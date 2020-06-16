Продление режима самоизоляции в Самаре до 23 июня: что можно делать и кто не будет работать

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции в Самарской области до 23 июня. В документе предусмотрено смягчение ряда ограничений, но зато кое-кому не удастся открыться уже точно до 3 июля. Прочитали документ под подписью губернатора Азарова и подробно рассказываем, по каким правилам будем жить до 23 июня (и частично до 3 июля).

Что изменилось для людей в режиме самоизоляции?

- В пункте, где гражданам разрешают заниматься спортом и гулять, появились слова "исключая посещение мест массового пребывания людей". А вот про 2-3 человека теперь ни слова.

Какие новые ограничения снимают в Самарской области с 17 июня

- При соблюдении санитарных норм и требований главного санитарного врача, можно с 17 июня проводить профессиональные спортсоревнования. При этом количество зрителей должно быть не больше 10% от вместимости объекта.

- Можно заниматься физкультурой и спортом всем гражданам на открытых спортивных объектах (тренировки профессиональных спортсменов уже разрешили даже в закрытых спортцентрах).

- Можно бронировать места/номера для временного проживания на турбазах и базах отдыха.

Что можно будет делать с 3 июля?

- кататься на экскурсии на водном транспорте,

- проводить групповые экскурсии на открытом воздухе с помощью радиооборудования.

Кому нельзя будет работать до 21 июня?

- магазинам больше 400 кв.м. с непродовольственными товарами, не отнесенными к первой необходимости. При этом работают аптеки, продуктовые магазины, магазины с доставкой, салоны связи, магазины с торговым залом меньше 400 кв.м.

Магазины откроются с 22 июня - полностью. На 4 кв м - один человек, соблюдение всех правил Роспотребнадзора - обязательно, контроль за масочным режимом.

Кто не откроется до 25 июня?

Рестораны, кафе, столовые, бары и буфеты работать пока не будут. По плану Роспотребнадзора их откроют только на третьем этапе снятия ограничений. Когда он наступит - неизвестно, судя по всему мы пока на первом этапе снятия ограничений.

Местные органы власти могут своим решением ограничить работу государственных и муниципальных учреждений. Правда, МФЦ работают уже в полную силу.

Не будут работать туристические базы и базы отдыха. Здесь могут принимать только командировочных.

Какие запреты будут действовать до 3 июля?

Не работают

- ночные клубы, дискотеки, аттракционы, кинотеатры, детские центры, любые досуговые заведения, где собирается много народа.

- бассейны, фитнес-центры, частные бани, спортивные объекты.

Нельзя посещать

- социальные учреждения, где круглосуточно пребывают граждане, стационары с медицинской помощью и учреждения УИС.

Таким образом по большей части жители могут существовать в нормальном режиме. Правда, стоит помнить, что в постановлении также продляется срок масочного режима до 23 июня, без средств индивидуальной защиты нельзя выходить в магазины, ездить в общественном транспорте. Последний пункт будут контролировать особенно тщательно.