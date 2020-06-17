2020-06-17T09:52:32+03:00
Спорт

Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020: прогноз на матч 23 тура РПЛ

Прогноз на встречу 23 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Ахмат, которая пройдет 19 июня на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Скорее всего, «Крылья» победят с минимальным счетом.Скорее всего, «Крылья» победят с минимальным счетом.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч 23 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020 – 1:0.

На улице всех любителей отечественного футбола праздник – Российская премьер-лига наконец возвращается. Открывает возобновившийся сезон матч в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут «Ахмат» из Грозного. Он пройдет в пятницу, 19 июня, на стадионе «Самара Арене» и начнется в 19:00 по местному времени (18:00 по московскому).

Это будет битва даже не за три очка и даже не за шесть, она будет за выживание. У обоих клубов незавидное положение в турнирной таблице и очень серьезный календарь.

«Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее место. Это зона вылета. Были разговоры, что «Химки» откажутся от участия в РПЛ на следующий сезон и 15-ая команда премьер-лиги не вылетит, но уповать на это нет никакого смысла, надо брать очки.

Тем более, что «КС» и «Ахмат» разделяют всего два очка. В случае поражения или даже ничьей самарцы здорово осложнят себе жизнь, ведь после грозненцев команда Миодрага Божовича встретится с «Зенитом», «Локомотивом», «Ростовом», «Арсеналом», «Динамо», «Краснодаром» и «Сочи». Вряд ли у «Крыльев» получится набрать много очков.

У «Ахмата» жизнь не легче. Последнее место и впереди соперники тоже далеко не сахар. «Сочи», «Арсенал», ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар». Из прямых конкурентов за выживание – только «Крылья» и «Тамбов». Если грозненцы не смогут обыграть их, то надеяться на сохранение прописки в РПЛ нет смысла.

Букмекеры отдают предпочтение «Крылья Советов». Хоть и совсем небольшое. Коэффициент на победу хозяев – 2.8. На победу гостей – 2.9. На ничью дают 3.2. Самый популярный счет в матче – 1:0.

Мы тоже склоняемся к тому, что игра закончится минимальной победой «Крыльев». Во-первых, за Самару играет фактор домашнего поля – на трибунах в этот день будет до 4 тысяч болельщиков. Во-вторых, у Миодрага Божовича больше опыта работы в подобной кризисной ситуации, чем у Игоря Шалимова. Все-таки первому приходилось работать с коллективами, которые боролись за выживание. А вот для Шалимова это пока в новинку.

Сейчас сложно сказать, в какой форме обе команды, так что от матча можно ожидать чего угодно, но мы отдаем предпочтение победе «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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