Михаил Хабаров: экс-президент компании «А1» отсудил 58 млн долларов у совладельца «Деловых линий»

Лондонский арбитраж признал требования истца справедливыми, и теперь, в соответствии с решением суда, Богатикову предстоит выплатить Хабарову Михаилу Валентиновичу 58 миллионов долларов. Это компенсация за нарушение соглашений, заключенных в международном праве.

Михаил Хабаров стал партнером Деловых Линий с начала 2015 года. Ранее он занимал пост президента инвестиционной компании «А1», входящей в Альфа-Групп. Партнеры заключили соглашение об опционе, в соответствии с которым Михаил Хабаров получил право выкупить 30% акций автотранспортного холдинга.

Как отмечают СМИ, опционное соглашение было нарушено летом 2017 года. Александр Богатиков расторг договоренности в одностороннем порядке, заблокировав партнеру доступ в офис и изменив корпоративную структуру. Поскольку соглашение было нарушено, то для защиты своих прав Хабаров обратился с иском в Лондонский международный третейский суд.

Деловые Линии – одно из крупнейших транспортно-логистических предприятий России, по оценкам экспертов оно занимает более 25% рынка перевозок сборных грузов. В 2016 году холдинг вошел в ТОП-50 самых быстроразвивающихся российских компаний по версии РБК. Деловые Линии являются одним из лидеров среди российских грузоперевозчиков по объему автопарка и масштабам сети логистических терминалов. Как сообщают представители холдинга, судебные разбирательства никак не отражаются на деятельности грузоперевозчика.

Тем не менее, корпоративные споры уже привели к изменению структуры акционеров Деловых Линий, как сообщают СМИ. Вскоре после начала конфликта у Александра Богатикова, некогда единоличного владельца транспортного холдинга, осталось только 43% акций (через подконтрольную ему «АБ Групп»). Оставшаяся часть (57%) была распределена между четырьмя новыми акционерами. А в декабре 2019 года доля Богатикова уменьшилась в 10 раз за счет передачи акций ближайшим родственникам бизнесмена, она составляет теперь всего 4,3%.

СМИ связывают эти изменения с попыткой бывшего партнера Хабарова скрыть свои активы в Деловых Линиях от судебного взыскания. Однако эксперты убеждены, что такие сделки являются аффилированными и могут быть оспорены в суде. Вероятнее всего, это произойдет в процессе того, как российский суд будет признавать решение Лондонского арбитража и приводить его в исполнение. Наложение судебного взыскания на активы ответчика должно поставить финальную точку в этом затянувшемся корпоративном конфликте.

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