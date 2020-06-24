2020-06-24T19:59:46+03:00
Здоровье

Хотите радоваться отражению в зеркале? Самарцам рассказали, как продлить молодость

Подарить привлекательность и уверенность в себе помогут специалисты
Кристина АДАЕВА
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Собрали полезные советы для васСобрали полезные советы для васФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Каждая женщина желает как можно дольше выглядеть молодо и привлекательно. Для этого сегодня много возможностей, начиная с домашних косметических процедур, заканчивая услугами, которые предлагают профессиональные косметологи и пластические хирурги.

Современные специалисты в области красоты знают, как женщине сохранить молодость, а если нужно – и повернуть время вспять, лет так на 7-10. Причем, чтобы окружающие не заметили внешних изменений, а лишь восхищено могли воскликнуть: «До чего же похорошела! Неужели влюбилась?»

Подарить женщине привлекательность и уверенность в себе помогут специалисты Центра пластической хирургии многопрофильной клиники «Реавиз».

Именно здесь пластические хирурги с 25 летним опытом работы выполняют эстетико-оперативную коррекцию лица и тела. Наиболее популярные услуги - блефаропластика (устранение нависания кожи век), фейслифтинг (подтяжка кожи лица), пластика лба, губ и шеи и др.

А чтобы эффект чудесного омоложения сохранился на долгие годы, достаточно прислушаться к рекомендациям замечательных косметологов клиники «Реавиз». (Все советы врачей в официальном аккаунте @clinica_reaviz)

Сегодня вместе со специалистами клиники мы собрали полезные советы для тех, кто хочет выглядеть свежо и привлекательно каждый день!

ИСТОЧНИК KP.RU

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