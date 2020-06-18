"Глотала таблетки и шла помогать": девушка умирала от рака, но до последней минуты осталась волонтёром

В небольшом поселке Карсун Ульяновской области Свету Анурьеву, кажется, знают все. Улыбчивая симпатичная девушка, всегда готовая протянуть другим руку помощи. Именно это желание привело ее сначала за парту местного медицинского колледжа, потом – в отряд волонтеров-медиков, помогающих пенсионерам во время пандемии. И именно оно стало тем самым стержнем, который помог Светлане до последнего поддерживать других в то время, когда сама она сгорала от четвертой стадии рака.

«Желание помочь шло от сердца»

19-летнюю Свету Анурьеву похоронили в родном Карсуне в начале июня – ее не стало в последний день весны. На похороны собрался весь поселок, кто-то специально приехал из других городов и регионов. У многих произошедшее просто не укладывалось в голове: молодая, активная девочка всегда старалась поддержать других, не обращая внимания на собственные недомогания и даже не рассказывая о них. А в тот момент, когда помощь потребовалась ей самой, медицина оказалась бессильна.

В Карсуне Света Анурьева прожила всю жизнь. Большая семья – у девушки было две сестры и братишка, много друзей – будущее рисовалось только радужными красками. После окончания школы девушка поступила в местный медицинский техникум, шла на красный диплом, мечтала потом поступить в казанский вуз, чтобы выучиться на врача.

- Мы вместе четыре года проучились на медсестер. Света хотела потом стать стоматологом, но когда у нее начались проблемы со здоровьем, передумала и решила учиться на гинеколога, - вспоминает однокурсница и близкая подруга девушки, координатор движения «Волонтеры-медики» Айгуль Меннибаева. – Я не знаю других таких настолько светлых и добрых людей. Она всегда хотела помогать другим, это желание шло у нее от самого сердца. И когда год назад у нас в колледже появилась организация волонтеров-медиков, Света сразу поняла, что это именно то, что ей нужно и одна из первых вступила в нее.

Света (справа) всегда мечтала помогать людям. Фото: соцсети

Глотала таблетки и шла помогать

Пандемия коронавируса не могла не затронуть жизнь студентки 4-го курса медколледжа и активного волонтера. И Света с друзьями, конечно, не остались в стороне от беды, которая пришла в страну. Тем более, что Карсун оказался практически в эпицентре – здесь зафиксировали серьезную вспышку COVID-19, поэтому помощь волонтеров оказалась особенно бесценной.

- Сначала у нас было совсем немного волонтеров, нагрузка была большая, каждый был на счету. В день каждому из нас приходилось делать по12 заявок, - вспоминает Айгуль. – Разносили запертым на самоизоляции односельчанам продукты, лекарства.

Света старалась не только принести пенсионерам все необходимое, но и при необходимости померить давление, сделать укол или даже систему. Переживала за маму, которая некстати заболела, искала и заказывала для нее лекарства, ставила системы. И все это время сама горстями глотала таблетки, пытаясь заглушить, не показать никому собственную нестерпимую боль.

«Говорила нам: продолжайте улыбаться»

О том, что со здоровьем не все ладно, Света Анурьева поняла еще в начале года. Поначалу пыталась не обращать внимания на боли внизу живота, но потом все же пришлось обратиться к врачам. В феврале девушку госпитализировали и прооперировали. Уже через несколько дней после выписки из больницы она снова включилась в волонтерскую работу – не могла подвести своих друзей и подопечных. Но в начале мая ей снова стало плохо, и потребовалась вторая операция. Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба – онкология, четвертая стадия, делать что-то уже поздно….

- Света активно волонтерила с нами в марте и апреле, в самый разгар пандемии, когда у нас была вспышка инфекции, все были напуганы и сидели по домам, - вспоминает Айгуль. – Мы видели, что Свету мучили приступы боли, но она старалась их скрывать, боялась, что если узнают о ее состоянии – не позволят волонтерить. Мы знали, что у нее проблемы со здоровьем, но даже5 не догадывались, что это онкология, пока она не попала в реанимацию. Но старались подбодрить ее, рассмешить, вести себя как ни в чем не бывало. Я знаю, что это было для нее очень важно. Думаю, что как медик она хорошо понимала, что с ней происходит. Но всегда говорила нам: что бы с вами ни случилось, продолжайте улыбаться.

После второй операции Света с трудом ходила, но по мере сил пыталась помогать друзьям в волонтерской работе. 22 мая девушку увезли в реанимацию, откуда она уже не вернулась. А в последний день весны Светы не стало.

- Она просто жила и радовалась тому, что есть. Нам всем стоит радоваться жизни, помогать тем, чем можешь. Вечная память Светлане. Ее короткая, но столь добрая жизнь служит примером для людей вокруг, - говорит региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Кристина Антонова. - В любой ситуации важно оставаться человеком. Именно Человеком была Света Анурьева. Не взирая на внутреннюю боль, она облегчала боль другим, делала нахождение людей дома комфортным, а эмоциональное состояние людей вокруг стабильным.

В память о Светлане друзья напечатали футболки с ее портретом, и теперь продолжат волонтерить в них. Также ребята готовят обращение к руководству колледжа, в котором училась Света Анурьева, чтобы установить здесь памятную стелу.

А губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на днях подписал указ о поощрении волонтеров, которые работают во время пандемии коронавируса. Теперь каждый из них будет получать по 1500 рублей в месяц. Этот указ было предложено назвать именем Светланы Анурьевой.