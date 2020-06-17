В Самаре продолжается прием заявок на конкурс «Достояние губернии»

В Самарской области продолжается прием заявок на конкурс компаний «Достояние губернии». О своем желании принять участие в нем уже сообщили около сотни компаний. О ходе заявочной компании организаторы рассказали в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

В этом году лучших будут выбирать в семи номинациях: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Торговая марка» в категории «Товары народного потребления», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния» и «Бренд региона».

- Принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою деятельность на территории области не менее трех лет, сочетает в себе высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона, - рассказал директор Самарского областного вещательного агентства Юрий Проничев. - И мы видим, что актуальность данного мероприятия растет. Сбор заявок стартовал в марте, и по состоянию на 16 июня 2020 года мы вдвое обгоняем ранее набранные темпы: 99 поданных заявок против 45 в прошлом году.

За всем время существования конкурса финалистами стали 80 предприятий, 32 названы победителями и обладателями статуса «Достояние губернии». Этостановится знаком качества, который позволяет привлекать к самарской продукции внимание потребителя.

- Я считаю, что имидж и репутация - это дополнительная стоимость к товару. Если товар имиджевый, а "Достояние Губернии" - это как раз, имидж и репутация, то этот товар востребован, и эта марка дает возможность сделать следующий шаг - выйти на другие регионы и за рубеж. Поэтому марка "Достояние Губернии" дорогого стоит, - отметил Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области.

Организаторы отмечают, что этот конкурс помогает региону улучшить инвестиционный климат. Лучшие предприятия реально делают рывок вперед, выходят на соседние рынки, расширяются и инвестируют в экономику еще больше.

Победителей конкурса определят осенью. В независимый экспертный совет входят представители Администрации Губернатора, Министерства экономического развития Самарской области и профильных ведомств, члены Общественной и Торгово-промышленной палат Самарской области, а также руководство Самарского областного вещательного агентства.