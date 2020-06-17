«Отрезал палец и хвалился им перед друзьями»: в Самаре отпустили на свободу жестокого убийцу

Мучили всю ночь

Даже большие сроки за решеткой иногда заканчиваются.Так, на днях вышел на свободу Николай Лазорин, которого еще в 2006 году отправили в колонию за жестокое убийство.

Когда точно совершено преступление — не ясно до сих пор. Все началось с того, что 14 лет назад, 15 марта 2006-го, на территории дачного массива завода имени Масленникова на дороге у забора местные жители обнаружили труп Александра Ганина. Сразу стало понятно, что его пытали. У погибшего на теле были следы насилия, на левой руке отсутствовал средний палец.

Оперативники тогда сразу вышли на знакомых жертвы — Евгения Марулина и Николая Лазорина. Они работали охранниками на дачах ЗИМа, и именно в их компании Ганина видели последний раз.

— Отпираться мужчины не стали. Лазорин заявил, что привел Ганина в сторожку, взял деревянную дубинку и стал избивать Александра, требуя рассказать, в какие дачи он лазил, — рассказали «КП-Самара» правоохранители.

Марулин в это время спал, но проснулся сразу после начала конфликта. Он присоединился к Николаю и начал бить Ганина. Как Евгений объяснил потом — из-за оскорблений последнего в свой адрес.

— Затем преступники всю ночь руками и ногами избивали несчастного. Прерывались только для того, чтобы выпить водки, — следует из материалов дела. — Потерпевшего сначала душили проводом от электробритвы, затем положили ему на шею палку и наступили на нее с обеих сторон. Ганин скончался.

Труп катали на санках

Убедившись, что их жертва мертва, Марулин и Лазорин отвезли труп на санках на другую линию и закопали его в снегу. Николай перед этим отрезал палец погибшего. Палку, которой били и душили Александра, а также окровавленную одежду и тряпки злодеи сожгли в печке в сторожке. Преступление было совершено в период с 10 января по 23 февраля 2006 года. Более точного времени установить так и не удалось.

Своей вины охранники не отрицали. Указали на них и свидетели. Так, одному из своих знакомых Лазорин показывал целлофановый пакет, в котором лежал тот самый палец Ганина, и объяснял, что они с Марулиным сделали.

Осенью 2006 года в Самарском областном суде мужчин признали виновными. Евгению дали 15 лет колонии, а Николаю 17, добавив пару лет за ранее совершенные кражи и грабеж.

На путь исправления не встал, но отпустить надо

С момента задержания Николай Лазорин отсидел уже чуть более 14 лет. До выхода на волю ему оставалось 2 года 9 месяцев. В последнее время он серьезно болел, содержался в Областной туберкулезной больнице УФСИН и решил написать в суд ходатайство об освобождении от наказания в связи с состоянием здоровья.

— На заседании врач поддержал его просьбу, указав, что состояние Лазорина крайне тяжелое. У него сразу несколько серьезных заболеваний, — делятся служители Фемиды. — Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии оставил удовлетворение ходатайства на усмотрение суда, отметив, что осужденный за все время отбытия наказания 73 раза привлекался к дисциплинарной ответственности и состоит на учете как «склонный к совершению суицида и членовредительству».

В целом Николая сотрудники ведомства охарактеризовали как «лицо, не вставшее на путь исправления». Тем не менее суд, выслушав участников процесса, пришел к выводу, что прошение Лазорина нужно удовлетворить. В период нахождения в местах лишения свободы у него появилось тяжелое хроническое заболевание. Оно попадает в список тех, с которыми человека можно отпустить домой. Вернее, сначала его отправят в противотуберкулезный диспансер для дальнейшего лечения.

В течение 10 дней вердикт можно обжаловать. Будет ли кто-то это делать, пока не известно.