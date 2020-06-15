«Протока» 2020 в Самаре: когда, где и как пройдет фестиваль самопознания

«Протока» 2020 в Самаре, которая уже несколько лет собирает любителей йоги, медитации и психологии состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Но его организаторы летом этого года решили изменить место, время и формат встречи на открытом воздухе. Большой фестиваль, к которому все привыкли, пройдет летом 2021 года, а пока гостей приглашают на встречу в новом формате.

«Протока» 2020 - формат кемпинга

Летом этого года фестиваль станет кемпингом – местом познания себя и возвращения к природе. Называться встреча будет «Протока. Кемпинг». Организаторы подчеркивают, что это не фестиваль, а место, где можно остановиться и пожить на природе, на берегу Волги вместе с друзьями. Здесь будет все, к чему привыкли завсегдатаи фестиваля – йога и медитация, энергетические и танцевальные практики, семинары и встречи с мастерами. Гостей «Протоки» ждут вегетарианская кухня, речной воздух и посиделки у костра по вечерам.

Организаторы обещают, что на "Протоке. Кемпинг" будет не менее душевно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухнедельная «Протока» 2020

«Протока. Кемпинг» будет длиться две недели – с 3 по 16 августа. Таким образом, удастся избежать скопления большого количества людей в одном месте. И каждый сможет выбрать для себя время пребывания в кемпинге – один день или подольше. Но встреча в новом формате не поменяет духовную суть фестиваля, как уверяют его организаторы.

Где пройдет «Протока. Кемпинг» в 2020 году

Мы привыкли, что «Протока» обычно проходит на Фестивальной поляне на Мастрюковских озерах, но в 2020 году кемпинг откроется у поселка Солнечная поляна, на берегу Саратовского водохранилища Волги, на границе Жигулевского заповедника. Ближайшая станция железной дороги – в городе Жигулевске, вблизи от Солнечной поляны проходит автомобильная дорога Ширяево – Александровка, которая пересекается с трассой М-5.