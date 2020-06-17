"Разрывается снаряд - я живой, а он нет": внук самарского ветерана рассказал о его подвиге на войне

Очередной выпуск программы "Живые письма" рассказывает историю ветерана Степана Павлова. Его внуку Алексею пришлось постараться, чтобы найти какую-то информацию о своем предке: дедушка не любил говорить о войне и ничего не хотел рассказывать. Но осталась запись разговора-интервью, которую он записал для школьного сочинения внука - теперь это живая история.

- Если он начинал рассказывать о войне, то начинал плакать. Почему? Что бы он ни вспоминал, там всегда были эпизоды гибели самых ему близких людей. Он даже говорил - Почему не я? Разрывается снаряд - я живой, а он нет...

С 1942 года Степан Георгиевич Павлов командовал отдельным учебно-стрелковым батальоном 303 стрелковой дивизии. В боях за опорный пункт севернее города Семилуки Воронежской области его батальон преодолел проволочное заграждение, уничтожил все огневые точки противника, занял немецкие траншеи и уничтожил более 100 немецких солдат и офицеров. Захватив с боевыми товарищами противо танковую пушку, он направил её в сторону противника и расстреливал немцев.

4 февраля 1943 года после трехднев ного успешного марша батальон вступил в бой в селе Луги, в результате которого было уничтожено 70 солдат и 30 офицеров, взято в плен 1100 немецких солдат и офицеров, захвачено много трофеев, очищено от врага 50 домов.

С небольшой группой бойцов ворвался в село первым и взял в плен более 80 немецких солдат и офицеров. Действуя все время с первой ротой, он сам лично очищал дом за домом и расстреливал немецких офицеров, уничтожая огневые точки противника.

За боевые подвиги, проявленные честь и отвагу был награжден орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды и боевыми медалями.

- Он встретил на фронте своего отца. И в тот же день отец погиб. Они встретились, сели в машину, его отец был водителем, поехали через мост и началась бомбежка, машина упала и дед не мог выбраться. А его отец был кузнецом и отличался двухметровым ростом, огромный такой. И он приподнял машину, дедушка выплыл и отец умер, - вспоминает Степан Павлов.

Весь боевой путь Степана Георгиевича был связан с потерей своих товарищей. Несмотря на то, что сам он практически ничего не рассказывал своим детям, остались воспоминания бабушки, рассказы друзей.

Павлов Степан Георгиевич во время Великой Отечественной войны освобождал нашу Родину от фашистских захватчиков. Пройдя боевой путь от Халхин-Гола, он принимал участие в боях на территории России, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Со своими боевыми товарищами, форсировав более 20 крупных рек, освободив 28 крупных городов, тысячи других населённых пунктов, встретил день Победы в мае 1945 на южных подступах к городу Праге.

Степан Георгиевич Павлов ушел из жизни в 1996 году. Он очень любил свою семью и свой садик с яблонями и грушами, ведь они так похожи - у деревьев растут ветви, у людей рождаются дети, внуки и правнуки. В руке Александра Павлова, внука Степана Георгиевича, орден Красной Звезды. Он теплый на ощупь, будто согретый любовью деда к своему внуку.