 месяца занимаюсь прополкой, то есть убираю лишние растения. Вот и все.

Самая боевая рыбка - петушокФото: Предоставлено героем публикации

ТОП-6 питомцев:

Самые забавные: креветки, потому что при движении в воде они прикольно перебирают лапками.

Самые аристократичные: скалярии, уж больно важно они плавают, словно считают себя хозяевами жизни.

Самые редкие: это два вида сомов - коридорас венесуэла блэк и вуалевая панда, первых Руслан Мирзаев привез из Москвы, но потом они стали популярны. А второй вид в Самаре вряд вообще у кого-то еще есть.

Самые дорогие: по сравнению с гуппи, которые стоят 10-20 рублей, рыбка Рио-нанай за 700 рублей, конечно, кажется дорогой. Но вообще есть и дороже.

Самые озорные: барбусы – плавают стайкой и «нарываются» - могут задеть «прохожих» специально.

Самые боевые: петушки – это довольно агрессивная порода, взрослые самцы в одном аквариуме не терпят конкуренции, могут даже убить друг друга. Они ртом цепляются за плавник другой рыбки и так «обдирают» ее. Или таранят конкурента.

Рыба мечты: Руслан Мирзаев спит и видит, как бы ему пополнить свою коллекцию сомов, особенно желанны – так называемые «номерные» сомы – дорогие и красивые, их когда-то вылавливали в дикой природе и приручали. Цена некоторых особей доходит до 10 тысяч рублей. Чтобы вложиться в такую диковинку сначала нужно создать ей идеальные условия для жизни.