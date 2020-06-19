Самоизоляция в «Гармонии»: концерты и праздники

Пансионат для пожилых и нуждающихся в присмотре «Гармония» специализируется на уходе после перенесенных заболеваний и травм. Пожилые люди круглосуточно окружены заботой и вниманием. И это особенно важно сейчас, когда над Самарой нависла угроза распространения страшной инфекции.

- Наши жители - в основном пожилые люди. И мы делаем все, чтобы обезопасить их перед лицом пандемии коронавируса, так чтобы их жизнь по-прежнему была полна ярких событий, - говорит директор пансионата Ольга Кондрашова.

День постояльцев «Гармонии» расписан по минутам: концерты известных артистов, занятия на развитие памяти, чтение, общение с «коллегами» из других пансионатов во время виртуальных концертов в «Зуме».

- Мы как будто ходим в гости друг к другу, - улыбаются бабушки и дедушки. – И телевизор не нужен с такими друзьями. Про новости и «Поле чудес» забыли – так много у нас развлечений.

Посещения родных и волонтеров во время карантина запрещены. Но есть скайп.

- Моя 90-летняя бабушка сама решила переехать в пансионат. Устала от одиночества: мы все работаем, - делится семейной историей Владимир Ивашевский. – Мы за нее спокойны: и уход замечательный, и впечатлений масса. Иногда бабуля даже просит перезвонить, потому что занята! И гуляет каждый день, в отличие от наших пожилых соседей в городе: все помещения и двор пансионата тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Во время карантина сотрудники «Гармонии» вспомнили о своих талантах – кто-то поет, кто-то танцует, кто-то знает интересные игры. «Вкусно» и весело в самоизоляции отметили 9 Мая и Троицу. А вот про свой профессиональный праздник – День соцработника – сотрудники забыли. Не до этого. Ведь многие сиделки и горничные даже отказались от выходных, переехав жить на работу, чтобы не занести инфекцию извне. И подвигом они это не считают. Просто такая работа – помогать тем, кто в этом нуждается.

КАК НАС НАЙТИ

www.гармония-самара.рф

Адрес: г. Самара, 9-я малая просека, дом 70

Телефоны: +7 (846) 922-911-2; +7 (937) 645-52-71