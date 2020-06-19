Три мальчика, три девочки: секрет счастья семьи Назаровых

Наил Назаров трудится в АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») техником-технологом на Нефтегорском нефтестабилизационном производстве. Его задача – координировать процессы, превращающие нефть-сырец, поступающую с месторождений, в товарную – чистое «черное золото».От его работы зависит, какое сырье отправится по нефтепроводам на НПЗ для дальнейшей переработки, а также – благополучие большой дружной семьи. НаилХамзяевич – отец шестерых детей: троих сыновей и троих дочек.

Старшему сыну Наилю 22 года: парень учится в отцовской альма-матер – Самарском техническом университете. Святославу 18, но он домосед – мальчик родился с синдромом Дауна, и является главным источником любви и нежности в семье. Шестнадцатилетний Ярослав еще школьник и большой поклонник спорта.

- Мы с супругой выросли в многодетных семьях – у наших родителей по трое детей, - рассказал Наил Назаров. – Когда у нас родилось трое сыновей, поняли – дочки все-таки не хватает!

Так 12 лет назад в семье Назаровых появилась на свет Аленка. Красавица, умница, мамина помощница и художница. Спустя три года родилась Любава, а еще через шесть – Варюша. Младшей дочке всего полтора годика и о наклонностях судить рано, а вот ее сестры пошли в родителей – по творческой линии. Папа играет на гармони и поет, мама – рисует и фотографирует, Алена увлекается живописью, Любава – танцами. Отличная команда для участия в корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды»! А вот парни больше по спортивной части.

- Моя творческая «карьера» началась именно на производстве, - улыбается НаилХамзяевич. – Давным-давно отбирали кандидатуры для конкурса между управлениями. Руководство сказало: «Кто там у нас молодой специалист? Назаров? Вот пусть и репетирует!»

С тех пор и повелось. И из нефтегорской квартиры, и из деревенского домика, куда семья перебирается летом, звучат музыка, песни, смех. И как же приятно возвращаться с вахты в такое место, где тебя с нетерпением ждут столько близких людей!

- Не могу сказать, что у нас есть какие-то особые секреты воспитания, - признается многодетный отец. – Мы так же хвалим своих детей, так же как все ругаем за что-то. Главное – иметь терпение, а еще главнее – любовь. Любить и быть любимыми, поддерживать друг друга, быть одним целым – это и есть, наверное, счастье.