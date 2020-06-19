Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Чемпионат России вернулся. Откроет возобновленный сезон РПЛ игра в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимают «Ахмат».
Эта встреча двух соседей по турнирной таблице. Самарцы занимают предпоследнее место, грозненцы – последнее. Команды разделяют два очка.
На эту встречу футболисты «Крыльев» выйдут в форме с надписью «Спасибо врачам» на месте титульного спонсора. Так клуб поблагодарил медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Кроме того, «КС» пригласили врачей посмотреть игру с «Ахматом» с трибуны.
Статистика личных встреч Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
Грозненцы – неудобный для «Крыльев» соперник. Из 23 матчей, которые команды сыграли друг с другом, в 12 побеждал «Ахмат»/«Терек» и только в шести – «КС». Еще пять игр закончились вничью.
Волжане не обыгрывали грозненскую команду уже семь лет – с 2013 года, когда «Крылья» победили «Терек» на выезде 1:0. Дома викторию своей команды над грозненцами самарская публика не видела уже девять лет – с 2011 года. Тогда «КС» обыграли «Терек» 2:1. На гол Маурисио «Крылья» ответили двумя точными выстрелами Антона Бобра и Сергея Корниленко.
Прогнозы букмекеров на матч Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
Букмекеры считают, что у «Крыльев Советов» больше шансов на победу.
Составы команд на матч Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
Матч Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020 начнется на стадионе «Самара Арена» в 19:00 по местному времени (18:00 по московскому).
Где смотреть матч Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
Прямую видеотрансляцию матча покажет телеканал Матч ТВ. Также следите за текстовой трансляцией на сайте kp.ru.
Трансляция матча Крылья Советов – Ахмат 19 июня 2020
На телеканале Матч ТВ и на сайте kp.ru.
Трансляция матча Крылья Советов Ахмат 19 июня 2020, где посмотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU