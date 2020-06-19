АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения минимальной цены («голландский»), с 06.08.2020 с 10.00 (мск) на 29.06.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 139,6 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 2, кадастровый номер 63:05:0103055:1024, расположенное по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Дзержинского, д. 41а, нежилое помещение 2;

Объект 2: 1396/3889 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 26,1 кв. м, назначение: нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1, кадастровый номер 63:05:0103055:1023, расположенное по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Дзержинского, д. 41а, нежилое помещение 3

Начальная цена Лота №1 – 1 413 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 322 773 руб. 60 коп., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 90 826 руб. 40 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 706 800 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 661 386 руб. 80 коп., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 45 413 руб. 20 коп., включая НДС 20%.

Сумма задатка – 70 680 руб.

Шаг аукциона на повышение – 70 680 руб.

Шаг аукциона на понижение – 141 360 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения (обременения): Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации.

Дата и время проведения торгов: 29 июня 2020г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 25 июня 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 июня 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 26 июня 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 июня 2020 г. с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 июня 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.