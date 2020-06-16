2020-06-16T14:30:14+03:00
Общество

В Самаре на Московском шоссе хотят поставить еще один самолет. Это нравится не всем

Командование Окружного Дома офицеров предлагает перенести сюда МиГ-15 с территории закрытой воинской части
Ольга НОВИКОВА
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Вот этот памятник может переехать на кольцо Московского шоссе.Фото: twitterВот этот памятник может переехать на кольцо Московского шоссе.Фото: twitter
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В Самаре на Московском шоссе может появиться еще один самолет. Начальник Окружного Дома офицеров предложил перенести МиГ-15 с территории закрытой воинской части на кольцо Московского шоссе и улицы Луначарского. Как рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, военные обратились к властям с просьбой поддержать инициативу.

Как объяснили в своем обращении представители ОДО, сейчас самолет установлен на постаменте на территории военной части № 34244 на улице Ерошевского.

- Памятник остался в «наследство» от предыдущей военной части – Центра переподготовки летчиков ВВС ВС РФ, нигде не учтен, на балансе не состоит и потихоньку ветшает без должного ухода, - пояснили в ОДО. - А поскольку в ближайшее время предполагается переезд военной части и передача территории под застройку, то и вовсе возникла угроза его уничтожения.

Самолет МиГ-15 – один из первых массовых реактивных боевых самолетов Советского Союза. С 1949 по 1953 год на заводе им. Сталина (сейчас – РКЦ «Прогресс») было собрано более 800 этих летательных аппаратов.

- Установка этого самолета на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского могла бы символизировать преемственность с самолетом Ил-2, который стоит на кольце с проспектом Кирова, - считают в ОДО.

Александр Хинштейн рассказал, что городские власти не возражают против подобной перестановки.

- Отличная инициатива самарского ОДО: перенести в город памятник куйбышевскому МиГ-15 с территории закрытой воинской части. Обсудил с мэром города Еленой Лапушкиной, она «за», - написал депутат. Он отметил, что конкретное место установки еще не определено и будет обсуждаться с жителями города. А власти параллельно займутся поиском внебюджетных источников для реализации проекта.

В комментариях самарцы активно обсуждают инициативу. Большинству она пришлась по душе. Против оказались только жители окрестных домов, расположенных поблизости от военной части, – для них это важная местная достопримечательность. Например, председатель ТОС-7 Октябрьского района попросила вместо того, чтобы убирать самолет, перенести забор воинской части и организовать небольшой сквер.

- Рядом живут люди, которые к этому причастны и чтут память людей и места. И так все достопримечательности в центре, оставьте это у нас. Да и расходов значительно меньше. Жители помогут, - написала председатель.

Немало споров вызвал уже и вопрос выбора места для переноса самолета. Некоторые посчитали, что установка его на кольце, без доступа пешеходов «оторвет» новый памятник от народа, хотя многие одобрили идею оси Ил-2 – МиГ-15. Но поступили и другие предложения – например, в качестве площадки для размещения памятника горожане предложили сквер Сельского хозяйства, площадку на набережной около Софийского собора, парк Гагарина (вместо знаменитого «Антошки»), площадь Козлова рядом с ракетой «Союз» и площадь Кирова.

А что вы думаете про перенос памятника?

Обсудим в комментариях

ИСТОЧНИК KP.RU

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