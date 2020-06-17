Дачные перевозки в Самаре в 2020 году: когда стартуют, цены, расписание маршрутов

Дачные перевозки в Самаре стартуют с 20 июня. Дату наконец-то назвали представители городской администрации. Дачники региона ждали этого объявления еще с апреля, но время начала работы маршрутов сдвинул коронавирус. Теперь владельцы садовых участков наконец-то без проблем смогут до них добраться.

Как будут ходить дачные автобусы из Самары в 2020 году

Дачные перевозки будут осуществлять по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Работать в полном объеме будут все 29 маршрутов, как это было и в другие годы.

Отправляться дачные автобусы будут с традиционных остановок: «Автостанция Аврора», «Завод Металлург», «Улица Георгия Димитрова», «Дом печати», «Поселок Управленческий», «Проспект Ленина (Первомайская)», «Хлебная площадь», «Улица Бакинская», «Пригородный автовокзал».

Не будет остановки на улице Физкультурной (там ведется ремонт).

Автобусы №146, 147 и 182 поедут с остановки «Площадь им. Кирова» по нечетной стороне улицы Победы.

Автобусы № 157, 185 к и 198 - с остановки «Площадь им. Кирова» по четной стороне проспекта. Кирова.

Высаживать пассажиров из этих автобусов будут на улице Победы, возле дома № 110.

Цена билета на дачные автобусы в 2020 году

Стоимость проезда в дачных автобусах осталась на уровне прошлого года. Действуют все льготы: по социальной карте, карте школьника, садово-дачной транспортной карте.

Как правильно пользоваться дачными автобусами в 2020 году

- Не забывать про масочный режим. Людей без средств защиты могут не пустить в салон автобуса.

- Не забывать взять с собой дезинфицирующие средства. Поручни, двери, ручки кресел - все это может быть потенциальным местом обитания коронавируса. Протирайте руки и не болейте.

- Старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Планируйте поездки не в часы пик. Не устраивайте толкучку на входе в автобус.

Расписание дачных маршрутов из Самары в 2020 году. Время отправления. Цена за наличку (банковскую карту)/ карту дачника

126б «Завод «Металлург – СДТ «Советы». Начало движения: 7.00. Цена: 50/24 руб.

132 «Ул. Георгия Димитрова – ДМ «Сосновый бор». Начало движения 7.40 (7.00 от Красной Глинки). Цена: 103/40 руб. (от Красной Глинки 60/24 руб.)

144 «Дом Печати» – «Сокский-1» – «Сокские дачи». Начало движения: 7.05. Цена: 80(57)/32(24) руб.

145 «Ул. Георгия Димитрова – Красноярские дачи». Начало движения: 6.00. Цена: 83/32 руб.

146 «Пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща». Начало движения: 6.00. Цена: 64/24 руб.

147 «Пл. им. Кирова – Тургеневские дачи». Начало движения: 6.00. Цена: 95/40 руб.

150 «Ул. Георгия Димитрова – Чубовские дачи». Начало движения: 6.05. Цена: 75/32 руб.

153 «Ул. Георгия Димитрова – Грачевские дачи». Начало движения: 7.00. Цена: 105/40 руб.

154 «Ул. Георгия Димитрова пос.Мехзавод– ПК «Исторический Вал». Начало движения: 06:20 (от остановки «Ул. Г. Димитрова»); 07:00 (от остановки «СПТУ-50»). Цена: 67/32 руб.

156 «Дом Печати» – Старосемейкинские дачи». Начало движения: 7.00. Цена: 60/24 руб.

157 «Пл. им. Кирова – Черновские дачи». Начало движения: 6.30. Цена: 52/24 руб.

159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня». Начало движения: 8.00. Цена: 73/32 руб.

165 «Ул. Бакинская – Стромиловские дачи». Начало движения: 8.00. Цена: 28/- руб.

167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи». Начало движения: 7.00. Цена: 50/24 руб.

168 «ПАВ – ул.Бакинская– СДМ «Журавли». Начало движения: 7.00. Цена: 73/32 руб.

169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли». Начало движения: 7.00. Цена: 77/32 руб.

170 «Пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка». Начало движения: 7.00. Цена: 118/40 руб.

171 «Ул. Георгия Димитрова – СДТ «Белозерки». Начало движения: 6.00. Цена: 42/20 руб.

172 «ПАВ – Октябрьские дачи». Начало движения: 7.00. Цена: 60/24 руб.

173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский». Начало движения: 7.20. Цена: 82/32 руб.

174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи». Начало движения: 7.15. Цена: 50/24 руб.

175к «Пос. Управленческий – СДТ «Белозерки». Начало движения: 7.00. Цена: 75/32 руб.

180 «Ул. Георгия Димитрова – СДТ «Конезавод» – СДМ «Новая Орловка». Начало движения: 7.10. Цена: 165/40 руб.

181 «Ул. Георгия Димитрова – СДТ «Водинка». Начало движения: 6.00. Цена: 42/20 руб.

182 «Пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы». Начало движения: 7.00. Цена: 36/20 руб.

185к «Пл. им. Кирова – Крестьянский массив». Начало движения: 8.00. Цена: 101/40 руб.

197 «Ул. Георгия Димитрова – СДМ «Алакаевский». Начало движения: 7.30. Цена: 124/40 руб.

198 «Пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный». Начало движения: 7.00. Цена: 46/24 руб.

199 «Хлебная пл. – СДТ «Молочное озеро» (Пост ГИБДД). Начало движения: 7.00. Цена: 28/- руб.

Расписание движения дачных маршрутов также будет доступно в Прибывалке-63.