Умеют ли профессионалы зарабатывать на фондовом рынке?

Снижение процентных ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на отечественном рынке акций и взрывное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу: в 2019 году их число удвоилось (с 1,9 до 3,86 млн). Приток инвесторов убыстряется год от года: за 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 000 человек, за 2017 г. — чуть больше 207 000 клиентов.

Макроэкономические меры, принятые для компенсации ущерба от коронавирусной пандемии, также способствуют поддержанию интереса к фондовому рынку, поскольку ставки по банковским депозитам продолжают снижаться, а Правительство РФ планирует облагать доходы населения, получаемые с банковских вкладов, дополнительными налогами.

Кроме того, многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Люди проводят больше времени онлайн, в поисках дополнительного заработка, чаще видят рекламу с предложениями испытать удачу на фондовом рынке.

Что ждет рядового розничного инвестора, решившего выйти на фондовый рынок? Сможет ли рынок брокерских услуг удовлетворить потребности мелких инвесторов в построении прибыльной инвестиционной стратегии? Смогут ли брокеры эффективно управлять резко возросшими клиентскими активами? Готовы ли инвестиционные компании взять на себя задачи по результативному обучению новичков торговле на фондовом рынке?

Неприятная правда

Чтобы ответить на эти вопросы хотя бы частично, обратимся к статистике. Результативное обучение начинающих розничных инвесторов, эффективное управление их денежными средствами возможно только в том случае, если сами профессиональные участники фондового рынка устойчиво демонстрируют прибыль от биржевой торговли, иначе мы получаем сапожника без сапог.

С растущим интересом к фондовому рынку выросло и число «успешных трейдеров», «всезнающих аналитиков» готовых обучать за деньги биржевой торговле. Но мало кто из них может продемонстрировать положительные результаты собственной торговли акциями на значимом временном отрезке.

Как нам оценить биржевые успехи профессионалов, чтобы понять, можно ли доверить им собственные накопления? В нашей стране большинство крупнейших инвестиционных компаний привлекают клиентские денежные средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Это такая специальная организационно-правовая форма для осуществления коллективных инвестиций. Эти же самые инвестиционные компании управляют пифами и по результатам работы с этими активами можно сделать вывод об их успехах.

Следующий вопрос — с чем сравнивать доходность от отечественных ПИФов? Для наглядности мы возьмем индекс «полной доходности ММВБ», отражающий изменения суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат. Почему именно он? Можно утверждать, что индекс отражает результат стратегии «купить, держать и ничего не делать», показывает усредненный рост рынка. Логично ожидать, что результаты биржевой торговли инвестиционных компаний управляющих ПИФами будут лучше, чем усредненный индекс рынка.

Найти реальные цифры непросто, но нам это удалось. Вот данные за последние 10 лет, приведенная информация актуальна на 1 марта прошлого года.

Видно, что на десятилетнем горизонте ни один из паевых фондов не обгоняет индекс полной доходности ММВБ, который за последние 10 лет вырос на 496% (среднегодовая доходность — 19,5%).

Наименьшую прибыль на протяжении 10 лет принес ПИФ «Альфа–Капитал Индекс МосБиржи». ПИФ отстал от бенчмарка на 248% (среднегодовое отставание – 13,3%). Пайщики этого фонда получили только половину доходности индекса. При этом, за последние пять лет отставание ПИФа «Альфа–Капитал Индекс МосБиржи» снизилось, и фонд показывал более качественные результаты. Немногим лучше доходность у фонда Райффайзена. Отставание составило 134% на промежутке 10 лет и 24% на дистанции в пять лет. Вряд ли такое отставание можно объяснить разницей в результатах Индекса голубых фишек и индекса Мосбиржи.

Лучшие результаты на десятилетнем горизонте у ПИФа «Солид — Индекс МосБиржи». Этот же фонд является наиболее прибыльным и на сроке в пять лет. На втором месте ПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи». Но на отрезке в пять лет этот фонд входит в тройку аутсайдеров по отставанию от индекса. На отрезке в десять лет ПИФы «Солид» отстали всего на 65,5% процентов от индекса полной доходности ММВБ.

Из крупных ПИФов также неплохо себя показал ПИФ «ВТБ – Индекс МосБиржи», особенно после снижения комиссий. ПИФ ВТБ находится на втором месте по точности следования за индексом на пятилетнем сроке.

Получается, что крупнейшие отечественные инвестиционные компании, с большими аналитическими департаментами ведут собственную биржевую торговлю хуже, и показывают меньший рост прибыли, чем российский фондовый рынок. Розничному инвестору выгоднее просто периодически покупать голубые фишки и никакие аналитики ему не нужны — вышеупомянутая стратегия «купить, держать и ничего не делать» приносит больше прибыли. Зачем нужны толпы консультантов, трейдеров, преподавателей, если они все равно заработают меньше?

О фондовом рынке и экономике

Чем же тогда смогут помочь вчерашним банковским вкладчикам отечественные компании? Большинство новичков не отдают себе отчета в том, что мало кто торгует лучше, чем пассивный инвестор, который и не торгует вовсе, а купил и годами «держит» активы. Продавцы платной аналитики, личные менеджеры, ведущие телеграм-каналов об этом не говорят. Брокерский бизнес стремится зарабатывать на комиссиях.

Конечно, стратегия просто купить и держать акции — не панацея, особенно на развивающихся рынках. Фондовые рынки стабильно растут только в развитых западных странах, таких как США, благодаря тому, что там реже случаются внезапные обвалы, часто называемые «черные лебеди».

Это явление исчерпывающе описал в своих монографиях известный экономист и трейдер Нассим Талеб. Хороший пример черного лебедя — падения биржевых индексов после обвала нефтяных котировок.

Нужно отметить, что долгосрочные инвестиции в фондовые рынки развитых стран остаются наиболее популярными среди инвесторов даже в моменты реального замедления их экономик. Так, с 2008 г. по 2018 г. фондовые рынки развитых стран заметно выросли, хотя их экономики росли медленно из-за последствий финансового кризиса. Многие развивающиеся страны, наоборот, оправившись от шока, быстро увеличивали ВВП, при одновременно их фондовые рынки показали сильное отставание.

Например, Американский индекс S&P 500 вырос на 76%, более чем на десять процентных пунктов обогнав фондовый рынок Индии. Между тем экономика последней за тот же период выросла на 89% против 14% у США. ВВП Китая увеличился более чем вдвое, тогда как фондовый рынок упал на 35%.

Российская экономика за десятилетие выросла всего на 6,5%, чуть-чуть опередив японскую, но на их фондовых рынках совсем иная картина: РТС упал на 50%, а Nikkei вырос на 46%.

В поисках прибыльных алгоритмов

Безусловно, отечественный инвестиционные компании не стоят на месте, предлагая все более удобные сервисы для инвесторов, но большинство компаний не заботится о финансовом результат. Обеспечить стабильный заработок для клиента от торговли акциями очень сложно.

В том числе и потому, что, согласно данным Банка России, в настоящий момент на Московской бирже значительный объем торгов (30-50% в зависимости от финансового инструмента) генерируется торговыми алгоритмами (роботами).

Логично предположить, что влияние алгоритмической торговли на биржевые рынки будет только расти. Значит, путь к прибыли от биржевых спекуляций предполагает масштабные вложения в роботизацию торговых процессов. Но, брокерский бизнес не готов вкладываться в подобные разработки в условиях оттока капитала из страны, приводящего к уменьшению среднего клиентского депозита. Постоянно идут разговоры о падающей маржинальности брокерского бизнеса. В таких условия предложить высококачественный финансовый продукт инвесторам со средним брокерским счетом в два-три миллиона рублей практически нереально.

Вывод очевиден: новичкам на фондовом рынке нужно быть очень осторожными при принятии решений и повышать собственный уровень финансовой грамотности. Свежеиспеченным инвесторам надо очень внимательно и подробно изучать предложения от инвестиционных компаний и отбирать максимально понятные, прозрачные и предсказуемые.

По нашему опыту эффективная конфигурация выглядит следующим образом: 80-90% средств следует вкладывать в еврооблигации с высоким инвестиционным рейтингом, диверсифицируя портфель по растущим отраслям мировой экономики, а 10-20% свободных средств стоит вкладывать в агрессивные стратегии, но — только в проверенные временем.

Наш подход к агрессивной стратегии отличается тем, что не зависит от роста или падения биржевых рынках и приносит прибыль в любых условиях. Так, с февраля 2019 года, даже с учетом волатильности биржевых рынков, резких обвалов из-за коронавирусной пандемии, наша алгоритмическая стратегия принесла инвесторам более 80% прибыли. При этом, прибыль росла ровно, поступательно и большую часть времени инвесторы находились в ликвидных валютных инструментах.

Такие результаты достигаются благодаря подходящей математической модели для торговых алгоритмов и, что еще более важно, оптимизации их настроек на основе данных по реальным торгам с 2014 по 2019 годы, с качеством моделирования бэк-тестов в 99%.

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