«Я умоляла ее не уезжать»: мама насмерть замученной в Тольятти студентки считает, что убийца действовал не один

«Познакомилась и пошла в гости?»

Страшная трагедия произошла в Тольятти 12 июня. В квартире дома на бульваре Буденного в Автозаводском районе погибла 19-летняя Лейсян Юсупова из Ульяновска. Как считают правоохранители, ее жестоко убили. Есть уже и подозреваемый – 38-летний хозяин квартиры, раньше его уже судили за изнасилование. В момент преступления он был пьян, а теперь уже сознался в преступлении.

— По версии следствия, он причинил потерпевшей смертельные травмы в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК России по региону Елена Шкаева.

Следователи сразу после обнаружения тела возбудили уголовное дело. Злодея задержали в кратчайшие сроки и уже арестовали. Во время преступления он был пьян. Сейчас мужчина, ранее отсидевший за изнасилование, признается в содеянном.

— Они познакомились в тот же день. Находились в квартире вдвоем, — добавляет Шкаева.

Мама девушки считает, что ее подруги знают всю правду о трагедииФото: соцсети

Но что же произошло? Как юная и красивая девушка оказалась в жилище местного уголовника? Был ли там кто-то еще? Мама погибшей уверена: дело нечисто. Она поделилась с «Комсомолкой» своими подозрениями.

«Она была хорошей студенткой»

Лейсян, окончившая первый курс техникума отраслевых технологий и дизайна в Ульяновске, уехала в автоград в мае. Отпускать ее не хотели.

— Я умоляла ее не ездить, боялась за нее, хотела на такси за ней поехать, предупреждала, что там мафия, но она не верила. Какая-то девушка и молодой человек Арсен ее увезли, — рассказывает журналисту samara. мама погибшей Гуля Юсупова. — В тот день я была на работе в магазине. Она прибежала, спросила деньги и убежала. Потом позвонила, сказала, что в Тольятти — не переживай. Приезжала бабушку поздравлять.

Дочь звонила Гуле по видеосвязи каждый день. Выглядела довольной и радостной. Да и как иначе? Она была активным человеком, хорошо училась, играла на барабанах... Лейсян общалась с матерью даже перед убийством.

— 11 июня она позвонила, поздравила бабушку с юбилеем. Ночью я с ней разговаривала, говорила, что 13 июня собирается домой. А 12 числа мне позвонили ночью из полиции, — продолжает наша собеседница. — Мне ее даже не показали сразу. Похоронили ее 16 июня, спасибо большое школе № 91, директору, учителям, ученикам и техникуму. Они помогли.

Женщина не знает точно, что случилось с ее ребенком. Но она уверена — убийца действовал не один:

— Как преступник мог ее душить, одновременно бить по голове бутылкой из-под рома и еще ножом тыкать? А потом выкинуть с окна телефон и лечь спать. Мы не верим, что она была с ним одна.

Сейчас следователи выясняют, как Лейсян оказалась в квартире убийцыФото: соцсети

Виновата плохая компания?

Гуля считает, что Леся попала в плохую компанию. Ее «непонятные подружки» и довели до трагедии.

— Наверное, они вербуют таких молодых девчонок. Сначала одевают, обувают, а потом заставляют отрабатывать. Я ее спрашивала: «Откуда деньги?» Она сказала, что Арсен дает. — говорит Юсупова-старшая. — Думаю, они ее и с убийцей познакомили. Цветочки носила, спрашиваю: «Откуда?» Ответила: «Друг подарил».

Матери не сразу показали тело дочериФото: соцсети

Мама жертвы надеется, что сотрудники Следственного комитета установят истину:

— Легко списать на человека, который уже надругался над молодой девушкой раньше. Но я верю, что правда откроется. Вся информация может быть в телефонах, но он их выкинул. И не дешевые какие-то, а iPhone 8 и и Xiaomi Redmi 7, их можно найти.

Сейчас разбирательства находятся в активной стадии. «Комсомольская правда - Самара» будет следить за развитием событий.