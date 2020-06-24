Узнали, кто кормит всю Самарскую область свежим молоком и вкусным мясом

Свежие и качественные продукты – залог здоровья! Самарской области в этом плане повезло. На территории нашего региона сразу несколько крупных сельскохозяйственных предприятий, которые могут обеспечить действительно качественными продуктами питания не только местных жителей, но и из соседних областей. В числе таких предприятий - племенной завод «Дружба». Это одно из самых известных предприятий Кошкинского района Самарской области. Здесь производят сыры, кисломолочные продукты, молоко, мясо, высококачественную овечью шерсть, выращивают семена зерновых и кормовых культур, а также растят племенных овец куйбышевской породы и племенной крупнорогатый скот черно-пестрой породы.

Хозяйство успешно развивается, имеет многочисленные награды, например, золотые медали за развитие племенного овцеводства и за достижения в молочном скотоводстве Поволжской агропромышленной выставки, а также две золотые медали с Всероссийской выставки овец. Как функционирует предприятие сейчас и в чем секрет его успешной работы, проверили журналисты «Комсомолки».

Счастливая корова отблагодарит высокими надоями

На начало 2020 года поголовье крупнорогатого скота в племенном заводе «Дружба» составляет более 1200 голов. При этом для специалистов предприятия важно не только количество, но и качество, поэтому на племенном заводе регулярно работают над увеличением поголовья и производства. Спрос на продукцию племенного завода «Дружба» непрерывно растет. Для повышения надоя и производства молочных продуктов из собственного свежего молока на ферме перешли на 3-х разовую дойку.

В итоге за последний год надой увеличен до 17 000 кг в день. В прошлом году он составлял 21,53 литра на одну фуражную корову, а сейчас - 27 литров на голову. Руководство предприятия отмечает, что это самый высокий надой за всю историю хозяйства, и это не предел. - Мы достигли таких результатов, предоставляя коровам более чистые и комфортные условия. Для кормов мы выращиваем культуры высокого качества и используем натуральные продукты для кормления. Мы верим, что счастливая и здоровая корова отблагодарит нас более высокими надоями, – рассказывает помощник генерального директора племенного завода «Дружба» Галина Казакова.

Улучшения в сфере овцеводства

Племенной завод «Дружба» - один из крупных производителей овец в стране. По данным портала Fermer.ru, здесь находится лучшее поголовье племенных овец куйбышевской породы. На начало года численность составляет более 6 500 голов, из них овцематок более 3 500 голов. И в целях холдинга увеличить поголовье.

- Мы поменяли подход к кормлению и развитию скота, и в этом году мы будем пасти всех овец на пастбищах: сейчас готовимся выращивать различные культуры для здорового и крепкого роста ягнят. Овец кормим исключительно сбалансированным рационом, богатым питательными веществами с макро- и микроэлементами, а ягнята все время проводят с овцематками. Это уже принесло нам положительные результаты: по нашим данным, они растут на 20% быстрее, - поделился планами предприятия главный зоотехник племзавода Вячеслав Самарцев.

Предприятие планирует закупить новых баранов породы ромни-марш для разбавления стада. Это должно улучшить скорость роста ягнят, качество мяса и шерсти.

- Мы плотно прорабатываем этот вопрос совместно с Российской ассоциацией овцеводства, пытаемся отобрать подходящих баранов породы ромни-марш. В будущем мы планируем и далее выращивать их для племенных продаж и стать одним из главных поставщиков в России, – отмечает руководитель предприятия.

Электронные бирки и умные ворота

На предприятии «Дружба» регулярно внедряют новые технологии. Так, в этом году на заводе планируют использовать электронные бирки. Это упростит поиск семейных групп для улучшения воспроизводства. Тогда на ферме смогут точнее отслеживать скорость роста ягнят, что поможет отбирать лучших баранов для осеменения и для продажи. Электронные бирки будут использовать и для других современных технологий, например, автоматических распределительных ворот и весов.

Забота о животных, улучшение условий содержания, внедрение новых технологий и четкие цели на будущее – все это делает племенной завод «Дружба» одним из ведущих предприятий Самарской области.