2020-06-15T12:28:34+03:00
Досуг

«Протока» 2020 в Самаре: когда, где и как пройдет фестиваль самопознания

Летом 2020 года «Протока» растянется на две недели, пройдет в формате кемпинга и откроется в новом месте. Рассказываем подробно о новшествах
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
"Протока" 2020 будет проходить в новом месте, в новом формате"Протока" 2020 будет проходить в новом месте, в новом форматеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Протока» 2020 в Самаре, которая уже несколько лет собирает любителей йоги, медитации и психологии состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Но его организаторы летом этого года решили изменить место, время и формат встречи на открытом воздухе. Большой фестиваль, к которому все привыкли, пройдет летом 2021 года, а пока гостей приглашают на встречу в новом формате.

«Протока» 2020 - формат кемпинга

Летом этого года фестиваль станет кемпингом – местом познания себя и возвращения к природе. Называться встреча будет «Протока. Кемпинг». Организаторы подчеркивают, что это не фестиваль, а место, где можно остановиться и пожить на природе, на берегу Волги вместе с друзьями. Здесь будет все, к чему привыкли завсегдатаи фестиваля – йога и медитация, энергетические и танцевальные практики, семинары и встречи с мастерами. Гостей «Протоки» ждут вегетарианская кухня, речной воздух и посиделки у костра по вечерам.

Организаторы обещают, что на "Протоке. Кемпинг" будет не менее душевно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы обещают, что на "Протоке. Кемпинг" будет не менее душевно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухнедельная «Протока» 2020

«Протока. Кемпинг» будет длиться две недели – с 3 по 16 августа. Таким образом, удастся избежать скопления большого количества людей в одном месте. И каждый сможет выбрать для себя время пребывания в кемпинге – один день или подольше. Но встреча в новом формате не поменяет духовную суть фестиваля, как уверяют его организаторы.

Где пройдет «Протока. Кемпинг» в 2020 году

Мы привыкли, что «Протока» обычно проходит на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах, но в 2020 году кемпинг откроется у поселка Солнечная поляна, на берегу Саратовского водохранилища Волги, на границе Жигулевского заповедника. Ближайшая станция железной дороги – в городе Жигулевске, вблизи от Солнечной поляны проходит автомобильная дорога ШиряевоАлександровка, которая пересекается с трассой М-5.

"Протока" 2020 пройдет в Солнечной поляне, у Жигулевского заповедника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Протока" 2020 пройдет в Солнечной поляне, у Жигулевского заповедника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фестиваль «Московские сезоны дома»: учимся готовить шоколад и смотрим документальные фильмы
С 8 по 12 июня все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях фестиваля «Московские сезоны дома». Среди них - кулинарные и творческие мастер-классы и тренировки
Новости 24
В Самаре обнаружили неожиданное осложнение пандемии коронавируса
В Самарской области на ходу загорелся грузовик
В Самарской области резко выросло число бессимптомных больных коронавирусом
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 106 человек в Самарской области
В Самарской области открыли две новые спортивные площадки
На трассе в Самарской области расплющило «Калину» с 2 детьми в салоне
В Самаре сотни домов останутся без горячей воды до конца июня
Самарцы стали чаще покупать подержанные автомобили
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 15 июня 2020 года: подтвердились 106 случаев
В Самарской области осудили мужчину, который планировал «отмазать» двух человек от армии
В Самарской области арестовали мужчину, который отказался от обязательных работ
В Самарской области два подростка украли у женщины кроликов
В Самаре представляют новые "Живые письма"
Житель Сызрани поджег себя и спрыгнул с моста
В Самарской области мошенник обманул на деньги мошенницу
В Самаре иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате
В Самаре рассказали, что будет с ценами на отели в 2020 году
Самарские юнармейцы смогут принять участие в Параде Победы 2020
Новые ограничения могут снять в Самаре с 16 июня
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 июня 2020 года: заболела уже почти тысяча человек