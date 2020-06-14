Самарцы скоро снова полетят в путешествия. Смотрим, как готов аэропорт

Еще год назад в это время в Курумоче кипела жизнь: отпускной сезон, сотни рейсов, десятки тысяч людей, которые отправляются отсюда во все уголки земного шара. Вылет в Москву, во Францию, в Прагу или в Дубай - сегодня об этом можно только мечтать. Дело ограничивается внутренними российскими рейсами, да и их количество сильно упало. С 12 апреля из-за пандемии и сокращения рейсов аэропорт Курумоч работает только днем, с 8 утра до 8 вечера – такое расписание полетов составили авиакомпании. Однако с 15 июня ситуация изменится.

Из-за пандемии число рейсов снизилось, но самолеты все же регулярно взлетают и садятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В последнее время мы видим заявления федеральных властей, видим интерес авиакомпаний, поэтому с 15 июня возобновляем работу в круглосуточном режиме, - заявил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Михаил Берман. – Уверен, это даст больше возможностей и перевозчикам, и пассажирам.

В преддверии этого светлого дня, когда в небо снова будут каждый час взмывать самолеты, в аэропорту работают в полную силу. Даже в дни без рейсов здесь не прекращали проводить дезинфекцию, постоянно мыли каждый сантиметр пространства. Обслуживали взлетную полосу, следили за безопасностью. Журналисты «КП-Самара» побывали в оживающем аэропорту и дарят читателям немного отпускного настроения.

На пол нанесли разметку, пассажиров просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

То, что весь мир сейчас живет по правилам пандемии, чувствуется сразу на входе в аэровокзал. Перед контрольным постом – разметка, напоминающая о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Все пассажиры в масках и перчатках. Если кто-то забывается и нарушает социальную дистанцию или не спешит надевать маску, сотрудники аэропорта напоминают: устраните нарушение. Маску, кстати, можно купить в самом здании аэровокзала в аптеке по доступной цене. Но прежде чем туда попасть, каждого входящего обязательно просканируют тепловизором. А внутри повсюду установлены ставшие уже привычными санитайзеры – антисептики для обработки рук.

В расписании остались только внутренние российские рейсыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В здании аэропорта непривычно пусто – немногочисленные пассажиры собираются перед стойками регистрации только перед отлетом своего рейса. Так было всегда, но сейчас число рейсов серьезно сократилось. Если раньше они занимали все табло расписания подчистую, то сейчас умещаются чуть более чем на половине одной колонки. Названий европейских и азиатских городов здесь пока не увидишь. Зато есть Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижневартовск и другие российские города, в том числе Симферополь и Минеральные воды.

Всех пассажиров на входе в аэропорт проверяют тепловизоромФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Продолжают летать рейсы в обе столицы, самолеты для вахтовиков, а также субсидируемые перевозки, - объясняет Михаил Берман. – Но в целом пассажиропоток в аэропортах, и не только в Курумоче, упал на 85%. Сейчас мы принимаем и отправляем только 15% от обычного числа пассажиров.

Недавно аэропорт Курумоч получил традиционный сертификат готовности к весенне-летнему сезону. Такой выдается дважды в год – весной и осенью, когда аэродром готовится к зимнему сезону. Специальная комиссия проверяет готовность всех служб аэропорта, его техническое оснащение и состояние. Очередную аттестацию в Курумоче прошли успешно. Правда, для этого понадобилось нанести новую маркировку на рулежные дорожки и взлетную полосу, обновить парк техники, провести плановое обучение персонала и даже проэкзаменовать его.

- Мы осмотрели все здания, сооружения, технику, отремонтировали и обновили все, что требовалось, - объяснил Михаил Берман. – Однако текущие работы по поддержанию аэродрома в порядке продолжаются.

Обновление маркировки - важная задачаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воздухе над летным полем Курумоча пахнет свежескошенной травой. Два трактора деловито пылят на газонах между рулежными дорожками и взлетными полосами. Сзади у них прицеплены большие косилки.

– Высокая трава – зло для любого аэродрома, в ней селятся суслики, мыши, которые привлекают хищных птиц. Сами птицы тоже любят селиться в траве. А птиц на аэродроме быть не должно, это угрожает безопасности перелетов, – объясняет начальник аэродромной службы Курумоча Оксана Дяченко. – По регламенту высота травы должна быть не выше 15 см, поэтому еще один вид работ, который ведется в аэропорту постоянно, – это обновление разметки на рулежных дорожках и взлетной полосе. Рабочие крепко держат специальную установку для нанесения краски и не спеша двигаются вперед, оставляя за собой ярко-желтый след. 10 минут – и краска высыхает.

Трава на аэродроме должна быть не выше 15 смФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Желтой краской наносится дневная маркировка, она хорошо видна в светлое время суток, – объясняет Оксана Дяченко. – А ночью требуется другая маркировка, световая, которая подсвечивает дорожки и взлетную полосу.