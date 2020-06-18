Волжские закаты, крыши для Карлсона и сердце города: показываем, чем живет Самарский район прямо сейчас

Это лето началось необычно. Режим самоизоляции продлен до 23 июня и фраза «дом — работа» приобретает новое звучание. «КП-Самара» начинает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут.

И начать мы решили с центра - с Самарского района. Надевайте удобные кроссовки и давайте, шагаем вперед!

Дмитрий Храмов, архитекторФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Храмов, архитектор

В Самаре мне нравятся места, в которых есть преодоление обыденности: когда что-то традиционное, привычное переплетается с современным и даже фантазийным, когда можно помыслить связь с чем-то большим. Вот, например, дворик музея модерна (да, формально это уже Ленинский район, но они так близко, что не могу не упомянуть). Стоит зайти сюда, появляется чувство, будто оказываешься в европейском городе. Это ощущение возникает и от дома Курлиной - одного из самых ярких примеров архитектуры модерна, и от костёла. Немного обманываешься здесь. Еще и потому, что вокруг разные стили - рядом конструктивисткое здание телеграфа, напротив будущий сквер Аксакова, проектированием которого я сейчас занят. В августе там появится скульптурная композиция «Аленький цветочек».

В Самарском районе очень люблю музейный квартал. И я рад, что в нём появился и музей Эльдара Рязанова, который и мое детище: он, по сути, начался с доски в виде телевизора на фасаде. Сейчас на первом этаже собраны экспонаты, касающиеся детства великого режиссера в нашем городе. Эти ранние воспоминания «проросли» не могли не прорости в его творчестве, и это те ниточки, которые связывают Самару с миром.

Как бы банально это не звучало, но мне нравится набережная, Волга. Это место силы нашего города.

Сам я живу в районе Хлебной площади, которая кажется недооценённой. Так сложилось, что улицы Куйбышева, Ленинградская — это парадные витрины нашего города. За площадью Революции жизнь будто затихает, но мы же знаем, что исток города именно там. У меня меняется эмоциональное состояние, когда я попадаю в одно из старинных зданий в районе Хлебной площади. Вот, например, стоишь внутри мельницы Соколова, что на улице Григория Засекина, и осязаешь запах старого кирпича. Но в эти руины прорывается шум машин на мосту, гул с реки. Историческое переплетается с современным, и это очень ценно.

Алексей Елхимов, актёр театра СамАртФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей Елхимов, актёр театра СамАрт

Если говорить о любимых местах в Самарском районе, то первым делом назову речной вокзал. Это место связано со студенческими воспоминаниями, и отсюда я, выходец из Красноглинского района, начал открывать для себя старый город. Одна из таких неожиданных находок — это домик по Фрунзе в стиле фахверк. Его не видно с улицы, но если свернуть во дворы — а в Самарском районе этому соблазну противиться не стоит — то появится здание, которое вполне бы могло принадлежать Тилю Уленшпигелю. Если до сих пор не видели этот памятник архитектуры, то очень рекомендую. Найти его можно по адресу Фрунзе 75 а. Мне нравится район Хлебной площади. Это не туристический мейнстрим, но если почитать историю города, идешь туда с особенным настроением. Мне интересно представлять, какой площадь, например, была в начале 19 века. Как вместо автобусов и редких прохожих здесь сновали купцы, толпились лошади, волы или даже верблюды. Известно же, что в то время город был одним из всероссийских центров торговли зерном. Если бы вдруг ввели такой режим самоизоляции, когда нельзя выходить из района, в котором живёшь, то я был бы счастлив провести время здесь. С утра пошел бы на набережную, организовал бы встречу — деловую или дружескую — в одном из скверов, ближе к вечеру любовался бы с чердака своего дома на крыши, которые в старом городе кажутся уютными, обитаемыми — такими, на которых непременно мог бы жить Карлсон. Наверное, мне было бы немного грустно, что не работают мои любимые кафе, но закат на Волге развеивает любые печали!

На стадионе «Динамо» тренировки идут с самого утра.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стадионе «Динамо» тренировки идут с самого утра.

Вера, уборщик территории, улица ЛенинскаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вера, уборщик территории, улица Ленинская

Мусорят люди много и окурки везде раскидывают. Уборщиком работаю уже лет 20. Мне нравится, потому что движение - это жизнь. Зимой снег чистишь - воздух. Радует, когда хорошо себя чувствуешь, выходишь на работу. А вот когда простынешь, но все равно идти надо — это тяжело. Но ничего, справляюсь.

Покровский кафедральный соборФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покровский кафедральный собор, первый камень которого был заложен в 1857 году.

Ирина, пенсионер

Ноги к храму сами принесли. Может именно к этому, потому что я тут крестилась. Хожу сюда примерно с год. Пообщаться хочется, не ради денег же. Я одна живу. Мужа 25 лет назад похоронила и ребенка в раннем возрасте потеряла. Сижу часов с 8 до 12 в выходные, а в будни я вахтером в офисе работаю. Не гоняет никто и конкуренции нет. Вот хотите, тоже приходите, располагайтесь тут.

Кроме храма я еще много где бываю. Особенно нравятся Чапаевская, Пионерская улицы. Смотрю на дома, фантазирую как тут люди раньше жили, как общались. Зимой тяжело. Это только пишут у нас, что транспорт для инвалидов у нас приспособлен, а на деле без такси не доберешься никуда. Видите же, я без ноги. Потеряла до пенсии еще, в 54 года. Сначала был перелом, но потом гангрена пошла. Сложно было, но моя жизненная философия меня выручает. Нужно помнить, что безвыходных положений не бывает. Нужно собраться, обдумать всё хорошенько и дальше двигаться.

Удивительный самарский дворикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически каждый дворик в Самарском районе стоит того, чтобы в него заглянуть. Этот можно найти на улице Садовой.

Самара котическаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коты — тоже городская достопримечательность, и больше всего их в Самарском районе.

Ну и куда же без голубейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обновленном сквере имени Высоцкого традиционно много голубей.

Татьяна, учитель русского языка и литературыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна, учитель русского языка и литературы, улица Чапаевская

Я выросла в девятиэтажке и всю жизнь прожила в Промышленном районе. Но меня всегда манили старые дома. У них есть своя история, своя жизнь. Резные наличники и замысловатые кирпичные узоры как будто скрывали что-то сказочное. Хоть я и замечала, что многие люди живут здесь не очень хорошо. Потом супруг предложил мне посмотреть квартиру в старом фонде, потом что у него неподалеку тетя живет. Перебрали много вариантов. Были среди них и с евроремонтом, в хорошем состоянии, но они не цепляли, там как-то...жизни не было. А сюда зашла и просто влюбилась! Потолок высокий, лепнина, чуть позже мы обнаружили еще и остатки старого паркета.

По документам дом 1917 года. Это дата, когда его оформили официально, мы же на стене нашли автограф строителей и там указан 1903-й. Принадлежал дом купцу Сачкову, который торговал мебельной фурнитурой. Проблемы с домом есть, но не критичные, потому что проводку и коммуникации мы поменяли. Правда, когда был прорыв теплотрассы, мы очень боялись, что у нас поедет фундамент, но все обошлось.

У мальчишек здесь особые делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юный владелец собаки на улице Чапаевской объяснил, что у них здесь особые дела — птиц рассматривают и прохожих.

Очень питерский дворФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ленинградской встречаются очень питерские дворы.

Здание синагогиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отличие от заброшенного здания синагоги на улице Садовой, которое у всех на виду, действующая синагога находится в уютном дворике по адресу Чапаевская 84 Б.

Очень необычное украшение двораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этим же дворе — необычная таблица умножения.

Фахверковый домик нужно знать, где искатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во дворе по адресу Фрунзе 75 а скрывается один из самых необычных самарских зданий - фахверковый домик.

Бек, шаурмечная на ФрунзеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бек, шаурмечная на Фрунзе

Мне нравится в этом районе работать. Он так изменился после чемпионата, многие здания отреставрировали. Правда я после двухмесячного перерыва вот только вышел недавно, наше заведение же закрывалось. Я пытался где-то ещё устроиться, но не вышло. Сейчас посетителей мало очень. Надеюсь, дальше лучше будет.

Самарская филармонияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская филармония — одно из самых удивительных зданий Самары.

Диана, хореограф-педагог, улица КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диана, хореограф-педагог, улица Куйбышева

Атмосфера — вот что мне нравится в Самарском районе! Я сама из Кировского, но часто здесь бываю по работе. Очень люблю улицу Ленинградскую, столько воспоминаний с ней связано. Когда сбегали с пар, время здесь проводили: веселились, фотографировались.

Евангелическо-лютеранская церковь Святого ГеоргаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евангелическо-лютеранская церковь Святого Георга

Наталья, в отпуске по уходу за ребенком, улица КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья, в отпуске по уходу за ребенком, улица Куйбышева

У меня была давнишняя мечта жить в центре города в доме с историей, два с половиной года назад она сбылась. Это здание построил купец Егор Аннаев, впервые оно упоминалось в 1853 году. Изначально дом был двухэтажным. В нем была гостиница, располагались торговые лавки, а на втором этаже Благотворительное собрание устраивало балы и благотворительные вечера. В1861 году здесь открылась первая книжная лавка в Самаре.

Когда мы въехали, дом был заброшен. Мы сменили управляющую компанию и начались подвижки в лучшую сторону. Очень хочется сохранить этот дом, чтобы и наши дети могли соприкасаться с историей.

Площадь РеволюцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь Революции.

Интересный факт. Площадь Революции в народе называется "Тарелка" или "Револощадь".

Айна Утибаева, главный редактор "КП-Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айна Утибаева, редактор "КП"-Самара"

- Я родом из маленького степного поселка в Оренбургской области, всегда мечтала жить в большом городе. А когда несколько лет пожила в многоэтажке, на 5 этаже без лифта, летомжара, шумные соседи, подъезды без ремонта... Потянуло к земле. Захотелось разбить свою клумбу с цветами, слушать птиц за окном, сидеть на крылечке и пить кофе... Вот к этой мечте я шла очень долго. В Самару переехала в 2013 году, а в домике мечты поселилась только этой зимой. Мы с мужем купили этот дом в ипотеку. Могли взять за эти деньги хорошую двушку в новостройке или даже трешку в доме похуже. Но мы хотели именно дом, уютный двор. И непременно в исторической части города. Бездушные коробки-дома меня сейчас просто вгоняют в тоску. Недавно выбралась на улицу Революционную, ужаснулась - как же мы там раньше жили. И люди какие-то хмурые, и неба не видно, и машины снуют туда-сюда. А у нас в Самарском районе, на улице Чапаевской тишина, птицы поют, деревья высокие, тень... Наш домик по документам 1917 года постройки, но мы думаем, он гораздо старше. Когда делалаи капитальный ремонт, обнаружили, что собран он из кирпичей знаменитого в Самаре завода Летягина. Из такого же кирпича построен пивзавод и многие памятники архитектуры.

Домик маленький, но зато есть гараж, небольшой участок земли с вишней, сиренью, розами... И с соседями нам повезло. Все любят свой двор, заботятся о нем. В двух шагах улица Ленинградская. Откроешь окна - слышишь, как музыканты играют джаз. Набережная, пляж в пяти минутах ходьбы. Жизнь в центре размеренная, душевная. Поменялись бытовые привычки. Например, продукты покупаем не в огоромных гипермаркетах, торговых центрах, а свежие, на Троицком рынке или в маленьких лавочках. Знакомые лица, приветливые разговоры. Дети здесь дружные, играют, меняются велосипедами, самокатам. Совсем как в моем деревенском детстве. В центре, я считаю, не нужна машина. До всего интересного и необходимого можно дойти пешком. Это и полезно, и приятно и очень познавательно. Каждый день открываю для себя новый уютный двор, необычные двери, окна, затейливые балкончики на старых домах.

Дарья, переводчик, преподаватель итальянского, хореограф, улица Степана РазинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дарья, переводчик, преподаватель итальянского, хореограф, улица Степана Разина

Самарский район - это мой родной дом. Причём я тут родилась и меняла несколько раз место жительство в рамках одно квартала. То есть можно себе представить, насколько я привязана к этому месту и насколько я его люблю. Мне очень жаль, что этот район застраивается муравейниками (большими многоэтажными комплексами), но пока ещё остались целые кварталы старого фонда со своим колоритом в виде сидящих бабушек на крыльце или запаха шашлыка, доносящегося из двора в частном секторе.

Я любою пешком спускаться по Комсомольской вниз до 6 причала во время заката. Особые ощущения идти с холма вниз и прийти к воде к моменту, когда солнце находится в последней стадии исчезновения.

Я не фанат процессов градостроения, но почему-то именно строительство дорожной развязки у Фрунзенского моста меня завораживает. Люблю периодически прогуливать до Хлебной площади и смотреть за продвижением в строительстве. А если идти по той же Комсомольской, но в противоположную сторону, то в месте, где она упрется в Молодогвардейскую, открывается вид с возвышенности на реку Самара, на новый мост и как раз на строительство развязки.

Странно, наверное, назвать любимое место пляжем. Но именно любимое место на пляже - это Некрасовский спуск. Мне кажется, что там и дно другое, и контингент определённый. Может быть это просто привычки из детства, но я много раз проверяла и действительно, мне лучше всего именно там.

ЖКХ-арт на улице Степана РазинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЖКХ-арт на улице Степана Разина

На улице Степана Разина юная хозяйка готовит свою куклу по имени Андрей к дождюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Степана Разина юная хозяйка готовит свою куклу по имени Андрей к дождю

Хлебная площадьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хлебная площадь - настоящее сердце Самары, ведь именно отсюда и начинался город.

Ангелина, студентка, 6-ой причал

В этом районе мне набережная нравится и больше, кажется, ничего. Здесь очень хорошо гулять. Правда, приезжать часто сюда не получается.

Фонтан «Парус».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фонтан «Парус» - самая известная достопримечательность самарской старой набережной.

Вот таким увидела центр города наш фотограф Светлана Маковеева. Рассказывайте в комментариях о своем любимом месте в Самаре.